Ca mắc cúm gia tăng, 3 lưu ý người dân cần biết khi sử dụng thuốc

Theo hệ thống giám sát dịch bệnh tại TP.HCM, trong tuần từ ngày 28/9 đến 4/10, thành phố ghi nhận 151 ca mắc cúm. Cùng thời điểm, số ca mắc các bệnh viêm hô hấp cấp đạt 34.664 ca, tăng hơn 64% so với mức trung bình của bốn tuần trước đó. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục tăng cường giám sát nhằm kịp thời ứng phó và hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, thời gian gần đây các cơ sở y tế trên địa bàn ghi nhận trung bình 200-300 trường hợp mắc cúm đến khám và điều trị mỗi tuần.

Theo Bộ Y tế, cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, với các triệu chứng thường gặp như sốt, ho, đau họng, đau đầu, đau mỏi cơ và mệt mỏi. Phần lớn trường hợp mắc cúm có triệu chứng nhẹ và tự hồi phục, nhưng bệnh vẫn có thể gây biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Những nhóm có nguy cơ diễn biến nặng cao hơn gồm trẻ nhỏ, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính và người bị suy giảm miễn dịch.

Dược sĩ Pharmacity tư vấn dùng thuốc đúng cách và hướng dẫn người bệnh chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Pharmacity.

Theo Dược sĩ Nguyễn Văn Tiến Đức, Giám đốc Dược Pharmacity, dưới đây là 3 lưu ý về cách sử dụng thuốc giúp kiểm soát triệu chứng và hạn chế rủi ro trong quá trình chăm sóc người mắc cúm.

Không tự ý sử dụng kháng sinh: Cúm do virus gây ra nên kháng sinh không có tác dụng tiêu diệt virus hoặc điều trị trực tiếp bệnh cúm. Việc tự mua kháng sinh khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng có thể gây tác dụng phụ, tăng nguy cơ kháng kháng sinh và làm chậm việc đánh giá đúng nguyên nhân gây bệnh. Kháng sinh chỉ được sử dụng khi có chỉ định phù hợp của bác sĩ, chẳng hạn khi xác định hoặc nghi ngờ có nhiễm khuẩn cần điều trị. Người bệnh không nên dùng lại đơn thuốc cũ, chia sẻ thuốc cho người khác hoặc tự ngừng thuốc kháng sinh đã được kê mà chưa trao đổi với người kê đơn.

Dùng thuốc kháng virus đúng chỉ định: Thuốc kháng virus cúm có thể được chỉ định tùy tình trạng bệnh, thời điểm khởi phát triệu chứng và các yếu tố nguy cơ. Hiệu quả điều trị thường cao nhất khi thuốc được sử dụng sớm, trong vòng 48 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp mắc cúm đều cần dùng thuốc kháng virus. Người bệnh không nên tự mua thuốc hoặc tự điều chỉnh liều, thời gian điều trị. Đặc biệt, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch nên liên hệ cơ sở y tế sớm khi có triệu chứng nghi cúm để được đánh giá và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Kiểm tra thành phần, tránh dùng trùng hoạt chất: Thuốc điều trị triệu chứng như hạ sốt, giảm đau có thể giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn nhưng cần được sử dụng đúng liều và đúng hướng dẫn. Một sai lầm thường gặp là dùng đồng thời nhiều loại thuốc cảm cúm mà không kiểm tra thành phần, dẫn đến sử dụng trùng hoạt chất. Paracetamol có mặt trong nhiều chế phẩm điều trị cảm cúm. Dùng nhiều sản phẩm cùng chứa hoạt chất này có thể khiến tổng liều vượt mức khuyến cáo, làm tăng nguy cơ tổn thương gan. Do đó, người bệnh cần đọc kỹ nhãn thuốc, tuân thủ liều dùng và khoảng cách giữa các lần uống. Nếu không chắc chắn về thành phần hoặc cách phối hợp, người bệnh cần xin tư vấn từ bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng.

Trước nguy cơ các bệnh đường hô hấp tiếp tục gia tăng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh nền và các nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng khi nhiễm bệnh. Tiêm vắc xin cúm hằng năm cũng là một biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng, đặc biệt ở các nhóm có nguy cơ cao. Người dân nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế để được tư vấn về tiêm chủng phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe.

Người dân nên duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch; che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi để hạn chế phát tán dịch tiết chứa vi rút. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, người bệnh nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với người khác và chủ động tìm kiếm tư vấn y tế khi cần thiết, đặc biệt nếu thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc có dấu hiệu bệnh diễn biến nặng.