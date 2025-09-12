Ca sĩ Hồ Quang Hiếu tung ảnh cưới đẹp mãn nhãn, nhan sắc cô dâu khiến dân tình trầm trồ

Mới đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã tung loạt ảnh cưới bên vợ kém 17 tuổi, nhận nhiều lời khen ngợi từ dân mạng. Có thể thấy, giọng ca Con bướm xuân trông điển trai, phong độ ở tuổi 41. Trong khi đó, người mẫu Tuệ Như thu hút sự chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm cùng vóc dáng nuột nà.

Vợ chồng nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu tình tứ trong loạt ảnh cưới.

Loạt ảnh cưới của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Trên trang cá nhân, Tuệ Như cũng đăng tải loạt ảnh diện váy cô dâu, khoe nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm trước ngày cưới. Có thể thấy, người đẹp lựa chọn thiết kế váy quây, khoe vóc dáng đồng hồ cát đẹp mãn nhãn. Ngay sau khi sinh nở, Tuệ Như lấy lại vóc dáng rất nhanh khiến nhiều người trầm trồ.

Người đẹp viết: "Đôi lời gửi đến bản thân, hãy biết yêu thương mình nhiều hơn nữa, vì mình luôn xứng đáng để được nhận lấy hạnh phúc".

Bà xã nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu khoe nhan sắc đẹp mãn nhãn khi diện váy cô dâu.

Loạt ảnh diện váy cưới của vợ ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã nhận được đông đảo lời khen ngợi từ cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt" của Tuệ Như. Không những thế, dân tình còn ngóng chờ ảnh cưới cô chụp chung với chú rể Hồ Quang Hiếu.

Được biết, ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 19/9 tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc sau hai năm chung sống và chào đón con trai hơn 7 tháng tuổi.

Vợ chồng nam ca sĩ có hôn nhân hạnh phúc.

Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, Hồ Quang Hiếu cho biết hiện anh và bà xã đang hoàn tất những bước chuẩn bị đầu tiên cho lễ cưới, đồng thời gửi thiệp mời đến bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Nam ca sĩ thừa nhận cuộc sống vợ chồng thay đổi nhiều kể từ khi có con nhỏ, buộc anh phải cân bằng giữa công việc và gia đình để dành thời gian cho vợ và con trai.

" Khi có con, tôi nhận thấy bản thân phải chịu nhiều trách nhiệm hơn và muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Sau hai năm làm đám hỏi và chung sống, giờ đây có thêm con, đám cưới sẽ trở nên trọn vẹn và là cột mốc đáng nhớ của chúng tôi ", anh chia sẻ.

Bà xã Tuệ Như cho biết cả hai thống nhất không tổ chức đám cưới xa hoa mà hướng đến một buổi lễ ấm cúng, giản dị nhưng ý nghĩa. Với cô, niềm hạnh phúc lớn nhất là sự có mặt của bé Quang Vinh trong ngày vui của đại gia đình.

Trước đó, vào tháng 8/2023, cặp đôi đã tổ chức đám hỏi tại Cà Mau và chuyển về sống chung trong căn nhà phố ở TP.HCM. Hồ Quang Hiếu cho biết lễ cưới sắp tới sẽ là buổi tiệc riêng tư, quy mô nhỏ, chỉ mời một số khách hạn chế để giữ không khí ấm cúng.

Năm 2023, ca sĩ Hồ Quang Hiếu công khai mối quan hệ với Tuệ Như, sinh năm 2000, cao 1m8 và là người mẫu tự do. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 5 và tổ chức lễ đính hôn vào tháng 8 cùng năm.

Trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc bên Tuệ Như, nam ca sĩ từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với hot girl Ivy Lê. Thông tin về đám cưới của ca sĩ Hồ Quang Hiếu nhận được nhiều lời chúc mừng của từ bạn bè và người hâm mộ.