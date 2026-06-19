Cả showbiz chỉ có 4 biểu tượng toàn cầu này được Hoàng gia trao huân chương, kỷ lục Guinness vinh danh

Nếu nhắc đến một trong những nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay, chắc chắn phải nhắc đến BLACKPINK. Sau gần một thập kỷ hoạt động, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã vượt xa định nghĩa của một nhóm nhạc thần tượng thông thường để trở thành hiện tượng mang tầm vóc toàn cầu.

Ngay từ những năm đầu hoạt động, BLACKPINK đã liên tục phá vỡ các giới hạn vốn được xem là "trần thành tích" đối với một nhóm nữ Kpop. Năm 2019, BLACKPINK trở thành nghệ sĩ nữ Kpop đầu tiên biểu diễn tại Coachella - lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh. Chỉ 4 năm sau, BLACKPINK tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên đảm nhận vai trò headliner của sự kiện này, đứng ngang hàng với những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc quốc tế.

Khoảnh khắc BLACKPINK trở thành headliner tại Coachella - lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh

Sức ảnh hưởng của BLACKPINK còn được ghi nhận qua những con số ấn tượng. Album BORN PINK giúp nhóm trở thành nghệ sĩ nữ Kpop đầu tiên đứng đầu đồng thời hai bảng xếp hạng album danh giá nhất thế giới là Billboard 200 (Mỹ) và Official Albums Chart (Anh). Trong khi đó, chuyến lưu diễn BORN PINK World Tour đã thu hút khoảng 1,8 triệu khán giả trên toàn cầu, trở thành tour diễn có lượng khán giả đông nhất lịch sử đối với một nhóm nữ. Từ Stade de France với sức chứa hơn 80.000 người tại Pháp, MetLife Stadium hơn 82.000 chỗ ngồi tại Mỹ cho tới hàng loạt sân vận động biểu tượng khác trên thế giới, BLACKPINK đều chứng minh khả năng lấp đầy những địa điểm vốn chỉ dành cho các siêu sao hàng đầu.

Concert world tour BORN PINK của BLACKPINK thu hút khoảng 1,8 triệu khán giả trên toàn cầu, trở thành tour diễn có lượng khán giả đông nhất lịch sử đối với một nhóm nữ

Không chỉ liên tục tạo nên những cột mốc lịch sử trong âm nhạc, BLACKPINK còn xây dựng được sức ảnh hưởng hiếm thấy ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ thời trang cao cấp, giải trí, truyền thông cho đến các chiến dịch xã hội quốc tế, cả 4 cô gái toàn cầu đều sở hữu vị thế mà rất ít nghệ sĩ châu Á có thể đạt tới.

Trong nhiều năm qua, BLACKPINK luôn là khách mời danh dự tại các tuần lễ thời trang lớn nhất hành tinh. Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa đồng loạt trở thành đại sứ của hàng loạt nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới như Chanel, Dior, Saint Laurent, Celine, Louis Vuitton hay Bulgari. Mỗi lần xuất hiện của các thành viên đều tạo nên hiệu ứng truyền thông khổng lồ, thậm chí được giới chuyên môn đánh giá là những nhân vật có khả năng tạo ra giá trị truyền thông hàng đầu ngành thời trang.

Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa đồng loạt trở thành đại sứ của hàng loạt nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới

Đặc biệt vào năm 2023, cả 4 thành viên đã được Vua Charles III trao tặng Huân chương Thành viên Đế quốc Anh danh dự (MBE) tại Cung điện Buckingham nhằm ghi nhận những đóng góp trong vai trò đại sứ thúc đẩy nhận thức về biến đổi khí hậu. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất trong hành trình vươn tầm quốc tế của nhóm.

BLACKPINK được Vua Charles III trao tặng Huân chương Thành viên Đế quốc Anh danh dự (MBE) tại Cung điện Buckingham

Mới đây, kỷ lục Guinness thế giới đã chính thức đưa BLACKPINK vào ấn bản Guinness World Records ICONS 2026. Đáng chú ý, Guinness dành những lời nhận xét đầy ấn tượng cho 4 cô gái “hắc hường”: "BLACKPINK đang ở trong lãnh địa của chúng tôi và họ sẽ còn ở đây rất lâu nữa". Đây được xem là sự công nhận trực tiếp từ tổ chức nắm giữ hệ thống kỷ lục lớn nhất hành tinh dành cho vị thế đặc biệt của 4 cô gái.

Kỷ lục Guinness vinh danh BLACKPINK là “biểu tượng toàn cầu”

Trước đó, BLACKPINK đang nắm giữ 17 kỷ lục Guinness thế giới với tư cách nhóm nhạc, tiếp tục khẳng định vị thế nhóm nữ thành công nhất lịch sử Kpop trên phạm vi toàn cầu. Tính đến hiện tại, BLACKPINK vẫn giữ vị trí nhóm nữ sở hữu lượng người đăng ký lớn nhất và có tổng lượt xem cao nhất trên YouTube toàn cầu. Nhóm cũng là nghệ sĩ nữ được nghe nhiều nhất trên Spotify trong nhiều năm liên tiếp. MV How You Like That từng giúp BLACKPINK thiết lập hàng loạt kỷ lục Guinness chỉ trong ngày đầu phát hành. Nhóm cũng là nghệ sĩ đầu tiên chiến thắng hạng mục Best Metaverse Performance tại MTV Video Music Awards.

Không chỉ thành công dưới danh nghĩa nhóm nhạc, các thành viên BLACKPINK còn liên tục thiết lập những cột mốc cá nhân mới. Lisa và Rosé hiện nằm trong nhóm những nữ nghệ sĩ Kppop sở hữu nhiều kỷ lục Guinness nhất lịch sử cho thấy sức ảnh hưởng của BLACKPINK vẫn tiếp tục mở rộng ngay cả khi mỗi thành viên theo đuổi những hành trình riêng.

Từ một nhóm nhạc tân binh ra mắt vào năm 2016 đến vị thế "biểu tượng" được Guinness World Records ghi nhận trong ấn bản ICONS 2026, BLACKPINK đang cho thấy sức ảnh hưởng của họ đã vượt xa khuôn khổ của ngành công nghiệp âm nhạc. Với những gì đã làm được, cả 4 thành viên chắc chắn vẫn đang tiếp tục viết nên những chương mới trong lịch sử văn hóa toàn cầu.

Ảnh: X