Cá nhân hóa phác đồ IVF: Chìa khóa vàng tăng tỷ lệ thành công

Không có "mẫu số chung" cho tất cả

Những năm gần đây, nhiều nghiên cứu chỉ ra hạn chế của phác đồ IVF "mẫu số chung" như bỏ qua các yếu tố về gánh nặng tâm lý hay mối tương quan giữa nền tảng sức khỏe thể chất và sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, nếu có thể kiểm soát các chỉ số về nội tiết sinh sản thì sẽ giảm thiểu rủi ro đáp ứng buồng trứng kém – số lượng noãn thu được ít hoặc tình trạng đáp ứng quá mức với kích thích buồng trứng, tăng nguy cơ hội chứng quá kích buồng trứng.

BS. Phạm Ngọc Minh (Bác sĩ chuyên khoa tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đại học Phenikaa) cho biết: Yếu tố sức khỏe và tâm lý, cùng với sự khác biệt trong điều kiện sức khỏe hay mức độ cam kết tuân thủ phác đồ của từng cặp vợ chồng, là những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Các yếu tố như độ tuổi, dự trữ buồng trứng, chỉ số nội tiết sinh sản, tiền sử sản phụ khoa, chất lượng tinh trùng ở chồng hay các bất thường tử cung đều tác động đến hiệu quả điều trị - trong đó có đáp ứng buồng trứng, chất lượng trứng, số lượng và chất lượng phôi cũng như quá trình làm tổ của phôi và quản lý thai kỳ.

Do đó, xu hướng điều trị hiện đại chú trọng cá thể hóa phác đồ thụ tinh trong ống nghiệm. Ứng dụng công nghệ tổng hợp và phân tích toàn diện các chỉ số sức khỏe sinh sản kết hợp quá trình tư vấn chuyên sâu từ bác sĩ, phác đồ cá thể hóa IVF không "rập khuôn" mà được "thiết kế riêng" về liều lượng thuốc, thời gian & tần suất thăm khám, phương pháp nuôi cấy phôi, lựa chọn phôi, thời điểm chuyển phôi... cho từng cặp vợ chồng. Qua đó, vợ chồng cảm thấy an tâm về quá trình điều trị, luôn được cập nhật và tư vấn về quá trình thu thập trứng, tạo phôi, giảm rủi ro và tránh lãng phí "mầm sống".

"Chìa khóa vàng" mở mầm sống

Điểm khác biệt phương pháp điều trị IVF cá thể hóa là tập trung vào chiến lược tối ưu hiệu quả điều trị - bao gồm các yếu tố như tăng tỷ lệ trẻ sinh sống, giảm thời gian mong con, nâng cao chất lượng cuộc sống, tối ưu chi phí, giảm nguy cơ tai biến đặc thù cho từng bệnh nhân.

Tại chương trình đào tạo chuyên sâu về "Cập nhật những tiến bộ trong IVF" tổ chức tại Trung tâm IVI Genera (Rome, Italy), một trong những ứng dụng thực tế nổi bật của phác đồ IVF cá thể hóa là cải tiến phác đồ hiệu quả cho nhóm bệnh nhân giảm dự trữ buồng trứng, tối ưu số noãn thu được trong thời gian ngắn, kết hợp các xét nghiệm di truyền phôi tiền làm tổ, tăng tỷ lệ thành công khi điều trị IVF.

Ngoài ra, với những trường hợp đặc biệt, việc xác định chính xác "cửa sổ làm tổ" của nội mạc tử cung trước khi chuyển phôi giúp đồng bộ phôi với tử cung, tăng cơ hội làm tổ và mang thai. Khi phác đồ được cá thể hóa toàn diện - từ kỹ thuật nuôi cấy, lựa chọn phôi, đến thời điểm chuyển và đồng bộ nội mạc - IVF thực sự trở thành một hành trình điều trị khoa học, chính xác và mang lại hy vọng thực tế hơn cho mỗi cặp vợ chồng.

Phác đồ cá thể hóa IVF được xem là "chìa khóa vàng" tăng tỉ lệ thành công trong điều trị hiếm muộn.

Người "giám sát" phác đồ cá thể hóa

Bên cạnh những lợi ích rõ rệt, phác đồ IVF cá thể hóa cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ bác sĩ và hệ thống chuyên môn. Chỉ cần một sai lệch nhỏ trong quy trình cũng có thể ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng noãn, chất lượng phôi hoặc khả năng tiếp nhận của niêm mạc tử cung.

Vì vậy, nhiều trung tâm y tế tại Việt Nam hiện nay đã đầu tư mạnh vào công tác đào tạo bài bản cho đội ngũ bác sĩ hỗ trợ sinh sản và đồng bộ quy trình, hệ thống quản trị chất lượng. Ví dụ tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đại học Phenikaa, đội ngũ bác sĩ luôn được đào tạo liên tục, nâng cao chuyên môn, quy trình được kiểm chuẩn và giám sát chặt chẽ bởi phòng Quản lý chất lượng.

Đối diện với xu hướng IVF cá thể hóa và áp lực về các yêu cầu ngày càng cao với đội ngũ bác sĩ hỗ trợ sinh sản, BS Minh cho rằng đây là bước tiến mang lại hạnh phúc và sự tin tưởng cho người bệnh. Bên cạnh đó, bác sĩ nhấn mạnh: " Phác đ ồ IVF cá th ể hóa c ầ n nhi ề u n ỗ l ự c. Trách nhi ệ m c ủ a tôi là giám sát ch ặ t ch ẽ , đ ả m b ả o k ế ho ạ ch và k ế t qu ả . H ạ nh phúc c ủ a tôi là đư ợ c th ấ y ni ề m vui c ủ a các c ặ p v ợ ch ồ ng khi đư ợ c đi ề u tr ị b ằ ng phác đ ồ dành riêng cho mì nh."

