Cả nước đã giảm 110 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, dự kiến giảm gần 50%

Theo Thông báo số 562 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, được công bố ngày 2/11, việc tổ chức lại mạng lưới trường cao đẳng, trung cấp đang được đẩy nhanh.

Cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Theo thông tin tại cuộc họp, đến nay cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 110 đầu mối so với tháng 7/2025, tương đương gần 32%. Kết quả này vượt mức tối thiểu Chính phủ yêu cầu đối với việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Quá trình tinh gọn chưa dừng lại. Sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, số đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp dự kiến giảm khoảng 47,7%. Như vậy, hệ thống này sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 54 cơ sở so với hiện nay.

Việc sắp xếp được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ và chính sách đối với người lao động; tài chính, tài sản, đất đai, công nợ, tư cách pháp nhân cũng như quyền lợi của người học.

Cả nước còn hơn 234 trường cao đẳng, trung cấp công lập sau khi giảm 110 đầu mối, dự kiến còn giảm tiếp. (Ảnh minh họa: AI)

Trước thực tế này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành việc sắp xếp đúng tiến độ, bảo đảm thực chất, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đáng chú ý, việc tinh gọn phải gắn với chất lượng đào tạo, không chạy theo số lượng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không giảm đầu mối cơ học, không để phát sinh khoảng trống quản lý ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo.

Tiếp tục sắp xếp hệ thống trường đại học

Không chỉ giáo dục nghề nghiệp, hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập cũng đang được rà soát, tổ chức lại.

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị hồi tháng 7/2026, số đầu mối cơ sở giáo dục đại học phải giảm tối thiểu 20%; đối với giáo dục nghề nghiệp, tỷ lệ giảm tối thiểu là 30%. Mục tiêu của việc sắp xếp là xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục có quy mô hợp lý, tăng cường tự chủ, đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công.

Đối với giáo dục đại học, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, trình Chính phủ trước ngày 10/11.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường đại học, cao đẳng, trung cấp được xác định không chỉ là quá trình giảm số lượng đầu mối mà còn hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực và tăng hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập.