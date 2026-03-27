Ở tuổi 34, Bảo Anh vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, thậm chí không hề lép vế khi đứng cạnh các đàn em Gen Z trong chương trình Em xinh say hi. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn vóc dáng. Không chỉ sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt rạng rỡ, cô còn gây ấn tượng với thân hình thon gọn, săn chắc, đặc biệt là đôi chân dài cân đối dù đã trải qua một lần sinh nở.

Gần đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ những thói quen rất đơn giản vào buổi sáng, vừa dễ thực hiện, vừa mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc kiểm soát cân nặng và đốt mỡ.

1. Nhảy dây buổi sáng

Trên trang cá nhân, Bảo Anh gần đây đã chia sẻ khoảnh khắc nhảy dây vào buổi sáng. Đây là một trong những bài tập đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cao trong việc đốt mỡ.

Theo các chuyên gia, nhảy dây là hình thức vận động cardio giúp tăng nhịp tim nhanh, từ đó kích thích cơ thể tiêu hao năng lượng. Chỉ với khoảng 10-15 phút mỗi buổi sáng, cơ thể đã có thể đốt cháy một lượng calo đáng kể.

Không chỉ hỗ trợ giảm mỡ, nhảy dây còn giúp săn chắc cơ chân, cải thiện sức bền và tăng cường tuần hoàn máu. Khi duy trì đều đặn vào đầu ngày, bài tập này còn giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, tức là cơ thể sẽ tiêu hao năng lượng hiệu quả hơn trong suốt cả ngày, ngay cả khi không vận động mạnh.

Một điểm quan trọng khác là tập luyện buổi sáng còn giúp điều hòa nội tiết và cải thiện chất lượng giấc ngủ vào ban đêm. Đây là yếu tố gián tiếp nhưng rất quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng, bởi thiếu ngủ có thể làm tăng cảm giác thèm ăn và tích mỡ nhiều hơn.

Bảo Anh nhảy dây buổi sáng để đốt mỡ.

2. Bữa sáng “healthy”

Bên cạnh việc vận động, Bảo Anh cũng rất chú trọng bữa sáng. Nữ ca sĩ lựa chọn các món đơn giản như sữa chua kết hợp yến mạch qua đêm, trái cây và granola. Đây là kiểu bữa sáng giàu dinh dưỡng nhưng không gây dư thừa năng lượng.

Yến mạch là nguồn tinh bột hấp thu chậm, giúp duy trì đường huyết ổn định và tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc ăn vặt. Sữa chua cung cấp lợi khuẩn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, trong khi trái cây bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Ngoài ra, sự kết hợp giữa chất xơ và protein trong bữa sáng còn giúp giảm tích tụ mỡ, đặc biệt là mỡ vùng bụng. Khi cơ thể được cung cấp năng lượng đúng cách vào buổi sáng, quá trình trao đổi chất cũng hoạt động hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng tích trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ.

Các chuyên gia cho rằng, việc giữ dáng không phụ thuộc vào những phương pháp phức tạp hay khắt khe, mà nằm ở sự duy trì đều đặn mỗi ngày.

Ngoài thực đơn của Bảo Anh, chị em có thể linh hoạt lựa chọn những bữa sáng lành mạnh khác như bánh mì nguyên cám với trứng, sinh tố trái cây ít đường hoặc các món ăn giàu chất xơ và protein. Điều quan trọng là hạn chế đường tinh luyện và thực phẩm chế biến sẵn, đây là những yếu tố dễ gây tăng cân nhưng lại không mang nhiều giá trị dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, cần lưu ý không nên bỏ bữa sáng. Nhiều người cho rằng nhịn ăn sáng sẽ giúp giảm cân nhanh, nhưng thực tế điều này có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái "tiết kiệm năng lượng", làm chậm quá trình trao đổi chất và dễ tích mỡ hơn về lâu dài.