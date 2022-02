Ca sĩ Thanh Hà - Phương Uyên tuyên bố thành đôi: Phụ nữ thẳng thành cong sau những sóng gió vì "chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau"?

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và mối tình 15 năm, ca sĩ Thanh Hà chọn yêu đồng giới với nhạc sĩ Phương Uyên

Trước đó, đã có không ít những người từ nổi tiếng đến bình dân sau những "chuyện tình thẳng" rồi cuối cùng bất ngờ chọn ở bên 1 người phụ nữ. Điều đáng nói dường như đây mới là thứ hạnh phúc của hạnh phúc vậy.

Hôm nay nhà sản xuất âm nhạc Phương Uyên tuyên bố thẳng tưng đang hẹn hò với ca sĩ Thanh Hà đầy mãn nguyện. Hình ảnh họ khoác eo nhau và cùng nhìn vào 1 hướng khiến ai cũng thấy nao nao vì dòng chữ đơn giản nhưng đầy hạnh phúc "Happy Valentine".

Nhiều người "hệ tâm linh" cho rằng càng yêu đương kín tiếng càng bền, nhưng thói đời những người yêu nhau họ lại muốn cho thiên hạ biết mình đang hạnh phúc đến nhường nào. Hoặc cũng có khi là đánh dấu chủ quyền cho 1 mối quan hệ, để tuyên bố đối phương thuộc về mình cũng nên.

Ca sĩ Thanh Hà cũng không giấu nổi hạnh phúc và sự hài lòng về mối quan hệ này bằng câu cảm thán: "Tình yêu thật tuyệt diệu". Đáp trả lại Phương Uyên cũng bày tỏ: "Còn em thì tuyệt vời". Có cảm giác như giờ đây với Thanh Hà hiện tại chỉ còn lại hạnh phúc, sau 2 cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, sau khi tuyên bố chia tay "chàng phi công" kém 12 tuổi người Philippines, điều đáng nói là mối tình ấy cũng có thâm niên rất cao... 15 năm.

Và hiện tại đổi lại bằng hạnh phúc của tình yêu đồng giới với Phương Uyên cũng đủ khiến người ta ghen tị. Hạnh phúc nào cũng thật như nhau, nhưng cái hiện tại có lẽ luôn là điều tuyệt vời nhất. Bởi vì nó chính là... hiện tại!

Chưa chắc một nam cưới một nữ mới là hạnh phúc

Không phải chỉ riêng ca sĩ Thanh Hà, trước đó cũng có nhiều cặp đôi sau khi hôn nhân tan vỡ cuối cùng họ chọn cách ở bên 1 người phụ nữ dù trước đó đã có con, đã có những cuộc hôn nhân thẳng tưng từng hạnh phúc.

Người ta nghĩ đến Hoàng Thùy Linh - Gil Lê dù chưa bao giờ công bố yêu nhau nhưng hint hẹn hò thì vô số, trước đó Hoàng Thùy Linh từng vướng scandal clip nóng và cũng có nhiều tin đồn yêu đương trai đẹp.

An Nguy cũng là 1 ví dụ, trước đó từng đình đám mối tình với Toàn Shinoda, sau khi bạn trai bị tai nạn qua đời, An Nguy đã chuyển sang yêu đồng giới, thậm chí sinh con cùng người tình. An Nguy từng nói về vấn đề giới tính rằng đơn giản là cô tìm thấy sự hấp dẫn ở cả những cậu bạn trai và những cô bạn gái, cô không thuộc về một giới tính nào cả.

Còn trong đời thường thì cũng không hiếm những câu chuyện như thế. Một cặp đôi phụ nữ U50 ở Quảng Ninh sau khi cả 2 đỗ vỡ hôn nhân, vào tuổi trung niên họ đến với nhau làm 1 đám cưới hạnh phúc. Cô Vũ Thị Tuyết Nhung (1971, Hải Phòng) và cô Phan Thúy Phương (1964, TP. HCM) đến với nhau vào lúc tuổi không còn trẻ, nhưng họ đã có 1 đám cưới đồng giới. Người trong cuộc khẳng định: "Chưa chắc rằng một nam cưới một nữ mới là hạnh phúc, mới là một gia đình đúng nghĩa. Gia đình là nơi con người ta đồng cảm, hiểu nhau, yêu thương nhau, cùng nắm tay nhau để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cùng nuôi dạy các con khôn lớn thành tài. Tình yêu của chúng tôi không có khái niệm về tuổi tác hay giới tính".

Câu chuyện tình của cặp đôi đồng tính Hoàng Minh Hà (SN 1981, Hải Phòng) và Lê Tuyết Sương (SN 1989, Đồng Tháp) cũng là minh chứng. Sau khi sinh con trai đầu lòng chị Sương nhận ra cuộc hôn nhân của mình vô cùng nhạt nhẽo. Chị nhận ra mình là ai, cần ai ở bên và rồi chọn được bạn đời mới là 1 người phụ nữ cách nửa vòng trái đất.

