Lynk & Co 02 qua góc nhìn của nữ ca sĩ yêu thích xe điện

Đối với ca sĩ Đỗ Thanh Ngọc (Hà Nội), chiếc ôtô không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn cần phù hợp với sở thích, công việc và phong cách cá nhân. Sau một năm gắn bó với xe điện cỡ nhỏ, chị quyết định nâng cấp lên mẫu xe có không gian rộng rãi, nhiều tiện nghi và thiết kế mang dấu ấn riêng.

Dù có thể lựa chọn những mẫu ôtô lớn hơn trong cùng ngân sách, nữ ca sĩ vẫn bị thu hút bởi ngoại hình của Lynk & Co 02 ngay từ lần đầu nhìn thấy. Trải nghiệm lái thử sau đó giúp chị quyết tâm sở hữu mẫu xe điện cá tính. Thanh Ngọc chia sẻ về hành trình lựa chọn mẫu xe điện mới, những điểm hài lòng và cả những kỳ vọng đối với nhà sản xuất.

Yếu tố nào khiến chị quyết định sẽ đổi sang chiếc xe mới?

Trước đây, tôi sử dụng một mẫu xe điện cỡ nhỏ trong khoảng 1 năm. Đây là chiếc xe nhỏ gọn, khá thuận tiện khi di chuyển hàng ngày trong nội thành Hà Nội. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, tôi bắt đầu có nhu cầu nâng cấp lên một mẫu xe rộng rãi, tiện nghi hơn, phục vụ cả công việc lẫn những chuyến đi xa.

Khi tìm kiếm xe mới, tôi vẫn ưu tiên các dòng xe điện hoặc hybrid. Một phần vì không thích mùi xăng, phần khác vì tôi cho rằng xu hướng điện hóa đang ngày càng phổ biến.

Chị biết đến Lynk & Co 02 như thế nào?

Tôi đã biết đến thương hiệu Lynk & Co từ khá lâu, thậm chí từng ghé showroom của hãng. Tuy nhiên, thời điểm đó tôi chưa thực sự có nhu cầu mua xe nên cũng không tìm hiểu quá sâu.

Đến khi quyết định đổi xe, một người bạn gửi cho tôi hình ảnh và thông tin về Lynk & Co 02. Tôi lập tức bị thu hút bởi thiết kế và ngoại hình của xe . 02 rất đẹp, hiện đại, có nét nữ tính nhưng vẫn rất thể thao. Tôi luôn muốn tìm một chiếc xe có thiết kế khác biệt, phù hợp với sở thích và phong cách cá nhân. Lynk & Co 02 tạo cho tôi cảm giác đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngoài thiết kế, đâu là những yếu tố khiến chị quyết định lựa chọn Lynk & Co 02 thay vì các mẫu xe khác?

Trước khi quyết định, tôi đã trực tiếp lái thử khoảng 3-4 mẫu xe khác nhau. Trong số đó, Lynk & Co 02 là chiếc xe mang lại cho tôi cảm giác lái phù hợp nhất. Điểm tôi thích là xe vận hành chắc chắn, đầm và ít bồng bềnh. Khi cầm lái, tôi cảm nhận được sự ổn định, tạo cảm giác tự tin hơn, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ cao.

Yếu tố thứ hai là các công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái. Tôi tự nhận mình đôi khi khá bất cẩn, nên những tính năng như phanh khẩn cấp tự động hay hỗ trợ đánh lái thực sự có ý nghĩa. Cuối cùng vẫn là thiết kế và trang bị tiện nghi. Tôi thích cả ngoại thất lẫn không gian bên trong xe. Mọi thứ mang lại cảm giác hiện đại, trẻ trung và phù hợp với cá tính của mình.

Về chi phí, ở tầm giá này chị có phân vân dòng xe khác không?

Tổng chi phí để tôi lăn bánh chiếc Lynk & Co 02 ở Hà Nội vào khoảng gần 900 triệu đồng. Khi mua xe, tôi nhận được một số ưu đãi như 6 năm bảo dưỡng miễn phí, một năm bảo hiểm thân vỏ cùng các phụ kiện gồm phim cách nhiệt 3M, thảm sàn và camera hành trình… Nhìn chung, sau khi nhận xe, tôi không phải đầu tư thêm các hạng mục khác.

Tất nhiên, với ngân sách này, tôi hoàn toàn có thể cân nhắc những mẫu xe lớn hơn hoặc nhiều dòng xe xăng khác. Tôi cũng hiểu tâm lý của nhiều người khi bỏ ra một khoản tiền lớn để mua xe điện đến từ thương hiệu Trung Quốc. Bản thân tôi cũng tìm hiểu và cân nhắc khá kỹ trước khi quyết định.

Tuy nhiên, tôi nghĩ việc mua xe nên xuất phát từ nhu cầu và sở thích thực tế của mỗi người. Với tôi, Lynk & Co 02 có thiết kế trẻ trung, thanh lịch, phù hợp với phong cách cá nhân. Quan trọng hơn, sau khi lái thử, tôi thực sự thích cảm giác vận hành của chiếc xe này.

