Ca sĩ 10X Dương Minh Quý ra mắt MV đầu tay, đưa “Hịch tướng sĩ” vào âm nhạc

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ca sĩ trẻ Dương Minh Quý (SN 2001, quê Vĩnh Phúc) đã chính thức ra mắt khán giả MV đầu tay mang tên Truyền thống Việt Nam. Sản phẩm được coi như lời tri ân của thế hệ trẻ dành cho cha ông đã hy sinh để dựng nước và giữ nước.





Ca khúc Truyền thống Việt Nam do Ái Nhân (nghệ danh khác của ca sĩ – giảng viên Đào Nguyên Vũ) sáng tác, phổ thơ của Chí Anh, thể hiện niềm tự hào dân tộc. Trong ca khúc, những địa danh và áng văn bất hủ như Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, Thiên đô chiếu hay Hịch tướng sĩ lần lượt được nhắc đến, gợi dậy hào khí ngàn năm.

Đặc biệt, trích đoạn “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối…” trong Hịch tướng sĩ được Minh Quý cất lên bằng chất giọng opera barriton đầy nội lực, khiến không khí tác phẩm trở nên hùng tráng và xúc động. Nam ca sĩ bày tỏ: “Tôi luôn khao khát có một sản phẩm để tri ân các anh hùng dân tộc, đồng thời truyền tải tinh thần tự hào ấy đến với thế hệ trẻ hôm nay”.

Bản phối do nhạc sĩ trẻ Anh Tú (TULIC) thực hiện, kết hợp phong cách rock epic cùng nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, sáo, nhị, trống cơm… Sự giao thoa giữa âm sắc cổ truyền và guitar điện tạo nên tinh thần “hiện đại trong cổ điển”, góp phần làm nổi bật thông điệp “dân tộc bay trên nền quốc tế”.

MV giản dị nhưng giàu thông điệp

Phần hình ảnh do đạo diễn Anh Quân thực hiện, ghi lại nhiều địa danh lịch sử như Hồ Gươm, bức “Thiên đô chiếu” bằng gốm Bát Tràng tại Bắc Ninh… Không đi theo hướng MV tiền tỷ với kỹ xảo hoành tráng, ê-kíp chọn cách thể hiện giản dị, gần gũi, tập trung vào thông điệp và cảm xúc âm nhạc.

Đồng hành cùng học trò trong dự án này, ca sĩ – giảng viên Đào Nguyên Vũ xúc động chia sẻ: “Minh Quý là một giọng barriton đẹp, nay đã đủ tự tin để đứng trên sân khấu độc lập. Từ một chàng trai thôn quê, Quý đã nỗ lực vượt khó, giành Huy chương Vàng quốc tế và nay có sản phẩm chính thức của riêng mình”.

Chính nhờ sự dìu dắt của thầy Vũ, Dương Minh Quý từng thi đỗ hai trường đại học nghệ thuật, trong đó có Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – nơi anh gắn bó để được đào tạo chuyên nghiệp.

Năm 2023, tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương ở Bali (Indonesia), Minh Quý giành Huy chương Vàng nhờ trình diễn những aria kinh điển của Mozart. Sau hơn một năm tập trung hoàn thành việc học, nay anh mới tự tin phát hành sản phẩm âm nhạc cá nhân.

Hiện tại, ngoài vai trò ca sĩ tự do, Dương Minh Quý còn giảng dạy thanh nhạc và nhạc cụ cho nhiều học viên trong và ngoài nước. Với nền tảng thanh nhạc vững vàng và định hướng âm nhạc truyền thống kết hợp hiện đại, anh kỳ vọng sẽ chinh phục khán giả ở nhiều lứa tuổi.



