Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế bàn giao nhà

Kết luận vụ tranh chấp nhà kéo dài nhiều năm

Ngày 1/5, cơ quan thi hành án dân sự TPHCM áp lệnh cưỡng chế đối với ông Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập) và bà Thảo (người đang cư trú ở ngôi nhà tranh chấp), buộc bàn giao nhà tại phường Bình Trị Đông cùng giấy tờ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt vào ngày 15/5.

Theo nội dung bản án phúc thẩm đã có hiệu lực vào tháng 9/2025, TAND TPHCM tuyên chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Nguyệt trong vụ tranh chấp nhà ở kéo dài nhiều năm, đồng thời buộc ông Diệp Văn Lập (tức ca sĩ Quang Lập) cùng các cá nhân liên quan phải bàn giao lại căn nhà đang tranh chấp cho nguyên đơn.

Theo hồ sơ vụ án, căn nhà tọa lạc tại ấp 4, phường Tân Tạo (TPHCM) thuộc quyền sở hữu của vợ chồng bà Nguyệt. Tranh chấp phát sinh từ tờ giấy bán nhà viết tay lập ngày 15/4/2014 giữa bà Nguyệt và ông Nguyễn Quang Trọng, người được xác định là bên có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Phía nguyên đơn cho rằng trong bối cảnh gia đình gặp khó khăn tài chính, chồng bà có liên quan đến các khoản nợ và đã sử dụng giấy tờ nhà để vay tiền. Sau đó, bà bị yêu cầu ký vào giấy bán nhà viết tay nhằm cấn trừ nghĩa vụ tài chính. Người đứng tên trong giấy mua bán là ông Trọng, trong khi ca sĩ Quang Lập được xác định là người giữ giấy tờ nhà.

Sau nhiều lần thương lượng không đạt kết quả, đến tháng 6/2020, bà Nguyệt khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy giao dịch mua bán, đồng thời đề nghị trả lại tài sản và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ở cấp sơ thẩm, TAND quận Bình Tân (nay là TAND Khu vực 9) chấp nhận một phần yêu cầu của các bên. Tuy nhiên, không đồng ý với phán quyết này, bà Nguyệt tiếp tục kháng cáo.

Quang Lập bị buộc giao lại nhà trong vụ tranh chấp kéo dài nhiều năm.

Tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử đã xem xét toàn diện hồ sơ, tài liệu và lời trình bày của các bên liên quan. Sau quá trình nghị án, tòa xác định giấy bán nhà viết tay giữa bà Nguyệt và ông Trọng không đáp ứng các điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành, do vi phạm cả về hình thức lẫn nội dung.

Cụ thể, căn nhà là tài sản chung của vợ chồng nhưng văn bản chuyển nhượng không có chữ ký của người chồng, đồng thời không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định hủy giấy mua bán nhà, đồng thời buộc ông Diệp Văn Lập cùng những người đang sinh sống hoặc liên quan phải bàn giao lại căn nhà cho nguyên đơn. Tòa xác định không có căn cứ buộc bà Nguyệt hoàn trả số tiền 1,3 tỷ đồng được cho là đã nhận trước đó, cũng như không phải bồi thường khoản 1,1 tỷ đồng là phần chênh lệch giá trị tài sản như bản án sơ thẩm từng tuyên.

Đối với yêu cầu của ông Nguyễn Quang Trọng về việc công nhận giấy mua bán nhà là hợp pháp để thực hiện thủ tục sang tên, HĐXX không chấp nhận. Tòa nhận định giao dịch này không hợp lệ về mặt pháp lý nên không thể làm căn cứ phát sinh quyền sở hữu.

Trong quá trình xét xử, ông Trọng cho rằng đã giao cho bà Nguyệt số tiền 1,3 tỷ đồng theo thỏa thuận mua bán, tuy nhiên không xuất trình được chứng cứ chứng minh việc giao nhận tiền. Kết quả giám định cho thấy phần nội dung bổ sung trong bản photo giấy mua bán liên quan đến khoản nợ giữa các bên là do chính ông Trọng viết, nên không đủ cơ sở pháp lý để xem xét các yêu cầu phát sinh từ hợp đồng vô hiệu.

Trong suốt quá trình xét xử, phía ca sĩ Quang Lập và ông Trọng không trực tiếp tham gia mà ủy quyền cho đại diện pháp lý. Quan điểm của phía bị đơn cho rằng giao dịch mua bán là có thật, song không được tòa chấp nhận sau khi đối chiếu các chứng cứ và quy định pháp luật.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay sau khi tuyên, đồng nghĩa với việc quyết định buộc bàn giao nhà phải được thi hành theo quy định.

Giọng ca bolero đang được yêu thích

Bên cạnh diễn biến pháp lý, Quang Lập là một trong những giọng ca bolero được khán giả biết đến rộng rãi trong nhiều năm qua.

Quang Lập sinh năm 1978 tại An Giang, bắt đầu được chú ý từ khoảng năm 2015, sau khi phát hành các sản phẩm bolero phát trên YouTube. Suốt nhiều năm, nam ca sĩ gắn liền trung tâm Giọng ca để đời. Đây là nơi phát hiện hàng loạt giọng ca được nhận định nhiều cảm xúc.

Chất giọng của nam ca sĩ mang màu sắc trầm ấm, thiên về tự sự, mang hơi hướm giọng ca bolero thế hệ trước. Quang Lập không đặt nặng kỹ thuật phô diễn mà chú trọng cách truyền tải cảm xúc, phù hợp với đặc trưng của dòng nhạc bolero và nhạc trữ tình.

Nhiều ca khúc gắn với tên tuổi Quang Lập như Về đâu mái tóc người thương , Đêm buồn tỉnh lẻ , Sầu tím thiệp hồng , Thành phố buồn , Nhật ký đời tôi ghi nhận lượng người nghe lớn trên các nền tảng số.

Quang Lập và Thúy Hà là giọng ca bolero nổi bật của Giọng ca để đời.

Kênh YouTube Quang Lập Official hiện đạt hơn 1,32 triệu lượt đăng ký. Kênh vẫn duy trì hoạt động đều đặn, cập nhật các video ca nhạc và sản phẩm mới. Video gần nhất được đăng tải ngày 30/4, tần suất hoạt động ổn định của nam ca sĩ trong môi trường số.

Ngoài vai trò biểu diễn, Quang Lập tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc. Sản phẩm của nam ca sĩ được ghi hình trong bối cảnh đơn giản, không đầu tư sân khấu lớn, tập trung hoàn toàn vào giọng hát.

Trong một lần chia sẻ, Quang Lập nói tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ tham gia các dự án là khả năng cảm thụ và trải nghiệm với dòng nhạc bolero. Anh cho rằng yếu tố cảm xúc đóng vai trò quan trọng, thậm chí quyết định sự thành công của một bản thu.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc có nhiều thay đổi, bolero không còn ở giai đoạn bùng nổ như trước, Quang Lập và các ca sĩ của Giọng ca để đời duy trì được nhóm khán giả riêng. Những nghệ sĩ tiếp tục hoạt động theo hướng ổn định, chủ yếu thông qua nền tảng trực tuyến.