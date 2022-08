Các thương hiệu xa xỉ vẫn kiếm bộn tiền bất chấp lạm phát, lo ngại suy thoái

Ảnh minh họa: Getty Images

Theo CNBC, các công ty phục vụ giới siêu giàu, như Ferrari và các công ty mẹ của Dior, Louis Vuitton và Versace, đang báo cáo doanh số cao hoặc tăng dự báo lợi nhuận. Các công ty này ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan ngay cả khi lo ngại suy thoái bao trùm nền kinh tế và các tập đoàn khác như Walmart, Best Buy, Gap cắt giảm triển vọng tài chính với lý do người tiêu dùng thu nhập thấp giảm chi tiêu do lạm phát.

Theo các chuyên gia, sức mua trong phân khúc hàng xa xỉ hiện nay cũng tương tự như các đợt suy thoái kinh tế trước đây, khi những người giàu thường là người cuối cùng cảm nhận được tác động nhờ có khối tài sản lớn.

Đối với người giàu, việc tiếp tục tiêu tiền mua các sản phẩm đắt đỏ là biểu tượng về vị thế.

Ông Milton Pedraza, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Luxury Institute (công ty nghiên cứu thị trường và quản lý kinh doanh) cho biết: “Những biểu tượng quyền lực đó vẫn quan trọng trong các nhóm của những người siêu giàu”.

Ví dụ, Louis Vuitton bán một đôi giày thể thao với giá 1.230 USD, một chiếc túi với giá 2.370 USD. Công ty mẹ của Louis Vuitton là LVMH (cũng sở hữu Christian Dior, Fendi và Givenchy) đã báo cáo doanh thu tăng 21% lên 37,8 tỷ USD trong nửa đầu năm 2022 so với một năm trước.

Tại Versace, nơi giá một đôi giày hoặc áo sơ mi có thể dễ dàng lên tới 1.000 USD, doanh thu hàng quý đã tăng gần 30% lên 275 triệu USD so với một năm trước.

Công ty mẹ của Versace là Capri Holdings (cũng sở hữu Michael Kors và Jimmy Choo) cho biết doanh thu tổng thể đã tăng 15% lên 1,36 tỷ USD trong giai đoạn này.

Bất chấp những bất ổn kinh tế diện rộng, Giám đốc điều hành John Idol của Capri cho biết công ty vẫn tự tin vào các mục tiêu dài hạn của mình vì ngành sản phẩm xa xỉ có khả năng phục hồi đã được chứng minh.

Capri cho biết trong cuộc họp báo về doanh thu trong tuần trước: “Không ai trong chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra trong nửa cuối năm với người tiêu dùng, nhưng có vẻ như ngành sản phẩm xa xỉ đang phát triển khá mạnh mẽ và khá lành mạnh”.

Đầu tháng này, nhà sản xuất siêu xe Italy Ferrari cũng đã tăng dự báo doanh thu cho năm sau khi doanh thu đạt kỷ lục 1,33 tỷ USD trong quý thứ hai. Theo Car and Driver, chiếc Ferrari 296 GTB 2022 của nhà sản xuất ô tô 75 tuổi này có giá khởi điểm 322.000 USD, trong khi chiếc Ferrari 812 GTS 2022 có giá khoảng 600.000 USD. Ngay cả những chiếc Ferrari đã qua sử dụng cũng được bán với giá hàng trăm nghìn USD.

Ngoài thế giới xa xỉ, một số công ty cũng đang cung cấp các lựa chọn đắt tiền hơn. Ví dụ, hãng hàng không Delta Air Lines đã có doanh thu phục hồi mạnh mẽ nhờ hạng thương gia và hạng phổ thông cao cấp.

Bà Amrita Banta, Giám đốc điều hành công ty Agility Research & Strategy, cho biết, mặc dù ngành sản phẩm xa xỉ lúc nào cũng có mức độ phục hồi, nhưng chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Bà nói: “Thu nhập khả dụng của hầu hết người tiêu dùng giàu có đã tăng lên vì ít chi tiêu hơn cho việc đi lại”.

Ngoài ra, bà cho biết đã có một thay đổi văn hóa kể từ cuộc suy thoái năm 2008 và người tiêu dùng giàu có ngày nay ít cảm thấy tội lỗi hơn khi chi tiêu trong thời buổi kinh tế khó khăn. Họ cảm thấy có quyền chi tiêu của cải của mình. Bà nói rằng điều đó phần nào phản ánh xu hướng ở các nước đang phát triển, nơi ngày càng có nhiều người giàu.

Các công ty xa xỉ có thể nhận thấy 80% khách hàng ở mức “gần giàu có” đã giảm chi tiêu. Ông Pedraza cho biết những người tiêu dùng này thường chiếm khoảng 30% doanh số bán hàng.

Các thương hiệu xa xỉ thường chỉ dựa vào 20% khách hàng là những người siêu giàu. Do nhóm khách hàng này không mấy bị ảnh hưởng bởi lạm phát và suy thoái, nên các công ty xa xỉ sẽ là những công ty sẽ trải qua suy thoái sau cùng.