Sau một tháng sử dụng, trải nghiệm thực tế của chị với Lynk & Co 02 như thế nào?

Do đặc thù công việc nên tôi thường phải di chuyển đến các tỉnh, thành phố khác nhau. Với những nơi gần Hà Nội tôi sẽ tự đi xe của mình, còn xa hơn sẽ sử dụng xe xăng và có lái xe đi cùng. Từ khi nhận Lynk & Co 02, chuyến đi xa nhất của tôi là hành trình từ Hà Nội đến Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Trước chuyến đi, tôi khá lo lắng về quãng đường di chuyển của xe. Theo thông số nhà sản xuất công bố, Lynk & Co 02 có thể đi khoảng 435 km sau một lần sạc đầy. Tôi không chắc lượng pin có đủ cho cả hành trình đi và về hay không.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chuyến đi, lượng pin còn tương đối dư dả, xe báo còn hơn 100 km nữa. Điều này khiến tôi khá bất ngờ. Từ kinh nghiệm sử dụng xe điện trước đây, tôi thường có tâm lý lo ngại mức tiêu thụ pin thực tế sẽ cao hơn dự tính. Nhưng với Lynk & Co 02, chuyến đi vừa rồi khiến tôi yên tâm hơn về khả năng di chuyển đường dài của xe.

Dù mới sử dụng khoảng một tháng, tôi khá hài lòng với những trải nghiệm ban đầu, đặc biệt là cảm giác lái và mức tiêu thụ năng lượng trong điều kiện sử dụng của mình.

Có tình huống nào khiến chị đặc biệt ấn tượng với công nghệ an toàn trên xe?

Hôm đó tôi lái xe về nhà khá muộn. Đường rộng và vắng, tôi đang lùi xe để quay đầu thì bất ngờ chiếc xe tự động phanh gấp.

Ban đầu, tôi giật mình vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi không chủ động đạp phanh, nhưng xe lại dừng rất đột ngột. Sau đó, tôi mới nhận ra có một chiếc xe máy vừa phóng vụt qua phía sau. Lúc ấy, tôi mới hiểu hệ thống an toàn đã phát hiện nguy cơ va chạm và chủ động can thiệp từ sớm.

Tình huống đó khiến tôi rất ấn tượng. Nếu xe không tự phanh, trong điều kiện quan sát hạn chế vào ban đêm, rất có thể đã xảy ra va chạm.

Trước đây, khi tìm hiểu về ôtô, tôi thường nghe giới thiệu về các công nghệ an toàn chủ động, nhưng chưa thực sự hình dung hết giá trị của chúng. Đến khi trực tiếp trải nghiệm một tình huống như vậy, tôi mới thấy những tính năng này hữu ích đến mức nào. Với một người đôi khi hơi bất cẩn như tôi, công nghệ an toàn không chỉ là trang bị để tham khảo khi mua xe, mà còn mang lại sự yên tâm trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Từ khi sử dụng Lynk & Co 02, chị sạc pin cho xe thế nào?

Tôi sạc xe tại các trạm sạc công cộng. Với Lynk & Co 02, trải nghiệm của tôi đến nay khá thuận tiện.

Xe sạc nhanh và tôi chưa gặp tình trạng phải chờ đợi tại trạm. Dù vậy, tôi mới sử dụng xe trong khoảng một tháng nên vẫn cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ, đặc biệt khi di chuyển đến những địa phương khác.

Bên cạnh những điểm hài lòng, chị mong muốn Lynk & Co cải thiện điều gì trên mẫu 02?

Đầu tiên là phần trần kính. Tôi thích thiết kế này vì mang lại cảm giác thoáng đãng, hiện đại, nhưng sẽ tiện dụng hơn nếu xe có rèm đóng mở tự động, thay vì phải lắp tấm che thủ công. Thứ hai là hệ thống điều hòa ở hàng ghế sau. Theo cảm nhận của tôi, khu vực này đôi khi chưa đủ mát, nhất là khi hành khách ngồi gần trần kính trong điều kiện trời nắng, hành trình dài.

Một điểm nữa là hệ thống cảnh báo an toàn đôi lúc hơi nhạy. Chẳng hạn, chỉ cần tôi liếc sang trái hoặc phải một chút, xe đã phát cảnh báo yêu cầu tập trung quan sát phía trước. Tôi mong hãng có thể điều chỉnh để hệ thống nhận diện những tình huống người lái thực sự mất tập trung, thay vì phải tắt cảnh báo thủ công mỗi lần lên xe.

Nhìn chung, đây là những điểm cá nhân tôi mong muốn nhà sản xuất hoàn thiện thêm. Còn về thiết kế, cảm giác lái và những công nghệ an toàn đã trực tiếp trải nghiệm, tôi vẫn rất hài lòng với lựa chọn của mình.