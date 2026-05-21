Mỗi dịp hè đến, nỗi lo tai nạn đuối nước ở trẻ em lại trở thành vấn đề nhức nhối. Đã có không ít vụ việc trẻ đuối nước thương tâm xảy ra tại ao hồ, sông suối, kênh mương..., khiến nhiều gia đình rơi vào bi kịch.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1.800 trẻ em bị đuối nước. Riêng trong ngành giáo dục, số học sinh tử vong ở mức cao: năm 2021 ghi nhận 616 học sinh; năm 2024 là 634 em và năm 2025 giảm còn 574 em.

Dù số ca tử vong ở học sinh giảm khoảng 1-2% mỗi năm, tỷ lệ trẻ em Việt Nam tử vong do đuối nước vẫn ở mức đáng báo động, cao gấp 8 lần so với các nước phát triển. Điều này cho thấy đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và học sinh hiện nay.

Cả nước mới chỉ có hơn 33% học sinh biết bơi

Một trong những nguyên nhân lớn được các chuyên gia chỉ ra là tỷ lệ học sinh biết bơi còn thấp.

Bộ GD&ĐT thông tin, tỷ lệ học sinh biết bơi đang ở mức thấp, chỉ hơn 33%. Ở bậc tiểu học, tỷ lệ học sinh biết bơi mới đạt gần 27%. Trong khi đó, đây lại là nhóm tuổi có nguy cơ cao bởi kỹ năng tự bảo vệ còn hạn chế, dễ hiếu động và thiếu sự giám sát của người lớn trong kỳ nghỉ hè.

Bậc THCS và THPT, tỷ lệ học sinh biết bơi cao hơn, lần lượt đạt khoảng 41,5% và 42%, nhưng vẫn còn cách khá xa mục tiêu phổ cập kỹ năng an toàn nước cho trẻ em.

Cấp học

Số trường có bể bơi

Tổng số trường

Tỷ lệ (%)

Tiểu học

1.327

12.475

10,63%

THCS

662

10.029

6,6%

THPT

195

2.803

6,95%

Trung bình

2.184

25.307

8,63%



Không chỉ thiếu kỹ năng bơi, nhiều học sinh cũng chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng xử lý tình huống khi gặp tai nạn dưới nước nên một số trẻ tử vong do cứu bạn, cứu người nhưng thiếu kỹ năng an toàn.

Thiếu giáo viên dạy bơi lẫn bể bơi

Một thực tế đáng chú ý khác là cơ sở vật chất phục vụ dạy bơi trong trường học còn rất hạn chế. Cả nước hiện chỉ có 2.184 trường học có bể bơi, chiếm khoảng 8,63% tổng số trường. Trong đó, cấp tiểu học có tỷ lệ trường sở hữu bể bơi cao nhất nhưng cũng chỉ đạt hơn 10,6%. Ở cấp THCS và THPT, tỷ lệ này chỉ quanh mức 6-7%.

Thậm chí, nhiều trường học ở các tỉnh, thành phố được đầu tư xây dựng bể bơi với kỳ vọng giúp học sinh biết bơi, phòng chống đuối nước. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều trường học, nhiều bể bơi sau thời gian ngắn hoạt động đã rơi vào cảnh “đắp chiếu”, xuống cấp, bỏ không.

Một số trường học từng sử dụng bể bơi di động để dạy bơi cho học sinh

Nguyên nhân chủ yếu do thiếu kinh phí vận hành và bảo trì hệ thống. Bên cạnh đó, nhiều trường thiếu giáo viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đạt chuẩn nên không thể tổ chức dạy học. Bên cạnh đó, còn có áp lực chương trình học các môn văn hóa, tâm lý e ngại trách nhiệm an toàn cho học sinh cũng khiến nhiều bể bơi trường học rơi vào tình trạng rút cạn nước, bỏ không trong khi nhu cầu học bơi và phòng chống đuối nước cho học sinh rất cấp thiết.

Tại Hà Nội, một số trường tư thục đã và đang duy trì vận hành bể bơi cho học sinh. Nhưng, đã từng có trường hợp, học sinh lớp 9 bị đuối nước ngay trong giờ học bơi. Vụ việc đau lòng cho thấy, để vận hành hiệu quả một bể bơi ở nhà trường, ngoài cơ sở vật chất còn cần quy trình an toàn nghiêm ngặt, đội ngũ giáo viên được đào tạo, có cứu hộ chuyên nghiệp và sự theo dõi sát sao trong từng tiết học nhưng lâu nay chưa làm được.

Nhiều địa phương, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi, học sinh gần như không có điều kiện tiếp cận các lớp học bơi bài bản. Việc đầu tư bể bơi gặp khó do kinh phí lớn. Không ít trường học phải sử dụng bể bơi di động hoặc liên kết với trung tâm thể thao bên ngoài để tổ chức dạy bơi cho học sinh.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT từng nói: “Đội ngũ giáo viên dạy bơi cũng đang là bài toán khó”. Hiện chỉ khoảng 60% giáo viên thể dục có thể dạy bơi. Nhiều trường học không có bể bơi hoặc không có kinh phí để vận hành bể bơi.

Trước thực tế đó, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh; khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện thể chất và học bơi an toàn. Ngành giáo dục cũng đang xây dựng chương trình dạy bơi an toàn cho học sinh, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030, mỗi trường học có ít nhất 2 giáo viên đủ năng lực dạy bơi.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng bể bơi trường học, bố trí kinh phí duy trì hoạt động và sớm ban hành cơ chế hỗ trợ học bơi cho học sinh.

Trước kỳ nghỉ hè kéo dài từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8 năm nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã ký công văn yêu cầu các Sở GD&ĐT phối hợp các ngành tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh để các em có kỳ nghỉ đảm bảo an toàn, lành mạnh.