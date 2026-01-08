Ca sĩ Hà Quỳnh Như lên tiếng giữa những tranh luận, sản phẩm âm nhạc mới có gì đặc biệt?

Trước những tranh luận xoay quanh phong cách trình diễn thời gian qua, mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hà Quỳnh Như đã chính thức đăng tải một bức tâm thư chia sẻ những cảm xúc chân thành và quan điểm của mình về hành trình làm nghề.

Trong tâm thư, Hà Quỳnh Như bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm, sự quan tâm cũng như những góp ý thẳng thắn mà khán giả dành cho mình. Nữ ca sĩ cho biết, thay vì phản hồi ngay lập tức, cô lựa chọn lắng nghe và suy ngẫm, xem mỗi ý kiến dù khen ngợi hay góp ý là cơ hội để nhìn lại bản thân và trưởng thành hơn trong nghệ thuật.

Ca sĩ Hà Quỳnh Như

Là một nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, Hà Quỳnh Như thẳng thắn chia sẻ mong muốn được thử sức ở những màu sắc âm nhạc mới, xem đó là hành trình khám phá và hoàn thiện chính mình. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định rõ ràng rằng dân ca - trữ tình vẫn là nền tảng nghệ thuật cốt lõi, gắn liền với tình yêu thương mà khán giả đã dành cho cô từ những ngày đầu bước lên sân khấu.

Đáng chú ý, trong bức tâm thư, Hà Quỳnh Như cũng hé mở về các dự án âm nhạc mới dự kiến ra mắt trong năm 2026. Nữ ca sĩ cho biết đây sẽ là giai đoạn cô tập trung xây dựng con đường dài hạn một cách chậm rãi và bền vững, ưu tiên đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Các dự án sắp tới được kỳ vọng mang nhiều màu sắc và thể loại khác nhau, đồng thời vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống đã trở thành dấu ấn trong hành trình âm nhạc của Hà Quỳnh Như.

"Bước sang năm 2026, Hà Quỳnh Như và ekip xác định đây là giai đoạn xây dựng và định hình rõ nét hơn con đường âm nhạc dài hạn. Như không đặt nặng việc xuất hiện dồn dập, mà lựa chọn đi chậm, chắc và bền bỉ, tập trung vào những sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Trong giai đoạn này, Như sẽ thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, mang tinh thần trẻ trung, gần gũi hơn, nhưng vẫn lấy dân ca – trữ tình làm nền tảng cốt lõi", Hà Quỳnh Như viết.

Động thái chia sẻ thẳng thắn, chừng mực và cảm xúc của Hà Quỳnh Như nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách ứng xử mềm mỏng, cầu thị của một nghệ sĩ trẻ trước những ý kiến trái chiều.

Đại diện truyền thông của Hà Quỳnh Như cho biết, ekip mong muốn khán giả tiếp tục đồng hành và theo dõi những bước đi tiếp theo của nữ ca sĩ trong thời gian tới, đặc biệt là ở giai đoạn định hình rõ nét hơn con đường âm nhạc dài hạn.

Hà Quỳnh Như là ca sĩ trẻ, được biết đến sau khi giành quán quân cuộc thi Giọng hát Việt Nhí. Cô ghi dấu ấn với dòng nhạc dân ca – trữ tình nhờ giọng hát trong trẻo và phong cách thể hiện mộc mạc. Sau cuộc thi, Hà Quỳnh Như tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, từng bước thử nghiệm thêm các màu sắc mới, đồng thời khẳng định định hướng phát triển dài hạn gắn với những giá trị âm nhạc truyền thống.