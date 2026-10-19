Ca sĩ Phương Mai rưng rưng khi lần đầu được thầy khen trong buổi ra mắt MV "Lời yêu cho con"

Ca sĩ Phương Mai, còn được biết đến với nghệ danh Phương Mai Soprano, vừa giới thiệu MV "Lời yêu cho con", sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh, phát hành ngày 18/10/2026. Cùng với ca khúc mới, nữ ca sĩ thính phòng ra mắt các bản thu "Mẹ yêu con" và "Hãy nói với con đi mẹ", tất cả cùng xoay quanh tình mẫu tử, gửi tới khán giả nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất buổi ra mắt đến khi nhạc sĩ Đức Trịnh thẳng thắn chia sẻ rằng trước nay Phương Mai hát gì ông cũng chê, hôm nay mới là lần đầu ông khen. "Kỹ thuật thì không nói, nhưng bạn ấy còn thiếu cái tình cảm, cách nhả chữ rất Việt Nam. Hôm nay tôi thấy bạn đã đủ độ chín, trở thành một nghệ sĩ thực thụ", nhạc sĩ nói.

Phương Mai không giấu xúc động: "Đúng như thầy nói, đây là lần đầu tiên thầy khen Phương Mai ngay trên sân khấu". Chị cho biết mình luôn nghĩ cần thêm thời gian để trau dồi cảm xúc và độ chín trong tâm hồn, để khi ra sản phẩm thì đó phải là những cảm xúc thật nhất, chạm tới khán giả nhất.

Nhạc sĩ Đức Trịnh và ca sĩ Phương Mai

Theo nhạc sĩ Đức Trịnh, "Lời yêu cho con" mang ẩn ý về tình cảm giữa người mẹ và con trai. Ca khúc ra đời khi ông ngồi cùng những người phụ nữ làm doanh nghiệp và được các chị gợi ý viết. Bài hát xong, ông gửi Phương Mai hát, rồi cô đề nghị: "Thầy cho em để em làm MV". Mối duyên thầy trò của hai người có từ lâu, khi ông là người tạo điều kiện để Phương Mai sang Nga học lúc cô mới lấy chồng được một năm, sau đó cho cả chồng cô sang cùng.

Nhạc sĩ Cao Đình Thắng, người phối khí, yêu cầu nữ soprano hát bằng giọng thật thay vì giọng opera. Anh chọn tiếng violin đồng hành từ đầu đến cuối để tôn giọng hát, và ê-kíp đã chỉnh sửa rất nhiều lần mới có bản thu ưng ý.

Phần hình ảnh cũng trải qua bước ngoặt. Giám đốc sáng tạo, đạo diễn hình ảnh Xuân Mạnh AI kể khi bản MV đầu tiên bị nhạc sĩ Đức Trịnh nhận xét "không đúng ý", mọi thứ phải làm lại trong khi chỉ còn 3 ngày. "Nếu làm theo cách truyền thống thì chắc không kịp. Áp lực khiến tôi tìm ra cách làm mới, nhanh hơn mà vẫn đủ cảm xúc", anh chia sẻ. Xuân Mạnh AI đồng thời đảm nhiệm vai trò AI Artist, dựng phim và hiệu ứng.

NSƯT Kim Phúc, cô giáo thanh nhạc của Phương Mai, cũng thừa nhận mình rất kiệm lời khen. Bà nhớ lại khi Phương Mai xin theo học thính phòng, bà đã nói thẳng ngành này khó, kén, vất vả mà thu lại rất ít, nhưng học trò vẫn quyết theo. Phương Mai thường than "Cô không bao giờ khen em cả". "Đến hôm nay bạn đã làm được. Hát thính phòng không sợ già, càng già càng hay", bà nhắn gửi.

NSND Hà Thủy nhận xét với "Mẹ yêu con", ca khúc đã có nhiều người hát, Phương Mai tạo nét riêng nhờ bản phối mới và cách chuyển linh hoạt giữa giọng ngực với những đoạn bay bổng. NSƯT Lan Anh thì đánh giá "Lời yêu cho con" được hát tình cảm, ngọt ngào, pha chút hơi hướng pop, và mong bạn mình ngoài quản lý, giảng dạy sẽ biểu diễn nhiều hơn.

Phương Mai tên đầy đủ là Đỗ Thị Phương Mai, hiện là Trung tá, Thạc sĩ, Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chị tốt nghiệp xuất sắc tại trường, sau đó học thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Gnesin ở Moscow (Nga).

Chị từng giành giải Nhất cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch toàn quốc năm 2009, giải Nhì cuộc thi âm nhạc cổ điển quốc tế tại Moscow năm 2013, giải Nhì tại Warszawa (Ba Lan) năm 2017, giải Ba "Giọng hát vàng" tại Army Games năm 2020 và Huy chương Vàng Liên hoan âm nhạc toàn quốc năm 2024. Chồng chị là ca sĩ Tùng Lâm, cũng là giảng viên tại trường.

MV "Lời yêu cho con" có phần vocal do Team Lương Ngọc Châu phụ trách, thu âm và mastering bởi Mạnh Tuấn và MucaStudio.