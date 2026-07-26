Cả MXH hả hê vô cùng vì phim của So Ji Sub: Nam chính lội ngược dòng ngoạn mục, mang ngay phần 2 đến đây

Agent Kim Reactivated không chỉ là bộ phim Hàn có rating cao nhất trong năm 2026 mà còn được bàn tán nhiều nhất trên khắp MXH. Trải qua một hành trình đầy kịch tính, toàn bộ khán giả đều nín thở mong chờ một cái kết hoàn hảo để khép lại siêu phẩm này. Và không phụ lòng mong đợi, tập 10 của bộ phim đã mang đến một lời giải đáp hoàn hảo khiến giả xem phim xong chỉ biết thốt lên đầy hả hê vì mọi nút thắt được gỡ bỏ quá mượt mà. Nếu có điều gì để hối tiếc lúc này, thì đó chỉ có thể là việc bộ phim quá ngắn, khiến người hâm mộ xem hoài vẫn chưa thấy đã.

Trước khi tập cuối lên sóng, Agent Kim Reactivated từng khiến cộng đồng mạng rơi vào trạng thái "suy sụp" trước loạt "hint" hướng về một cái kết bi kịch và bế tắc cho đặc vụ Kim do So Ji Sub thủ vai. Người hâm mộ thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi nhìn thấy hình ảnh của nam chính trên bài vị được hé lộ trước đó. Thế nhưng hóa ra tất cả chỉ là "cú lừa", biên kịch đã thực hiện một cú "quay xe khét lẹt" khiến mọi dự đoán bi kịch trước đó của netizen đều sai bét.

Tập 10 mở đầu bằng Seong Han Soo (Choi Dae Hoon) và Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho) phải đánh đặc vụ Kim đến nhừ tử trước sự chứng kiến của Ju Gang Chan (Joo Sang Wook), đổi lấy điều kiện cứu sống những đứa con của họ. Tuy nhiên sau đó, khi bọn trẻ được an toàn, bộ 3 đã phản công để hạ gục cánh phản diện, đồng thời ra đòn chí mạng ép tập đoàn tài phiệt Juhak lâm vào cảnh phá sản. Sự sụp đổ của hệ thống phản diện diễn ra nhanh gọn, sòng phẳng, mang lại cảm giác thỏa mãn cho người xem sau chuỗi ngày bị ức chế.

Ngay sau khi thanh toán xong mọi nợ nần với kẻ thù, đặc vụ Kim đã thực hiện một kế hoạch rút lui hoàn hảo. Thông tin mật danh số 66 đã qua đời được công bố rộng rãi, giúp anh chính thức xóa sổ sự tồn tại của mình trong hồ sơ của tổ chức tình báo. Việc "giả chết" này là nút thắt quan trọng nhất, giúp anh rũ bỏ hoàn toàn quá khứ đầy máu và nước mắt. Anh rũ bùn đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối với một danh phận hoàn toàn mới, được làm bố của Minji một cách tự do, công khai. Hai bố con đã đón nhau trở về trong nước mắt của hạnh phúc.

Cảnh kết thúc của tập 10 còn có xuất hiện của giám đốc Lee Do Gyu, người đứng đầu văn phòng môi giới lao động Baekho. Trong nguyên tác, Lee Do Gyu được xây dựng là sếp mới của chú Kim. Nhân vật này sở hữu khí chất áp đảo, năng lực chiến đấu thuộc hàng quái vật và giữ vai trò cực kỳ then chốt trong mạch truyện tiếp theo. Việc giám đốc Lee lộ diện khiến netizen được thắp lên hi vọng là phim sẽ sớm trở lại với phần 2.

Sự thỏa mãn về nội dung đã giúp tập cuối của bộ phim gặt hái quả ngọt xứng đáng. Rating realtime (tỷ lệ người xem thời gian thực) của tập cuối đã chạm mốc 50% - một con số không tưởng và là kỷ lục của phim truyền hình Hàn Quốc trong năm 2026. Thành tích bùng nổ này không chỉ khẳng định vị thế "ông hoàng màn ảnh" của So Ji Sub mà còn là minh chứng cho sức hút mãnh liệt của một kịch bản chắc tay cùng diễn xuất chỉn chu, trọn vẹn, khiến Agent Kim Reactivated trở thành phim hay nhất trong 2026 tính đến hiện tại.