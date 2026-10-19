5 ngày trước chung kết, dàn người đẹp Miss Charm Vietnam 2026 đọ thần thái trên sàn catwalk

The Charm Fashion Show, một trong những hoạt động đáng chú ý nhất của Miss Charm Vietnam 2026, diễn ra lúc 18 giờ ngày 17/10 tại Kim Center, Đồng Nai. Tại đây, 23 thí sinh tạm rời các phần thi nhan sắc quen thuộc để thử sức trên sàn diễn thời trang với hai bộ sưu tập: "Garden of Eden" của nhà thiết kế Lê Hữu Nhân và "Dạ Vũ Thượng Đồng" của bộ đôi Trần Minh, Diệp Nguyên.

Với nhiều người đẹp, đây là lần đầu bước lên một sàn catwalk chuyên nghiệp. Bên cạnh những gương mặt từng có kinh nghiệm ở các cuộc thi nhan sắc trước, dàn thí sinh năm nay có cả những cô gái lần đầu thử sức ở đấu trường sắc đẹp, và sàn diễn trở thành nơi họ rèn sự tự tin, phong thái cũng như khả năng thích nghi với áp lực trình diễn thực tế.

Được nhà thiết kế khen "chuyên nghiệp" sau đêm diễn

Sau chương trình, nhà thiết kế Lê Hữu Nhân dành nhiều lời khen cho tinh thần làm việc của các thí sinh. Theo anh, ngay từ buổi ráp sân khấu, các người đẹp đã tập luyện nghiêm túc, tôn trọng sự sắp xếp của nhà thiết kế, đồng thời chủ động tìm những điểm nhấn riêng trên trang phục để thể hiện đúng tinh thần từng thiết kế.

"Dù phải chịu áp lực về thời gian, liên tục thay đổi trang phục, tuyến trình diễn và thực hiện các màn chào kết, các thí sinh vẫn rất chủ động sắp xếp để bảo đảm chương trình diễn ra trơn tru. Nhiều bạn có khả năng ứng biến và xử lý tình huống tốt ngay trên sàn diễn. Các nhà thiết kế cũng đánh giá cao kỹ năng trình diễn lẫn thái độ làm việc chuyên nghiệp của các bạn", Lê Hữu Nhân chia sẻ.

Cùng mặc một bộ sưu tập, nhưng mỗi thí sinh để lại dấu ấn khác nhau. Những người đẹp có chiều cao nổi bật chiếm lợi thế với các phom váy dài, trong khi những cô gái mạnh về biểu cảm lại ghi điểm nhờ ánh mắt, bước đi và cách làm chủ sân khấu. Với ban tổ chức, đây cũng là dịp quan sát thí sinh ở những khía cạnh ngoài hình thể: khả năng tiếp thu hướng dẫn, xử lý trang phục và giữ phong thái trước đám đông.

Từ "khu vườn địa đàng" đến cánh đồng lúa chín

"Garden of Eden" là thế giới của sự nữ tính và lãng mạn. Lê Hữu Nhân lấy cảm hứng từ vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ, nơi nét dịu dàng hòa quyện cùng sức mạnh nội tại. Nhung, lụa, voan và ren được cắt cúp tinh tế thành những phom dáng mềm mại, gợi hình ảnh các loài hoa đang bung nở. Vì các thiết kế chú trọng độ rủ và chuyển động, người mặc không chỉ cần kỹ thuật catwalk mà còn phải phối hợp thần thái để trang phục thực sự "sống" trên sàn diễn.

Ở chiều ngược lại, "Dạ Vũ Thượng Đồng" của Trần Minh và Diệp Nguyên đưa hồn quê Việt Nam vào thời trang dạ hội. Cánh đồng lúa chín, giỏ tre, nơm bắt cá và nhịp sống làng quê được chuyển hóa thành những thiết kế có cấu trúc rõ nét. Sắc vàng ánh đồng gợi mùa màng trù phú, còn các chi tiết đan lát tre, bông lúa và dòng nước được xử lý bằng kỹ thuật tạo hình hiện đại, tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Nếu bộ sưu tập của Lê Hữu Nhân thiên về sự mềm mại, quyến rũ thì "Dạ Vũ Thượng Đồng" hướng đến hình ảnh người phụ nữ kiêu hãnh, mang theo tinh thần văn hóa trong từng bước đi.

The Charm Fashion Show nằm trong chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 14 đến 22/10 của Miss Charm Vietnam 2026. Sau các buổi chụp hình, công bố thí sinh và trình diễn thời trang, các người đẹp sẽ tiếp tục tập luyện cùng huấn luyện viên, thi tài năng, phỏng vấn kín và tham gia city tour trước đêm chung kết, dự kiến diễn ra tối 22/10 tại Đồng Nai.

Mùa giải năm nay mang chủ đề "Beauty Born from Culture", hướng đến việc tìm kiếm một đại diện không chỉ đẹp về hình thức mà còn đủ khả năng kể câu chuyện về Việt Nam bằng trải nghiệm, tri thức và bản sắc riêng khi bước ra sân khấu quốc tế.