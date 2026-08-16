Cả MXH đang rủ nhau xem phim Trung Quốc xấu hơn cả vàng mã: Ê-kíp có đúng 2 người, ai không xem là tối cổ

Đó là Ngưu Lai, phim hoạt hình 3D dài 86 phút nhưng đội ngũ chủ chốt chỉ có 2 người. Theo QQ, trước khi ra rạp Ngưu Lai gần như không được quảng bá: không trailer, không chiến dịch truyền thông rầm rộ, tư liệu công khai thậm chí chỉ có một tấm áp phích. Doanh thu ngày đầu chỉ đạt 342 nhân dân tệ (khoảng 1,3 triệu đồng), vài ngày sau tổng doanh thu mới chỉ hơn 7.000 nhân dân tệ (khoảng 26 triệu đồng). Phim cũng chỉ có vài suất chiếu mỗi ngày.

Mọi chuyện chỉ thay đổi sau khi một khán giả chụp lại màn hình trong rạp rồi đăng lên mạng để than thở. Những hình ảnh này lập tức khiến cư dân mạng chú ý, nhưng không phải vì phim đẹp. Ngược lại, nó xấu đến mức khiến người ta không thể không nhìn thêm. Nếu chỉ nhìn những hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng, thật sự rất khó gọi Ngưu Lai là một bộ phim hoạt hình chiếu rạp theo nghĩa thông thường. Các nhân vật có tạo hình đơn giản, bề mặt mô hình thô ráp, màu sắc và ánh sáng thiếu tinh tế; tổng thể mang cảm giác giống một bài tập dựng hình 3D của người mới bắt đầu học hơn là một sản phẩm điện ảnh được phát hành trên toàn quốc.

Cư dân mạng liên tục để lại những bình luận: “Còn không bằng hoạt hình AI”; “Đây không phải Ngưu Lai, đây là ‘Hồ Lai’ – làm bừa thì đúng hơn”, “Con bò giấy người ta đốt khi đi tảo mộ còn đẹp hơn” “Học 3D ba ngày, làm thủ công 100%, không cần AI”

Điều đáng nói là càng bị chê, phim càng nổi. Một bộ phận khán giả bắt đầu mua vé chỉ để tận mắt xem “thảm họa hoạt hình” mà cả mạng đang bàn tán. Hiệu ứng mạng xã hội nhanh chóng biến Ngưu Lai từ một bộ phim không ai biết thành một kiểu “check-in” trên mạng. Những lời khen cũng xuất hiện nhưng chủ yếu mang tính châm biếm: “Khi mọi người mải mê chạy theo những bộ phim đình đám, tôi chỉ trung thành với Ngưu Lai”, “Mười năm nữa các bạn sẽ hiểu giá trị của bộ phim này”, “Một cột mốc của lịch sử hoạt hình Trung Quốc, không xem sẽ hối hận cả đời”, “Kiệt tác kế tiếp sau Đại Náo Thiên Cung, đề nghị gửi thẳng đi tranh Oscar”.

Càng bị chê, Ngưu Lai lại càng được nhắc đến nhiều hơn. Trang giới thiệu phim chỉ có một tấm áp phích với dòng quảng bá khá thơ mộng: Phong cách thủy mặc Trung Hoa chữa lành. Nhưng hình ảnh thực tế trong phim lại là những mô hình 3D đơn giản với các mảng màu và kết cấu thô ráp. Sự đối lập này lập tức trở thành “mỏ vàng” cho dân mạng chế meme.

Doanh thu phòng vé cũng theo đó tăng nhanh, được cho là đã vượt 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng). Số suất chiếu liên tục được nâng lên: tối 14/8, từ chưa đến 5 suất tăng lên 168 suất; đến ngày 15/8 đã vượt 300 suất, riêng dữ liệu Lighthouse ghi nhận 359 suất. Tại một rạp ở Vũ Hán, suất chiếu buổi trưa đã bán được hơn 60% số ghế, trong khi trên Maoyan có hơn 5.600 người đánh dấu “muốn xem”. Sự tò mò càng tăng khi thông tin về ê-kíp được chú ý. Đội ngũ chủ chốt của phim chỉ gồm đạo diễn Tín Vũ Manh, người đồng thời đảm nhận biên kịch, lồng tiếng và sản xuất, cùng biên kịch Tôn Lệ Phương.

Đơn vị đứng sau là Công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh Truyền thông Đại Liên Cảnh Viên, có vốn đăng ký 100.000 nhân dân tệ (khoảng 370 triệu đồng). Trước đây, công ty mang tên Công ty TNHH Công trình Trang trí Đại Liên Cảnh Viên, hoạt động trong lĩnh vực trang trí nội thất, đến tháng 7/2021 mới đổi tên và chuyển hướng sang điện ảnh, truyền hình. Báo cáo thường niên cho thấy công ty chỉ có một người tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo thông tin công khai, Ngưu Lai bắt đầu hoàn tất thủ tục từ năm 2021 và đến năm 2024 nhận được giấy phép phát hành. Việc phim có thể ra rạp không đồng nghĩa với việc nó được đánh giá là hay hay đẹp; cấp phép phát hành và mức độ khán giả đón nhận là hai chuyện khác nhau.

Ngưu Lai vẫn còn rất xa mới có thể so sánh với các phim ăn khách về doanh thu. Nhưng điều đáng chú ý là một bộ phim gần như không quảng bá lại có thể gây sốt nhờ sự tò mò, những màn chế giễu và hiệu ứng cộng đồng mạng. Đó cũng là nghịch lý của Ngưu Lai: từ bộ phim chỉ thu 342 NDT ngày đầu, nó bắt đầu tăng suất chiếu chỉ vì cư dân mạng đồng loạt nói rằng… nó quá tệ.