Cả showbiz xì xào chuyện ngọc nữ quốc dân cưới chạy bầu với đại gia, đến con gái cũng chất vấn mẹ

Lee Yo Won là ngọc nữ quốc dân ở Hàn Quốc, tên tuổi cô gắn liền với loạt vai chính trong nhiều bộ phim đình đám như Nữ Hoàng Seon Deok, Bác Sĩ Bong Dal Hee, 49 Days, Thời Trang Thập Niên 70,... Bên cạnh sự nghiệp thành công vang dội, cuộc hôn nhân của nữ minh tinh với đại gia cũng khiến báo chí xứ củ sâm tốn nhiều giấy mực.

Lee Yo Won từng tạo nên 1 cú chấn động khi tuyên bố kết hôn vào năm 23 tuổi đúng lúc đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Ở Hàn Quốc, 23 vẫn được xem là độ tuổi quá trẻ để kết hôn. Hơn nữa, việc Lee Yo Won tổ chức đám cưới rồi sau đó hạ sinh con đầu lòng trong cùng năm 2003 đã khiến công chúng không khỏi xôn xao, đưa ra hàng loạt lời đồn đoán về cuộc hôn nhân của nữ diễn viên. Trong đó, đáng chú ý nhất là tin đồn mỹ nhân họ Lee "ăn cơm trước kẻng", kết hôn vì "bác sĩ bảo cưới".

Trong thời gian dài, cả Hàn Quốc xì xào bàn tán tin Lee Yoo Won mang thai trước đám cưới. Đáng chú ý, cô chẳng hề lên tiếng về nghi vấn này suốt nhiều năm, càng khiến lời đồn thêm lan nhanh, liên tiếp rộ lên từ năm này sang năm khác. Suốt hơn 20 năm qua, công chúng xứ kim chi đều tin rằng Lee Yo Won hồi đó vội vã tổ chức hôn lễ do đã mang bầu.

Dựa vào nhiều dữ kiện đáng ngờ, Lee Yo Won dính ngay tin kết hôn do "bác sĩ bảo cưới". Đáng nói, trong suốt hơn 20 năm qua, cô không chính thức lên tiếng về nghi vấn cưới chạy bầu. Ảnh: Nate

Ngay cả con gái đầu lòng của Lee Yo Won cũng từng cho rằng tin đồn nói trên là sự thật, thậm chí đã chạy ngay tới chỗ nữ diễn viên để "chất vấn" sau khi vô tình biết được chuyện này từ bạn bè ở trường: "Mẹ ơi, có đúng là mẹ mang bầu trước đám cưới rồi sau đó sinh ra con? Các bạn cứ liên tục hỏi con về dòng thời gian hồi đó".

Phải tới tận bây giờ, Lee Yo Won mới chính thức lên tiếng về thông tin cưới chạy bầu xuất hiện trong suốt hơn 20 năm qua. Theo đó, nữ minh tinh lần đầu bác bỏ chuyện cô "ăn cơm trước kẻng" trong lần làm khách mời trên Table Tales mới lên sóng vào hôm 7/1: "Tôi có con đầu lòng 1 cách nhanh chóng. Tôi mang thai trong khi đang hưởng tuần trăng mật, chỉ khoảng 1 tháng sau khi làm đám cưới. Tôi kết hôn hồi đầu năm 2003 và lâm bồn vào cuối năm đó. Không có chuyện tôi có bầu trước hôn lễ".

Trên sóng truyền hình mới đây, Lee Yo Won chính thức lên tiếng làm rõ về nghi vấn cưới chạy bầu tồn tại suốt hơn 20 năm qua. Ảnh: Koreaboo

Lee Yo Won kết hôn với doanh nhân giàu có kiêm cựu golf thủ chuyên nghiệp Park Ji Won hồi năm 2003. Tới nay, nữ diễn viên họ Lee và ông xã đã có với nhau 3 người con, gồm 1 trai và 2 gái. Hiện tại, cặp đôi đang chung sống cùng các con trong villa cao cấp rộng 480 mét vuông có giá 4 tỷ won (khoảng 72 tỷ đồng) vào thời điểm năm 2019.

Hình ảnh căn villa cao cấp nơi vợ chồng Lee Yo Won đang sinh sống từng được tiết lộ trên sóng truyền hình. Ảnh: Koreaboo