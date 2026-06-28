Cách Châu Kiệt Luân nuôi dạy 3 con: Không đối xử giống nhau nhưng luôn công bằng

Trên sân khấu, Châu Kiệt Luân là "ông hoàng nhạc Hoa". Nhưng khi trở về nhà, anh lại là một người cha sẵn sàng để con gái tô son lên mặt, thức đêm thay tã và dành hàng giờ đưa con đi chơi thể thao. Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là sự yêu chiều dành cho các con, mà còn là cách "thiên vương châu Á" lựa chọn những phương pháp khác nhau để đồng hành với từng đứa trẻ. Đằng sau hình ảnh "con gái là công chúa, con trai là đối thủ" là một triết lý nuôi dạy con đáng suy ngẫm và được nhiều phụ huynh tán thành.

Mỗi đứa trẻ đều có một cách yêu riêng

Châu Kiệt Luân nhiều lần công khai gọi con gái là "người tình kiếp trước", còn đùa rằng con trai có phần sợ bố hơn. Trên mạng xã hội, anh không ngại chia sẻ những khoảnh khắc bị cô con gái út Jacinda kéo vào trò chơi hóa trang, bị bôi son, vẽ mặt nhưng vẫn vui vẻ chiều theo.

Ngược lại, với cậu con trai Romeo, ngôi sao xứ Đài thường nghiêm khắc hơn, chú trọng rèn nề nếp và kỷ luật. Chính sự khác biệt này từng khiến nhiều người cho rằng anh thiên vị con gái. Tuy nhiên, khi nhìn vào cách Châu Kiệt Luân đối xử với cả 3 người con, có thể thấy điều anh theo đuổi không phải là sự công bằng máy móc, mà là dành cho mỗi đứa trẻ một tình yêu phù hợp với cá tính và nhu cầu của riêng chúng.

Minh chứng rõ nhất là 3 ca khúc anh sáng tác cho 3 người con.

Con gái đầu Hathaway được bố viết tặng ca khúc Người Tình Kiếp Trước sau khi những nốt nhạc ngẫu hứng của cô bé trở thành nguồn cảm hứng sáng tác. Đặc biệt, Châu Kiệt Luân còn ghi tên hai cha con cùng ở phần sáng tác.

Đến Romeo, anh sáng tác Biển Hồng, ghi lại những chuyến đi và khoảng thời gian cha con cùng tận hưởng tuổi thơ. Trong MV, cậu bé còn trực tiếp xuất hiện và chơi đàn ukulele.

Khi cô con gái út Jacinda thắc mắc vì sao mình chưa có bài hát riêng, Châu Kiệt Luân lập tức viết Con Gái Điện Hạ, kể lại chính những khoảnh khắc thường ngày như bị con kéo chơi trò công chúa hay bắt tô son.

3 đứa trẻ, 3 ca khúc với 3 màu sắc hoàn toàn khác nhau cho thấy sự quan tâm cá nhân hóa thay vì chia đều mọi thứ.

Tôn trọng sở thích thay vì áp đặt

Không chỉ thể hiện tình cảm bằng âm nhạc, Châu Kiệt Luân còn được đánh giá cao ở cách phát hiện và nuôi dưỡng sở thích của các con.

Romeo bộc lộ niềm yêu thích quần vợt từ khi còn nhỏ. Thay vì ép con học nhạc như nhiều người kỳ vọng ở con trai của một ngôi sao nổi tiếng, Châu Kiệt Luân lại trở thành người bạn đồng hành trên sân tập. Anh đưa con đi xem các giải đấu lớn, dành thời gian luyện tập cùng và nhiều lần hài hước nói rằng "nhà mình có nhà vô địch quần vợt tương lai chứ không phải ca sĩ".

