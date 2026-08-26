Ca khúc Việt chữa lành nhất lúc này: 1 câu hát xoa dịu cả thế hệ, nhạc sĩ giữ chuỗi ẵm hit phòng vé

Bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đang nhận được sự quan tâm của khán giả Việt nhờ câu chuyện gần gũi, xoay quanh những lựa chọn, áp lực và trăn trở trong cuộc sống. Cùng với sức hút của bộ phim, phần âm nhạc cũng được chú ý khi ca khúc chủ đề của phim là Rực Rỡ cũng đang nhận được nhiều phản ứng tích cực.

Rực Rỡ - Cody Nam Võ nhạc phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu

Rực Rỡ do Hứa Kim Tuyền và Dlight sáng tác và Cody Nam Võ thể hiện, chính thức phát hành ngày 12/8/2026. Ca khúc mang màu sắc pop ballad, kết hợp giai điệu nhẹ nhàng với phần lời gần gũi. Điểm nhấn của bài hát nằm ở câu hỏi: “Phải làm sao nếu không rực rỡ, không huy hoàng?”. Từ đó, ca khúc đặt ra một cách nhìn khác về những chuẩn mực thành công mà con người thường theo đuổi.

Rực Rỡ gây chú ý với ca từ gần gũi thân thuộc

Thay vì nói về những thành tựu lớn, Rực Rỡ chọn cách định nghĩa hạnh phúc từ những điều gần gũi như gia đình, tình yêu và một cuộc sống bình yên. Tinh thần này cũng đồng điệu với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, khi bộ phim đặt các nhân vật trước những lựa chọn về công việc, gia đình và giá trị của cuộc sống. Phần lời với ca từ gần gũi, xoay quanh áp lực thành công và câu hỏi liệu một cuộc đời bình thường có cần phải “rực rỡ, huy hoàng” nhanh chóng chạm đến nhiều khán giả. Nhiều người cho biết cảm thấy được chữa lành khi nghe bài hát.

Bài hát xuất hiện trong nhiều video gắn với nội dung của bộ phim, đồng thời được sử dụng trong các clip đời thường của người dùng trên mạng xã hội đặt biệt là TikTok

Sau khi Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu công chiếu và Rực Rỡ chính thức phát hành, ca khúc tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Bài hát xuất hiện trong nhiều video gắn với nội dung của bộ phim, đồng thời được sử dụng trong các clip đời thường của người dùng. Ca khúc còn đang ở toptrending trên Instagram Sound. Ca từ mang thông điệp về cách nhìn khác đối với thành công và hạnh phúc được nhiều khán giả đồng cảm, qua đó giúp Rực Rỡ tiếp tục được lan tỏa trên mạng xã hội.

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu cũng ghi nhận thành tích phòng vé đáng chú ý khi doanh thu vượt 100 tỷ đồng. Thành công của bộ phim góp phần giúp Rực Rỡ tiếp cận thêm đông đảo khán giả, khi ca khúc gắn trực tiếp với bộ phim và được sử dụng xuyên suốt trong các nội dung liên quan đến tác phẩm.

Trong hai năm liên tiếp, Hứa Kim Tuyền đều có ca khúc nhạc phim tạo được tiếng vang trên mạng xã hội

Đáng chú ý, Rực Rỡ tiếp tục nối dài chuỗi nhạc phim được khán giả yêu thích của Hứa Kim Tuyền. Trong hai năm liên tiếp, nam nhạc sĩ đều có ca khúc nhạc phim tạo được tiếng vang trên mạng xã hội. Năm 2025, anh chính là nhạc sĩ sáng tác bài hát Mặt Trời Trong Bóng Tối cho bộ phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối.

Bài hát cũng gây tiếng vang lớn và thời điểm vừa ra mắt, được sử dụng trong nhiều nội dung trên mạng xã hội, đặc biệt vào các dịp 30/4 và 2/9. Giai điệu hùng tráng cùng phần ca từ giàu cảm xúc giúp ca khúc tiếp tục được chia sẻ trong nhiều video. Đến nay, bài hát đã đạt khoảng 4,5 triệu lượt xem trên YouTube. Từ Mặt Trời Trong Bóng Tối đến Rực Rỡ, mỗi ca khúc mang một màu sắc và thông điệp khác nhau nhưng đều tạo được sự chú ý, cho thấy sự “mát tay” của Hứa Kim Tuyền khi thực hiện nhạc phim.

Cody Nam Võ liên tục được chú ý khi phủ sóng từ điện ảnh, nhạc phim cho đến truyền hình thực tế

Với Cody Nam Võ, Rực Rỡ cũng là một dấu mốc đáng chú ý khi anh vừa thể hiện ca khúc chủ đề, vừa đảm nhận vai nam chính trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Trước đó, nam ca sĩ được khán giả biết đến qua Tinh Hà Say Hi và ghi dấu với một số tiết mục được chú ý lọt top trending rất cao trên YouTube. Việc góp mặt ở cả phần âm nhạc lẫn diễn xuất giúp Cody xuất hiện xuyên suốt hành trình của bộ phim, từ màn ảnh đến các nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong bối cảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đạt thành tích tốt tại phòng vé, tên tuổi Cody cũng được nhắc đến nhiều hơn.

Rực Rỡ hứa hẹn sẽ tiếp tục được sử dụng rộng rãi và trở thành một giai điệu quen thuộc với nhiều khán giả trong thời gian tới.

Việc Rực Rỡ được chú ý không chỉ nhờ sức hút của bộ phim mà còn bởi giai điệu gần gũi với đời sống. Đến hiện tại, ca khúc vẫn được chia sẻ trong nhiều video trên mạng xã hội, từ các đoạn clip liên quan đến bộ phim đến những nội dung đời thường của người dùng. Với phần giai điệu dễ nhớ cùng ca từ dễ đồng cảm, Rực Rỡ hứa hẹn sẽ tiếp tục được sử dụng rộng rãi và trở thành một giai điệu quen thuộc với nhiều khán giả trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV