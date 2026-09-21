Các trường đại học liên tiếp cảnh báo bị kẻ gian giả mạo để lừa tân sinh viên

Viện Quốc tế UEF (Trường đại học Kinh tế tài chính TPHCM) vừa ghi nhận trường hợp kẻ gian giả danh nhà trường, sử dụng văn bản có logo, con dấu và cách trình bày giống thông báo chính thức để tiếp cận sinh viên.

Văn bản giả mạo Viện Quốc tế UEF được gửi đến sinh viên.

Các đối tượng giới thiệu những chương trình mang tên “du học sinh viên quốc tế”, “học bổng Chính phủ Australia”, sau đó hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ, chứng minh tài chính và thực hiện giao dịch.

Viện Quốc tế UEF khẳng định văn bản và các chương trình nói trên là giả mạo, không phải thông báo do nhà trường ban hành.

Theo cảnh báo của Viện Quốc tế UEF , thủ đoạn của kẻ gian được tổ chức theo nhiều bước nhằm tạo lòng tin và cô lập sinh viên. Ban đầu, đối tượng tự xưng là cán bộ nhà trường, nói rằng đã trao đổi với phụ huynh trước đó. Sau đó, sinh viên được yêu cầu trao đổi riêng, vào phòng kín và không thông báo sự việc cho gia đình.

Công an tuyên truyền đến tân sinh viên Trường đại học Luật TPHCM cách nhận biết các thủ đoạn lừa đảo đầu năm học.

Đáng chú ý, đối tượng còn đưa ra thông tin đe dọa rằng nội dung trao đổi thuộc diện “bảo mật”; nếu tiết lộ, sinh viên có thể bị xử lý. Khi nạn nhân mất cảnh giác, kẻ gian tiếp tục hướng dẫn làm “hồ sơ”, chứng minh tài chính, tìm cách che giấu giao dịch với người thân rồi yêu cầu chuyển tiền hoặc đặt cọc.

Viện Quốc tế UEF cho biết các chương trình học tập, trao đổi, học kỳ quốc tế, chuyển tiếp và hoạt động học tập tại nước ngoài đều được công khai qua website, fanpage cùng các kênh chính thức. Nhà trường không yêu cầu sinh viên giữ bí mật với phụ huynh, tự cách ly để trao đổi riêng hoặc chuyển khoản đặt cọc theo cách thức trên.

Nhà trường lưu ý logo, số văn bản, chữ ký và con dấu không đủ để chứng minh một thông báo là thật, bởi những yếu tố này có thể bị làm giả. Khi nhận cuộc gọi, tin nhắn hoặc văn bản đáng ngờ liên quan chương trình quốc tế kèm yêu cầu tài chính, sinh viên phải dừng giao dịch và liên hệ trực tiếp với nhà trường để xác minh.

Cùng thời điểm, Học viện Hàng không Việt Nam cũng phát cảnh báo về văn bản giả mạo chương trình “Trao đổi sinh viên quốc tế tại Mỹ cho tân sinh viên khóa 2026”.

Nhiều sinh viên nhận được văn bản giả mạo Học viện Hàng không Việt Nam.

Học viện khẳng định đây không phải thông báo chính thức, đồng thời yêu cầu sinh viên tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc hoặc thanh toán bất kỳ khoản nào theo nội dung văn bản. Sinh viên cũng không được cung cấp sao kê, số tài khoản, thông tin ngân hàng, căn cước công dân hay dữ liệu cá nhân cho người hoặc đơn vị chưa được học viện xác nhận.

Nếu đã nhận được văn bản, sinh viên cần dừng mọi giao dịch và liên hệ Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên để kiểm tra. Mọi thông báo liên quan chương trình trao đổi, học tập quốc tế chỉ được xác nhận qua các kênh chính thức của học viện.

Trước nguy cơ sinh viên trở thành mục tiêu của các đường dây lừa đảo trực tuyến, ngày 20/9, Công an phường Long Phước phối hợp Trường đại học Luật tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 400 tân sinh viên.

Cơ quan công an cảnh báo một số thủ đoạn thường gặp như giả danh công an, viện kiểm sát để đe dọa; tuyển cộng tác viên trực tuyến với lời mời “việc nhẹ, lương cao”; cho vay qua ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chiếm quyền tài khoản mạng xã hội để mượn tiền.

Sinh viên được khuyến cáo không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ, lưu giữ bằng chứng và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.