Đi khám được chẩn đoán u lành, sang nơi khác phát hiện có nhiều nhân ung thư tuyến giáp

Mới đây, BS Nguyễn Văn Thái (chuyên ngành Ung bướu và Phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) cho biết, anh mới tiếp nhận 1 trường hợp từ Hải Phòng lên đây khám tuyến giáp. Trước đó, nữ bệnh nhân đã đi khám nhiều nơi đều được chẩn đoán u tuyến giáp lành tính, khối u to gần 2cm, được chỉ định tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, khi gặp BS Thái xem kết quả siêu âm được thực hiện tại cơ sở của bác sĩ, anh khẳng định chắc nịch: "Ung thư tuyến giáp rồi! Thậm chí là có nhiều khối u ác tính chứ không phải chỉ có 1".

Đúng như lời BS Thái chẩn đoán, bệnh nhân khi vào bệnh viện mổ phát hiện cả 2 bên tuyến giáp đều có nhân ung thư.

"Đối với nghề y, càng khám ra kết quả đúng bao nhiêu thì người đi khám chữa bệnh càng có lợi bấy nhiêu", bác sĩ cho hay.

Qua trường hợp này, BS Thái khuyên người dân khi đi khám nên chọn lựa kỹ cơ sở uy tín, tìm hiểu kỹ bác sĩ khám và tư vấn cho trường hợp của mình, tránh tiền mất tật mang.

Phát hiện sớm ung thư tuyến giáp qua những dấu hiệu dễ nhận biết:

1. Xuất hiện khối u nhỏ ở cổ

Đây là dấu hiệu thường gặp nhất. Bạn có thể tình cờ phát hiện ra một cục nhỏ hoặc vùng sưng ở phần trước cổ khi soi gương hoặc khi nuốt nước bọt. Khối u thường không đau nhưng có thể lớn dần theo thời gian. Nếu sờ thấy có cục cứng, cố định hoặc bề mặt gồ ghề, hãy đi khám chuyên khoa nội tiết hoặc ung bướu ngay.

2. Cảm giác nuốt vướng, nuốt nghẹn

Khối u tuyến giáp phát triển có thể chèn ép vào thực quản hoặc khí quản, khiến bạn có cảm giác vướng khi nuốt thức ăn hoặc nuốt nước bọt. Một số người còn mô tả cảm giác có gì đó mắc trong cổ, dù không bị viêm họng.

3. Thay đổi giọng nói, khàn tiếng kéo dài

Nếu bạn bị khàn tiếng hoặc giọng nói trầm, đục, mất trong trẻo trong nhiều tuần mà không rõ nguyên nhân, hãy cẩn thận. Khối u tuyến giáp có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh thanh quản, gây biến đổi giọng nói, đặc biệt nếu bạn không hề bị cảm cúm, viêm họng trước đó.

4. Sưng hạch vùng cổ

Hạch cổ to bất thường hoặc không đau có thể là dấu hiệu tế bào ung thư đã lan tới hạch bạch huyết. Nhiều người chỉ chú ý khi thấy cổ lệch hoặc một bên hơi to, nhưng thực tế đây có thể là cảnh báo quan trọng.

5. Ho dai dẳng không rõ nguyên nhân

Một số người bị ho khan kéo dài, không kèm sốt, không có đờm, cũng không liên quan đến bệnh lý hô hấp. Đừng chủ quan, vì đây có thể là dấu hiệu tuyến giáp bị chèn ép hoặc đã có tổn thương ác tính.

6. Đau lan từ cổ lên tai hoặc xuống vai

Dù không phổ biến, nhưng nếu bạn cảm thấy đau âm ỉ vùng cổ, đôi khi lan lên tai hoặc xuống vai mà không do chấn thương hay viêm nhiễm, hãy đi kiểm tra sớm.

7. Thay đổi về thể trạng và cảm xúc

Rối loạn tuyến giáp do khối u có thể khiến bạn mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân, tim đập nhanh, bốc hỏa, hoặc dễ cáu gắt. Đừng nghĩ đó chỉ là stress hay tiền mãn kinh vì cơ thể đang báo động một vấn đề nội tiết nghiêm trọng hơn.

Nên đi khám ngay khi xuất hiện những dấu hiệu này kéo dài. Tầm soát sớm có thể giúp phát hiện khối u kích thước chỉ vài milimet, giai đoạn mà việc điều trị gần như hoàn toàn khỏi, ít xâm lấn và bảo tồn được chức năng tuyến giáp.