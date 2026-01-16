Không quá lời khi nói 2025 đang trở thành năm khủng hoảng nặng nề nhất trong sự nghiệp của Ngu Thư Hân. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nữ diễn viên sinh năm 1995 liên tục đối mặt với hàng loạt ồn ào nối tiếp nhau, từ đời tư gia đình cho đến hình ảnh cá nhân trong ngành giải trí, khiến danh tiếng lao dốc nghiêm trọng.

Bắt đầu từ tháng 8, công ty của bố Ngu Thư Hân vướng nghi vấn liên quan đến sai phạm kinh doanh và trốn thuế, kéo theo làn sóng soi mói dữ dội nhắm vào gia đình nữ diễn viên. Chưa kịp lắng xuống, bản thân Ngu Thư Hân tiếp tục bị “đào lại” loạt cáo buộc từng bắt nạt đồng nghiệp, có thái độ không tốt trong quá trình làm việc, đặc biệt là những câu chuyện xoay quanh thời điểm cô tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2.

2025 là năm xui xẻo và khủng hoảng nhất đối với Ngu Thư Hân

Trong số đó, vụ việc liên quan đến nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt - từng góp mặt trong chương trình Năm Nhất: Mùa Tốt Nghiệp (2015-2016) - trở thành tâm điểm tranh cãi. Những lời tố cáo cũ được khơi lại, lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến hình ảnh “mỹ nhân đáng yêu” mà Ngu Thư Hân xây dựng suốt nhiều năm bị lung lay dữ dội.

Hệ quả rõ ràng nhất thể hiện trực tiếp qua các con số. Trên mạng xã hội, Ngu Thư Hân hiện là cái tên duy nhất bị gọi tên trong “bảng xếp hạng nghệ sĩ thoát fan nhiều nhất năm 2025” - bảng thống kê do netizen tự tổng hợp. Điều đáng chú ý là trong khi phần lớn nghệ sĩ thường tăng thêm lượng người theo dõi mỗi khi ra sản phẩm hay dự án mới, thì Ngu Thư Hân lại trở thành ngoại lệ của showbiz Hoa ngữ.

Cô nàng đã đánh mất 9,12 triệu người theo dõi trên mọi nền tảng MXH

Chỉ trong vòng 4 tháng kể từ khi loạt drama bùng nổ, nữ diễn viên đã mất tới 9,12 triệu người theo dõi trên toàn bộ các nền tảng mạng xã hội. Ngay cả khi có hoạt động nghệ thuật, phát hành nhạc hay đi sự kiện, làn sóng thoát fan vẫn tiếp diễn, cho thấy mức độ tổn hại nghiêm trọng về hình ảnh và niềm tin khán giả. Từ vị trí tiểu hoa được săn đón, Ngu Thư Hân nay đang đối mặt với bài toán lớn nhất trong sự nghiệp: làm thế nào để lấy lại lòng tin công chúng khi danh tiếng đang bị bào mòn bởi scandal.

Gần đây, việc bộ phim Vân Sơ Lệnh khai máy thành công là một tín hiệu vui với Ngu Thư Hân và người hâm mộ. Trước đó, Song Quỹ cũng đã khép lại, dù rating có phần tụt hậu so với nhiều siêu phẩm trước, với độ thảo luận top đầu dịp cuối năm 2025 - đầu 2026. Đầu tháng 12, fan meeting sinh nhật kiêm mini concert Blossom của Ngu Thư Hân đã diễn ra tại Trung tâm HuaXi Bio - Runbaiyan Center (Bắc Kinh, Trung Quốc), đón chào 10.000 fan. Được biết, 162.000 người cùng lúc canh mua vé khiến tỷ lệ cạnh tranh là 1:16, chưa kể vẫn còn rất nhiều người có nhu cầu mua vé sau đó.

Cô nàng mới đây vừa thành công tổ chức mini concert Blosson, đón chào 10.000 fan

Cùng tháng, Ngu Thư Hân còn phát hành album solo Spicy Honey, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc. Được biết, album hiện đã bán được hơn 400 nghìn bản, thu về 2.5 tỷ đồng chỉ trong 18 giây mở bán. Ngu Thư Hân là idol nữ đầu tiên đạt được thành tích này.

Có thể thấy, Ngu Thư Hân vẫn duy trì được fanbase lớn mạnh và chịu chi, sẵn sàng ủng hộ thần tượng hết mình. Nhiều netizen nhận xét, nếu ồn ào dần lắng xuống, Ngu Thư Hân vẫn tiếp tục âm thầm chăm chỉ ca hát và đóng phim, danh tiếng và địa vị “tiểu hoa” top đầu lứa 95 sẽ được khôi phục.