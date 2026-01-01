Ca ghép tim chạy đua với tử thần cứu bé trai 15 tuổi

Ngày 31/12/2025, một bé trai 15 tuổi được đưa vào phòng mổ trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối. Trái tim non nớt ấy gần như đã cạn kiệt sức lực sau những tháng ngày chống chọi bệnh tật. Tim không còn khả năng co bóp, thuốc vận mạch liều cao cũng không thể níu kéo. Suy tim kéo dài khiến gan, thận dần suy kiệt, cơ thể nhỏ bé mang trên mình hàng loạt rối loạn nghiêm trọng. Trước các bác sĩ, đó là một bệnh nhi đang ở chặng cuối của sự sống.

Ê kíp bác sĩ bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đến người hiến tạng cùng gia đình

Sau những cuộc hội chẩn căng thẳng, câu trả lời dần hiện rõ: ghép tim là cơ hội duy nhất. Nhưng đó cũng là một quyết định đầy thách thức. Tăng áp phổi nặng, nguy cơ nhiễm trùng, suy đa cơ quan, biến chứng trong và sau phẫu thuật – tất cả như những cánh cửa khép chặt. Thế nhưng, nếu không ghép tim, cánh cửa sự sống sẽ đóng lại hoàn toàn. Ê-kíp đã chọn trao cho em cơ hội cuối cùng, dù biết rằng tỷ lệ thành công chỉ mong manh như một sợi chỉ.

Khoảnh khắc nghẹt thở nhất xảy ra ngay trước giờ ghép. Trên bàn mổ, khi mọi thứ đã sẵn sàng, bệnh nhi bất ngờ ngưng tim. Không còn nhịp đập. Không còn thời gian. Trong khi trái tim hiến vẫn đang được vận chuyển khẩn cấp về bệnh viện, các bác sĩ buộc phải vừa hồi sinh tim phổi, vừa duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để giữ lại sự sống tạm bợ cho em. Mỗi phút trôi qua là một cuộc chạy đua khốc liệt với tử thần.

Trái tim hiến được điều phối từ Bệnh viện Nhân dân 115, thông qua Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, lao đi trong đêm, mang theo hy vọng của nhiều con người chưa từng gặp mặt. Và rồi, khi trái tim ấy kịp đến, ca ghép được tiến hành theo đúng kế hoạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

7 giờ 30 sáng. Trong lồng ngực cậu bé 15 tuổi, những nhịp đập đầu tiên xuất hiện. Không cần lời nói, cả ê-kíp như vỡ òa. Đó không chỉ là nhịp đập của một trái tim mới, mà là nhịp đập của sự sống vừa được hồi sinh sau những giờ phút tưởng chừng không thể vượt qua.

Giữa ánh đèn phòng mổ, cả ê kíp tập trung cao độ, quên đi sự vất vả của đêm dài

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim, đây là một trong những ca ghép nặng nề và thách thức nhất mà đội ngũ từng đối mặt. Thành công bước đầu ấy là kết tinh của cả một hành trình dài, với sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban Giám đốc Bệnh viện, đặc biệt là vai trò định hướng của PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc Bệnh viện, cùng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của nhiều chuyên khoa: phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật tim trẻ em, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép tạng và các đơn vị hỗ trợ.

Khép lại năm 2025, ca ghép tim ngày 31/12 không chỉ là một dấu mốc chuyên môn. Đó là minh chứng cho bản lĩnh, cho năng lực và cho sự trưởng thành của hành trình ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình, không chỉ một trái tim được trao đi, mà phổi, gan, giác mạc và hai quả thận cũng đã kịp thời nối dài sự sống cho nhiều người bệnh khác.

Trong cuộc chạy đua với thời gian, ê kíp đã làm việc xuyên đêm, vượt qua mọi giới hạn để giữ lại một nhịp tim đang dần hồi sinh cho cậu bé 15 tuổi

Trong khoảnh khắc giao thoa của năm cũ và năm mới, giữa những tiếng đếm ngược ngoài kia, có một trái tim vừa bắt đầu lại hành trình của mình. Và có những con người lặng lẽ bước ra khỏi phòng mổ, mang theo niềm tin rằng: dù ở ranh giới khắc nghiệt nhất, sự sống vẫn đang được thắp lên, bằng tri thức, bằng bản lĩnh và bằng những nghĩa cử nhân văn không bao giờ tắt.