Trong khi đó, Hathaway yêu thích piano nên được bố trực tiếp hướng dẫn. Dù vậy, cả Châu Kiệt Luân lẫn bà xã Côn Lăng đều nhiều lần khẳng định sẽ không ép con nối nghiệp nghệ thuật. Hai vợ chồng muốn các con tự quyết định tương lai khi trưởng thành. Với Jacinda, cô bé có tính cách hiếu động và tinh nghịch. Thay vì cố uốn nắn mọi hành động, Châu Kiệt Luân chọn cách đón nhận bằng sự hài hước, thậm chí biến những "tai nạn" khi trông con thành chất liệu sáng tác.

Đồng hành nhiều hơn, kiểm soát ít hơn

Một trong những điều khiến hình ảnh người cha của Châu Kiệt Luân được yêu mến là sự hiện diện trong cuộc sống của các con.

Sau khi lập gia đình, anh chủ động giảm khối lượng công việc để dành nhiều thời gian ở nhà. Bạn bè tiết lộ giọng ca Sứ Thanh Hoa luôn cố gắng về nhà sớm mỗi khi các con cần. Bà xã Côn Lăng cũng từng chia sẻ, trong giai đoạn các con còn nhỏ, Châu Kiệt Luân thường âm thầm thức dậy giữa đêm để thay tã, pha sữa và chăm con, giúp vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Trong việc nuôi dạy con, hai vợ chồng cũng có sự phân công rõ ràng. Côn Lăng thiên về lập kế hoạch và định hướng, còn Châu Kiệt Luân thường đảm nhận vai trò xoa dịu cảm xúc của các con. Anh cũng rất coi trọng việc giữ lời hứa với trẻ nhỏ. Nếu đã hứa mua kem hay đưa con đi chơi, nam ca sĩ sẽ cố gắng thực hiện kể cả khi phải dời sang hôm sau vì con đã ngủ.

Bên cạnh việc chăm sóc con cái, hai vợ chồng vẫn duy trì những buổi hẹn hò riêng để nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng, bởi họ tin rằng một gia đình hạnh phúc cũng là nền tảng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.

Từ thần tượng đến người cha đời thường

Nếu theo dõi hành trình làm cha của Châu Kiệt Luân, có thể thấy sự thay đổi rõ rệt qua từng giai đoạn.

Ở thời điểm mới có con đầu lòng, hình ảnh người cha trong các sáng tác của anh mang màu sắc lãng mạn, giống như một hiệp sĩ muốn che chở cho công chúa nhỏ. Đến khi gia đình có thêm con trai, cách thể hiện trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn, tập trung vào những trải nghiệm đồng hành giữa cha và con.

Khi chào đón cô con gái út, Châu Kiệt Luân không còn ngại kể về những tình huống "dở khóc dở cười" như bị con bắt hóa thân thành công chúa hay trở thành "người mẫu trang điểm" bất đắc dĩ. Chính những câu chuyện rất đời ấy khiến nhiều bậc phụ huynh nhận ra rằng, ngay cả một ngôi sao hàng đầu cũng trải qua những niềm vui và sự bối rối giống bao ông bố khác.

Điều đáng học hỏi trong cách dạy con của Châu Kiệt Luân

Qua cách nuôi dạy ba người con, Châu Kiệt Luân cho thấy sự khác biệt trong cách đối xử không đồng nghĩa với thiên vị. Điều quan trọng là cha mẹ hiểu tính cách, sở thích và nhu cầu của từng đứa trẻ để lựa chọn phương pháp phù hợp.

Bên cạnh đó, anh cũng không biến danh tiếng của mình thành áp lực đối với con. Thay vì định sẵn một con đường, nam ca sĩ để các con được tự khám phá sở thích, còn bản thân đóng vai trò người đồng hành.

Có lẽ, điều khiến nhiều người yêu mến nhất ở Châu Kiệt Luân không nằm ở những món quà hay điều kiện vật chất anh dành cho các con, mà ở sự hiện diện trong từng khoảnh khắc trưởng thành của chúng. Với anh, làm cha không phải là kiểm soát hay áp đặt, mà là nhìn thấy sự khác biệt của mỗi đứa trẻ và dành cho chúng tình yêu theo cách phù hợp nhất.