“Cả nước khổ vì chị Mai” là gì mà náo loạn hot search, có người còn tức tối “nhìn chị bọn em bay hết phước”

Không phải drama showbiz, cũng chẳng phải scandal ngoài đời, cụm từ “Cả nước khổ vì chị Mai” lại đang phủ sóng khắp TikTok, kéo theo hàng loạt video triệu view chỉ để… bức xúc thay một nhân vật phim. Tâm điểm của cơn bão mạng này chính là bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc và nhân vật Mai do Lê Phương thủ vai, người vợ hiền lành đến mức khiến khán giả vừa thương vừa tức không chịu nổi.

Lê Phương trong Bóng Ma Hạnh Phúc

“Chị Mai ơi tỉnh lại đi!”

Trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Mai là hình mẫu quen thuộc của phụ nữ truyền thống: hy sinh sự nghiệp, toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình suốt hơn 20 năm bên người chồng Dũng (Lương Thế Thành). Nhưng chính sự hy sinh ấy lại đẩy cô vào bi kịch khi chồng ngoại tình với Trang - “con nuôi” mà Mai từng hết lòng cưu mang. Từ việc chán chê không phát hiện ra mình bị cắm sừng đến đỉnh điểm khi Mai phát hiện ra “bé ba” của chồng nhưng không có hành động dứt khoát đều khiến người xem ức chế vô cùng.

Trên TikTok, cụm từ “Cả nước khổ vì chị Mai” nhanh chóng leo top tìm kiếm. Hàng loạt video reaction xuất hiện với nội dung chung: không hiểu nổi vì sao Mai có thể "có mắt như mù" rồi sau đó là cam chịu đến vậy. Nhiều người còn đùa mà như thật rằng “nhìn chị Mai mà tụi em bay hết phước”, ám chỉ việc chứng kiến sự nhẫn nhịn quá mức khiến họ bức bối thay.

Từ khóa "Cả nước khổ vì chị Mai" đang cực hot

Cảnh chị Mai phát hiện ra chồng ngoại tình với người mình yêu thương như con gái

Đỉnh điểm là phân cảnh Trang ngang nhiên quyến rũ Dũng ngay trên bàn ăn trước mặt Mai - một tình tiết bị nhận xét là “thử thách giới hạn chịu đựng của khán giả”. Bình luận để lại dưới các clip trích đoạn đa phần đều thể hiện sự giận dữ bởi nếu ngoài đời, chắc chắn không có chuyện nuốt trôi cơm cùng tiểu tam. Không ít người còn xin “được vào phim 5 giây” chỉ để xử lý nhân vật Trang cho hả giận.

Phim càng ức chế càng hot, Lê Phương phải lên tiếng “xin khán giả bình tĩnh”

Sự lan truyền của cụm từ “Cả nước khổ vì chị Mai” cũng là minh chứng rõ ràng cho sức hút của Bóng Ma Hạnh Phúc. Dù gây ức chế, thậm chí bị chê phi lý đến nực cười, nhưng chính những tình tiết này lại khiến phim trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Không thể phủ nhận, diễn xuất của Lê Phương là yếu tố then chốt giúp nhân vật Mai chạm đến cảm xúc người xem. Từ ánh mắt, biểu cảm đến những phân đoạn suy sụp, cô đều thể hiện trọn vẹn nỗi đau của một người phụ nữ bị phản bội. Chính vì quá nhập vai mà nữ diễn viên cũng “lãnh đủ” sự bức xúc từ khán giả.

Lê Phương là trùm thể hiện vai bất hạnh

Trên trang cá nhân, Lê Phương phải lên tiếng trấn an: kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiên nhẫn theo dõi hành trình của Mai. Cô hài hước chia sẻ rằng nếu khán giả “thay Mai 5 giây” thì… phim sẽ hết ngay lập tức. Lời đáp này càng khiến cộng đồng mạng thích thú, nhưng cũng không làm giảm bớt sự sốt ruột dành cho nhân vật.

Trong khi đó, nhân vật Dũng của Lương Thế Thành lại gây chú ý khi anh hiếm hoi đóng vai phản diện. Tuyến tình cảm giữa Dũng và Trang (Ngân Hòa) thậm chí còn bị chê là “ngôn tình 3 xu”, càng khiến khán giả thêm phần khó chịu. Dẫu vậy, cũng có một bộ phận người xem cho rằng Mai không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Những bình luận như “lạt mềm buộc chặt”, “Mai không phải dạng vừa đâu” bắt đầu xuất hiện, cho thấy khán giả vẫn kỳ vọng vào màn “lật kèo” của nhân vật trong những tập tới. Suy cho cùng, việc một nhân vật khiến cả mạng xã hội đồng loạt “khổ cùng” cũng là thành công của phim. Và trong lúc chờ đợi Mai tỉnh táo hơn, có lẽ khán giả vẫn sẽ tiếp tục vừa xem vừa bức xúc, để rồi lại góp phần đẩy cụm từ “Cả nước khổ vì chị Mai” viral hơn nữa.