Cả phòng rủ nhau đi ăn nhưng không ai hỏi bạn, người EQ thấp tủi thân, người EQ cao có cách phản ứng khiến tất cả xấu hổ

Tan làm, một nhóm đồng nghiệp bắt đầu rủ nhau đi ăn. Người này hỏi người kia muốn ăn gì, người khác gửi địa điểm vào nhóm chat rồi cả phòng nhanh chóng thống nhất thời gian. Bạn vẫn ngồi ngay đó, nghe mọi người bàn bạc nhưng không một ai quay sang hỏi mình có muốn đi cùng không.

Tình huống này rất dễ khiến một người chạnh lòng. Một số người sẽ im lặng cả buổi, sau đó về nhà suy nghĩ "Họ không thích mình à?", "Mình đã làm gì sai sao?" rồi âm thầm xa cách cả nhóm. Có người lại đăng một dòng trạng thái bóng gió hoặc nói thẳng với đồng nghiệp bằng giọng trách móc.

Nhưng trước khi quyết định rằng mình vừa bị cố tình loại khỏi nhóm, người có EQ cao thường không vội kết luận ý định của người khác. Họ phân biệt được hai chuyện là mình thực sự cảm thấy buồn và việc mọi người cố tình không muốn mình tham gia là hai điều chưa chắc giống nhau.

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Một cách phản ứng khá khéo là chủ động bước vào cuộc trò chuyện bằng một câu bình thường, chẳng hạn: "Mọi người đi ăn à? Cho tôi đi cùng với". Nếu nhóm chỉ đơn giản là rủ nhau theo thói quen, câu nói này cho họ cơ hội nhận ra mình đã bỏ sót một người mà không cần biến khoảnh khắc đó thành một cuộc đối chất.

Chính sự bình thản này đôi khi lại khiến cả nhóm tự thấy ngượng. Bởi khi một người không làm ầm lên nhưng nói thẳng rằng mình cũng muốn tham gia, những người còn lại mới có cơ hội nhận ra: "Ủa, nãy giờ mình rủ hết mọi người mà quên mất bạn ấy".

EQ cao ở đây không phải là giả vờ "Tôi không quan tâm". Ngược lại, đó là khả năng nói ra nhu cầu của mình mà không biến nó thành lời buộc tội. Nếu muốn đi cùng, cứ nói mình muốn đi. Nếu cảm thấy mình bị bỏ quên, có thể hỏi lại. Người khác không phải lúc nào cũng tự hiểu được mình đang nghĩ gì.

Tất nhiên, câu chuyện sẽ khác nếu đây không phải một lần vô tình mà là hành vi lặp lại. Nếu một nhóm thường xuyên rủ nhau trước mặt bạn, cố tình loại bạn khỏi những hoạt động chung hoặc chỉ tìm đến khi cần giúp đỡ, việc nhận ra mình không được tôn trọng cũng quan trọng không kém. Khi đó, EQ không nằm ở việc cố chen vào một nhóm không muốn mình ở đó, mà là biết giữ khoảng cách và lựa chọn những mối quan hệ phù hợp hơn.

Ảnh minh họa

Ngược lại, điều dễ khiến tình huống trở nên khó xử nhất là tự mình xây dựng cả một câu chuyện từ vài phút im lặng. Chưa ai nói "Không muốn bạn đi", nhưng trong đầu đã xuất hiện đủ lý do tại sao mình bị ghét. Khi cảm xúc đã lên quá cao, một câu hỏi bình thường cũng có thể biến thành lời trách móc.

Vì thế, nếu một ngày cả phòng rủ nhau đi ăn nhưng quên mất bạn, đừng vội ngồi im chờ xem có ai nhớ ra mình không. Một câu "Cho tôi đi cùng với" vừa đủ thẳng thắn, vừa đủ nhẹ nhàng, lại có thể khiến cả nhóm nhận ra mình đã bỏ quên bạn mà không cần một màn giận dỗi nào.