Nguyễn Đài Trang (SN 1992, Tuyên Quang) thì sau khi sinh 2 đứa con với 1 cuộc hôn nhân vốn dĩ là bình thường trong mắt nhiều người, nhưng sự vô tâm của chồng thì khiến chị quyết định thành mẹ đơn thân. Trang cho biết: “Cuộc hôn nhân kết thúc mình đã không còn tin vào tình yêu, tin vào đàn ông. Ở tình yêu mới, mình cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc hơn". Và dù "anh ấy" là người đồng giới, nhưng với người phu nữ này thì đây là 1 chỗ dựa vững chắc.

Từ những "hiện tượng" trên và gần nhất là chuyện công bố tình yêu của nhạc sĩ Phương Uyên và ca sĩ Thanh Hà, nhiều người nghĩ rằng: Liệu chăng sau tất cả "chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau"? Hoặc rằng sau những đổ vỡ, những hoài nghi với những "cuộc tình thẳng" phụ nữ có xu hướng yên tâm hơn với tình yêu đồng giới?



Hạnh phúc... đừng nói giới tính

Ai đó có thể nghĩ cảm tính rằng những tác động tiêu cực trong quá khứ của những mối quan hệ dị tính làm cho phụ nữ hoài nghi vào đàn ông và họ quyết định chọn phụ nữ vì cảm thấy an tâm và hạnh phúc hơn. Nhưng thực tế, bản chất vấn đề không nằm ở đó.

Người lưỡng tính (bisexual) hay song tính là những khái niệm diễn tả người có xu hướng tình dục với cả hai giới. Những người này sẽ có những rung động và cảm xúc thăng hoa trọn vẹn dù là ân ái với giới nào.

Ngoài ra người ta cũng nhắc đến khái niệm “gender fluid”, một cụm mới phổ biển vào thời gian gần đây. Khái niệm này để nói về sự chuyển đổi giữa hai khía cạnh nam tính và nữ tính trong cùng một người, có thể hiểu là linh hoạt phi giới tính. Có lời tâm sự như thế này: “Tôi nhận ra bản thân ta có quyền lựa chọn định hướng giới tính của chúng ta, mọi quy định và tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra có chăng chỉ là để tham khảo mà thôi”.

Đích đến của bất kỳ ai cũng đơn giản là hạnh phúc. Anh Chánh Văn Hoàng Anh Tú dưới góc nhìn của người đã nghe rất nhiều những băn khoăn, khúc mắc không chỉ của teen mà cả của người trưởng thành đã cho rằng: Hạnh phúc thì đừng nói giới tính...

Anh Chánh Văn - Hoàng Anh Tú

Anh nói: "Vậy, Thanh Hà chính thức gia nhập giới les à?". Tôi không cho là vậy. Và tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng đừng nghĩ về điều đó, về giới tính thực của Phương Uyên, Thanh Hà hay bất cứ một ai khác. Tình yêu là phi giới tính. Hạnh phúc là phi giới tính. Tôi cho rằng Thanh Hà chọn Hạnh Phúc chứ không phải chọn Phương Uyên hay chọn tham gia mối tình đồng giới.

Câu chuyện của Thanh Hà là câu chuyện tôi đã được nghe đôi lần, từ chính những inbox của nhiều phụ nữ cho tôi. Nhiều phụ nữ cũng như ca sĩ Thanh Hà, sau đổ vỡ hôn nhân, họ không chọn đàn ông nữa. Họ chọn một người bạn có thể khiến họ thấy hạnh phúc. Chỉ là chúng ta, những người "dị tính" mới hay quan tâm đến chuyện giới tính.

Còn khi người ta cảm thấy hạnh phúc thì giới tính nào không còn quan trọng nữa. Thế nên khi nghe câu chuyện này, tôi thấy nó bình thường. Như một ai đó thông báo chuyện họ tìm thấy hạnh phúc. Còn những thứ như "chỉ có phụ nữ mới mang đến hạnh phúc cho nhau" hay gì gì đó, xin hãy coi như những câu đùa vui. Chúc mừng ca sĩ Thanh Hà, về lựa chọn hạnh phúc của cô!".

Chuyên gia tâm lý Alicia Vũ cũng đồng ý với ý kiến này và cho rằng: "Đặc điểm sinh học của người lưỡng giới là họ có thể yêu cả 2 giới. Điều quan trọng hơn là ở đâu hạnh phúc thì họ đến với người đó thôi, không quan trọng giới tính".

Như thế, hẳn mọi chuyện đã dễ hiểu hơn cho những người khó hiểu với các khái niệm về giới tính. Bởi thực sự, giới tính nào cũng chỉ là 1 tên gọi.

Đơn giản những người yêu nhau họ không chọn yêu đàn ông hay phụ nữ, mà họ chọn người khiến trái tim mình đập hoan ca vì những rung động cảm xúc chân thực nhất. Vì vậy, chúng ta là người ngoài cuộc đừng có làm rối lên!

