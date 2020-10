Xem MV mới của BLACKPINK mà giật mình vì quần áo quá "cái bang", 4 cô gái sang chảnh đâu mất rồi?

Không phụ lòng mong đợi, Lovesick Girls của BLACKPINK thực sự khiến người ta thấy đã tai. Từ giai điệu đến thông điệp đều hoàn hảo nhưng chỉ đáng tiếc, style ăn mặc của 4 cô gái trong MV lần này có phần gây bối rối.

Chắc vì ca khúc chủ đề là nói về các cô gái vì luỵ tình mà đau khổ nên stylist đã "quay xe", cho BLACKPINK mặc đồ "cái bang" nhất có thể. Đây là một phong cách hay ho nhưng lại quá lạ lẫm với hình ảnh sang chảnh, long lanh lâu nay của nhóm.

Đặc biệt là với những phân cảnh đủ cả 4 người, dễ thấy style tổng thể khá rối mắt. Vẫn phải công nhận rằng visual của BLACKPINK vẫn đỉnh nhưng cách lên đồ thì cứ tạo cảm giác... lôm côm sao đó.

Điều "đáng mừng" là trong MV Lovesick Girls, không còn có sự bất công nào trong cách phân bổ outfit nào nữa vì đa phần các thành viên đều bị dí cho những set đồ hoặc rất rách rưới hoặc rất loè loẹt sến sẩm.

Nếu so với những MV trước, bạn sẽ thấy những đẳng cấp khác hẳn. BLACKPINK ăn mặc sang xịn mịn hơn hẳn và đặc biệt có điểm nhấn.





Chẳng hạn như trong How You Like That là set hanbok cách tân, bộ trượt tuyết mang đậm chất đại sứ thương hiệu của từng người, Kill This Love là những set chiến binh... Còn ở Lovesick Girls thì là gì ngoài sự "cái bang"?



Ảnh: Chụp màn hình/Internet