Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục lấy lời khai, phân loại hành vi của ca sĩ Long Nhật (tên thật là Nguyễn Long Nhật) và hàng chục nghi phạm khác để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật thừa nhận bản thân có sử dụng ma túy đá.

Về nguồn gốc số ma túy, Long Nhật khai đã chủ động liên hệ với một người tên Kiều Quốc Nhã để hỏi mua. Nam ca sĩ đã chuyển số tiền tổng cộng 1 triệu đồng cho Nhã.

"Trong đó có 500.000 đồng là tiền mua ma túy và 500.000 đồng là tiền xe (chi phí vận chuyển)", ông Nhật khai. Số hàng sau đó được giao đến thông qua một vài người giao hàng nhỏ tuổi mà nam ca sĩ không quen biết.

Lực lượng chức năng xác định, địa điểm diễn ra hoạt động phạm pháp này chính là nhà riêng của ca sĩ Long Nhật. Cụ thể, việc sử dụng ma túy được thực hiện tại phòng của Nguyễn Minh Nhật, người quản lý của nam ca sĩ.

Long Nhật khai nhận sử dụng ma túy đá tại nhà riêng - Ảnh: Cắt từ clip của CA TPHCM

Khai về quá trình sử dụng, Long Nhật cho biết có dùng chung ma túy đá với Nguyễn Minh Nhật và một người "đệ tử" khác đến chơi. Bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy do nhóm người làm quản lý và cất giữ tại phòng riêng.

"Tôi chỉ việc hút thôi, còn Nhật và người bạn của nó là những người trực tiếp nấu, đốt ma túy rồi đưa vào cho tôi sử dụng", ca sĩ Long Nhật khai nhận tại cơ quan công an.

Khởi tố 71 đối tượng

Kết quả điều tra bước đầu, công an đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời phối hợp công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật.

Sơn Ngọc Minh đứng cạnh Long Nhật thời điểm bị bắt giữ

Ngoài Long Nhật, còn có Sơn Ngọc Minh (36 tuổi), cũng là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ca hát.

Công an TP.HCM cho biết việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng Công an TP: "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.