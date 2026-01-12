Ca sĩ Vũ Thùy Linh thông báo "cưới chồng" trong MV Trộm Vía

Sau hơn một năm kể từ album Tơ đồng thánh thót (ra mắt tháng 12/2024) gây chú ý nhờ cách “làm mới” dân ca và âm nhạc truyền thống, Vũ Thùy Linh lựa chọn một hướng đi mềm mại, trẻ trung hơn với Trộm vía. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ hai của nữ ca sĩ, đồng thời là bước chuyển mình rõ rệt về phong cách, từ màu sắc thính phòng – dân gian sang không khí đời thường, rộn ràng và dễ lan tỏa.

Trộm vía là sáng tác của Tăng Nhật Tuệ, phần hòa âm phối khí do Lưu Quang Minh đảm nhiệm và Nhu Đặng giữ vai trò đạo diễn. Ca khúc mang tinh thần cưới hỏi truyền thống nhưng được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc trẻ trung, với thông điệp giản dị mà duyên dáng qua câu hát: “Là cô dâu Việt Nam lấy chồng Việt Nam”. Giai điệu vui tươi, ca từ gần gũi, cùng việc khéo léo pha trộn âm hưởng dân gian Bắc – Trung – Nam khiến bài hát như một “tấm bản đồ văn hóa” thu nhỏ của phong tục cưới hỏi Việt Nam.

Ở Trộm vía, giọng hát của Vũ Thùy Linh được tiết chế vừa đủ chất dân gian nhưng mang màu sắc trẻ, nhẹ và gần gũi hơn với khán giả đại chúng. Đây là sự khác biệt rõ rệt so với phong cách thính phòng cổ điển cô từng theo học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cũng như cách thể hiện đậm chất dân gian trong album đầu tay. Sự thay đổi này có đóng góp không nhỏ từ giảng viên thanh nhạc Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc (TP.HCM), người đã đồng hành cùng Vũ Thùy Linh trong quá trình điều chỉnh kỹ thuật và màu giọng để phù hợp tinh thần bài hát.

Phần âm nhạc của Trộm vía tiếp tục gây bất ngờ khi nhạc sĩ Lưu Quang Minh – vốn quen thuộc với thính phòng cổ điển – chuyển hướng sang hòa âm mang màu sắc nhạc trẻ. Dù vậy, bản phối vẫn giữ được sự sang trọng và bản sắc, cân bằng hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, một thử thách không dễ với các ca khúc khai thác đề tài phong tục.

MV Trộm vía được xây dựng như một câu chuyện tình có cái kết viên mãn bằng lễ hỏi – lễ cưới. Đạo diễn Nhu Đặng lựa chọn không gian trải dài từ Bắc vào Nam, tái hiện phong tục cưới hỏi của nhiều vùng miền, từ đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung đến Nam Bộ. Thay vì dàn trải, ống kính tập trung vào nhân vật cô dâu – chú rể và gia đình, đặc biệt là hình ảnh bố mẹ cô dâu, tạo cảm giác đời thường, ấm áp. Những chi tiết về ẩm thực, trang phục, nghi lễ được lồng ghép tinh tế, khiến MV giống như một “chuyến du lịch văn hóa” vừa sinh động vừa gần gũi.

Đáng chú ý, trong bối cảnh nhiều sản phẩm âm nhạc lạm dụng trí tuệ nhân tạo, ê-kíp Trộm vía vẫn kiên định lựa chọn con người cho mọi khâu sáng tác, sản xuất và hậu kỳ. Theo quan điểm của ê-kíp, AI chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế cảm xúc và sự sáng tạo của con người. Chính điều này tạo nên chất liệu hình ảnh và âm nhạc chân thật, giàu cảm xúc cho MV.

Trên thị trường vốn đã quen thuộc với các “ca khúc cưới”, Trộm vía chọn một lối đi khác: không miêu tả trực diện lễ cưới mà nói về câu chuyện “lấy chồng” của những cô gái Việt bằng góc nhìn dí dỏm, dân dã. Nhờ vậy, sản phẩm tạo được nét riêng, dễ khiến khán giả nhận ra và đồng cảm.

Từ một album đầu tay mang tính nghệ thuật cao và khá kén người nghe, Vũ Thùy Linh đang cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ tiếp cận công chúng. Trộm vía không chỉ đánh dấu sự thay đổi trong âm nhạc và hình ảnh, mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành ca khúc quen thuộc vang lên trong nhiều đám cưới – nơi không chỉ cô dâu, chú rể, mà cả những người đang yêu hay sắp yêu đều có thể tìm thấy hình ảnh hạnh phúc giản dị, trọn vẹn như chính tinh thần mà MV mang lại.

PV