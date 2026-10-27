BYD Bắc Giang ra mắt và bàn giao xe C-SUV Sealion 5 Plug-in Hybrid

Sự kiện mở ra bước ngoặt mới trong việc mang giải pháp di chuyển năng lượng xanh (NEV) tân tiến, kinh tế đến gần hơn với khách hàng khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận.

Định hướng chuyển dịch năng lượng xanh tại thị trường ô tô miền Bắc

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng ô tô trong nước ngày càng quan tâm đến việc tối ưu chi phí sử dụng năng lượng và giảm thiểu phát thải ra môi trường. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Bà Hoàng Thị Kim Thúy – Phó Giám đốc điều hành BYD Bắc Giang nhấn mạnh định hướng phổ biến các dòng xe điện hóa thông minh. Mẫu xe Sealion 5 sở hữu công nghệ plug-in hybrid (PHEV) chính là giải pháp chiến lược, giúp chủ sở hữu tận dụng khả năng vận hành thuần điện êm ái mỗi ngày mà không bị phụ thuộc vào trạm sạc công cộng khi đi xa

Bà Hoàng Thị Kim Thúy – Phó giám đốc điều hành BYD Bắc Giang phát biểu tại sự kiện giới thiệu xe BYD Sealion 5 ngày 24/10/2026

Tại khu vực tư vấn, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của showroom đã trực tiếp giải đáp cặn kẽ các thắc mắc về hệ truyền động DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5, cách cắm sạc linh hoạt tại nhà hoặc cơ quan, cùng chế độ bảo hành pin và động cơ chính hãng từ BYD.

Trải nghiệm lái thử thực tế và bàn giao xe cho khách hàng tiên phong

Chương trình thu hút đông đảo khách tham quan nhờ chuỗi hoạt động tương tác thực tế. Khách hàng có dịp trực tiếp chiêm ngưỡng ngôn ngữ thiết kế Dragon Face hiện đại, khám phá không gian nội thất rộng rãi và trải nghiệm khả năng tăng tốc mượt mà của Sealion 5 trên các cung đường lái thử. Độ êm ái của khung gầm và phản hồi tức thì từ mô-tơ điện mang đến sự hài lòng lớn cho người cầm lái.

BYD Bắc Giang bàn giao xe Sealion 5 cho những khách hàng tiên phong

Điểm nhấn đáng nhớ nhất là nghi thức bàn giao xe trang trọng cho những khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu xe này. Đại diện showroom,BYD Bắc Giang đã trao hoa chúc mừng và chìa khóa trao tay đến từng khách hàng. Sự kiện khép lại với các hoạt động minigame sôi nổi cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà phụ kiện giá trị.

Thông tin liên hệ:

- Đơn vị tổ chức: Showroom BYD Bắc Giang

- Địa chỉ: Tổ dân phố Bắc Sơn, Phường Bắc Giang, Thành phố Bắc Ninh

- Đại diện điều hành: Bà Hoàng Thị Kim Thúy – Phó Giám đốc điều hành

- Website: bydbacgiang.com.vn