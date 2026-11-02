Phụ huynh đăng bài bức xúc với cô giáo của con, nhiều người trách chị quá đà nhưng bất ngờ là không ít giáo viên lại vào bênh!

Mới đây, bài đăng của một phụ huynh trên mạng xã hội đã châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt giữa hai luồng quan điểm: bên bảo vệ giáo viên và bên đặt câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác chủ nhiệm.

Theo đó, người này bày tỏ thái độ bất bình khi con mình vắng mặt suốt một tuần lễ mà cô giáo chủ nhiệm không hề nhắn tin hay gọi điện hỏi han tình hình, đồng thời buông lời ngán ngẩm, đánh giá tiêu cực về nhân cách của cô giáo.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết lập tức thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng trăm bình luận trái chiều. Một bộ phận ý kiến cho rằng phụ huynh đang quá nhạy cảm, đặt kỳ vọng sai chỗ và biến những chuyện nhỏ nhặt thành mũi rìu công kích cá nhân. Tuy nhiên, đáng chú ý là sự xuất hiện của rất nhiều bình luận đến từ chính các giáo viên, thẳng thắn bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách ứng xử của người đồng nghiệp trong câu chuyện.

Khi người trong nghề lên tiếng về nghiệp vụ và cái tâm

Nhiều thầy cô khẳng định rằng một học sinh vắng mặt liên tục suốt cả tuần là khoảng thời gian rất dài, không chỉ đơn thuần là việc "hỏi thăm cho vui" mà gắn liền với trách nhiệm quản lý sĩ số và an toàn học sinh. Một giáo viên bày tỏ: "Không thấy học sinh đi học 1 hôm là giáo viên chủ nhiệm cũng phải hỏi lý do rồi". Việc nắm rõ tình hình học sinh vắng mặt là nghiệp vụ cơ bản nhằm cập nhật sổ sách, phân biệt giữa trường hợp ốm đau thực sự với các sự cố bất thường, trốn học hay hoàn cảnh đặc biệt.

Bài đăng gây tranh cãi

Bên cạnh trách nhiệm hành chính, không ít giáo viên cho rằng sự quan tâm là cái tâm tối thiểu của người làm nghề dạy học. Khi một đứa trẻ nghỉ học dài ngày, một dòng tin nhắn hỏi han sức khỏe, dặn dò bài vở hay phân công bạn bè ghi chép hộ vừa giúp con không bị hổng kiến thức, vừa thể hiện sợi dây gắn kết giữa nhà trường và gia đình.

Sự im lặng tuyệt đối của cô giáo chủ nhiệm trong suốt một tuần lễ rõ ràng là sự thiếu sót về nghiệp vụ lẫn sự nhạy cảm sư phạm.

Sự lệch pha trong văn hóa ứng xử giữa nhà trường và gia đình

Dẫu vậy, đông đảo dư luận cũng chỉ ra cái sai nghiêm trọng từ phía phụ huynh: sự thụ động và văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Khi con cái gặp vấn đề về sức khỏe, người có trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất phải là cha mẹ. Thay vì chủ động cập nhật tình hình của con cho giáo viên và nhờ hỗ trợ học tập, phụ huynh lại chọn cách im lặng để "thử lòng", rồi sau đó đăng đàn dùng từ ngữ nặng nề như "chán với nhân cách giáo viên" để hạ bệ đối phương.

Mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên sự thấu hiểu và giao tiếp hai chiều. Giáo viên chủ nhiệm cần sát sao, tròn trách nhiệm với sĩ số lớp học; nhưng phụ huynh cũng cần thôi xem nhà trường như một dịch vụ phải phục vụ cảm xúc mọi lúc mọi nơi.

Đem những mâu thuẫn giao tiếp vụn vặt lên mạng để đấu tố nhân cách người khác không giúp con học tốt hơn, mà chỉ đào sâu thêm khoảng cách và sự đề phòng giữa thầy và trò.