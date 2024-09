Sean "Diddy" Combs hiện đang là chủ đề nóng được khán giả trên toàn thế giới chú ý sau khi ông bị bắt vì hàng loạt cáo buộc tình dục. Chính quyền liên bang công bố thông tin gây sốc về những bữa tiệc "thác loạn' của nam rapper, những bữa tiệc bị coi là nơi mua vui tình dục và sử dụng ma tuý, rượu nặng.

Dưới đây là những ngôi sao Hollywood từng bình luận về bữa tiệc "trắng" của ông trùm hip hop:

Ashton Kutcher



Ashton Kutcher và Diddy trở thành bạn vào đầu những năm 2000 khi cả hai cùng làm việc cho MTV. Trên chương trình Hot Ones vào năm 2019, nam diễn viên đã được hỏi về những bữa tiệc của bạn mình nhưng anh từ chối trả lời.

"Tôi có rất nhiều điều không thể kể", nam diễn viên cho biết trước khi im lặng một lúc lâu, "Tôi cũng không thể kể câu chuyện đó. Những câu chuyện về bữa tiệc của Diddy là một ký ức kì lạ".

Khloe Kardashian

(Ảnh: Jason Merritt)

Trong một tập của Keeping up with the Kardashians, Khloe đã ám chỉ tới những cảnh khoả thân tại các bữa tiệc trắng của rapper khét tiếng. Thành viên nhà Kardashian tiết lộ với chị gái Kourtney rằng bữa tiệc cuối tuần mà cô tham gia bao gồm Diddy, Quincy Combs, Justin Bieber và French Montana.

"Tôi vẫn chưa đi ngủ, tôi lên máy bay lúc 5h30' sáng", Khloe chia sẻ sau khi tham dự bữa tiệc, "Tôi nghĩ một nửa số người trong bữa tiệc này đều khoả thân". Tuy nhiên khi chị gái hỏi thêm chi tiết thì Khloe đã yêu cầu bạn của mình - một người tham gia tiệc - giữ im lặng.

LeBron James

Huyền thoại bóng rổ từng tuyên bố Diddy tổ chức những bữa tiệc tuyệt vời nhất mà anh từng biết. Tuyên bố của LeBron được đưa ra 4 năm trước khi ông trùm nhạc rap bị bắt. Ở thời điểm đó, LeBron James tỏ ra vô cùng hào hứng khi nói về những bữa tiệc "trắng" này: "Mọi người đều biết không có bữa tiệc nào giống như bữa tiệc của Diddy".

Usher



(Ảnh: Wireimage)

Vào những năm 1990, Usher sống cùng Diddy ở New York (Mỹ). Lúc này, nam ca sĩ vẫn chỉ là một thiếu niên và Diddy là người cố vấn của anh. Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2004, giọng ca My Boo tiết lộ luôn có những cô gái vây quanh trong khoảng thời gian anh sống với Diddy.

"Bạn mở một cánh cửa và sẽ thấy ai đó đang quan hệ, hoặc một số người đang làm điều đó trong phòng. Bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra", Usher chia sẻ.

Hơn một thâp kỷ sau, ngôi sao sinh năm 1978 thừa nhận có nhiều điều kỳ lạ xảy ra trong nhà của ông trùm hip hop. "Tôi đã có cơ hội nhìn thấy một số thứ khi xem lối sống đó", Usher tiết lộ, "Tôi không biết liệu mình có thể đắm chìm và hiểu được nhiều điều mình đang nhìn thấy hay không. Tôi cũng có sự tò mò của riêng mình, chỉ là tôi không hiểu. Mọi thứ thật hoang dã và điên rồ".

Cũng trong buổi phỏng vấn, ngôi sao R&B thề sẽ không bao giờ để con mình ở cạnh Diddy.

50 Cent

50 Cent được coi là một trong những "kẻ thù" của Sean "Diddy" Combs và cũng là người chỉ trích ngôi sao này nhiều nhất, ngay cả trước khi tin tức về cáo buộc buôn bán tình dục được công khai.

Trong buổi phỏng vấn với Hollywood Reporter vào tháng 7/2024, khi được hỏi về các bữa tiệc "trắng", 50 Cent thẳng thắn khẳng định luôn tránh xa vì không thích "nguồn năng lượng khó chịu" này. Ngoài ra, nam rapper khẳng định những lần hợp tác của cặp sao chỉ liên quan tới công việc và chưa từng đi chơi riêng với nhau.

Khi được hỏi tại sao nhiều rapper khác không lên tiếng phản đối Diddy, rapper In Da Club tiết lộ: "Một số trong số họ đã tham gia các bữa tiệc và tận hưởng. Họ không biết điều gì có trong băng ghi âm, vì vậy họ sẽ không nói bất kỳ điều gì vì họ có thể đã vui chơi quá mức".