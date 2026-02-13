"Búp bê sống" Tống Vũ Kỳ gây sốt với visual trong trẻo, sang chảnh bất ngờ

Trước thềm Valentine năm nay, giới mộ điệu lại một lần nữa được phen xôn xao khi nữ thần tượng đình đám Tống Vũ Kỳ xuất hiện trong bộ ảnh mới, khoe trọn nhan sắc thăng hạng cùng phong cách thời trang đầy cảm hứng. Không cần váy áo lộng lẫy hay dạ hội cầu kỳ, nàng "búp bê sống" vẫn khẳng định được đẳng cấp nhan sắc và gu thẩm mỹ khác biệt của mình.

Tống Vũ Kỳ vốn không còn là cái tên xa lạ với khán giả châu Á. Nổi danh từ nhóm nhạc đa quốc tịch (G)I-DLE, cô ghi dấu ấn bởi chất giọng trầm khàn đặc trưng, khả năng vũ đạo điêu luyện và đặc biệt là năng lượng tích cực, biến hóa đa dạng từ hình tượng cá tính đến ngọt ngào. Trong chiến dịch lần này, cô đảm nhận vai trò gương mặt đại diện để truyền tải thông điệp về vẻ đẹp hiện đại, sự tự tin và yêu bản thân của phái đẹp. Sự nghiệp của nữ minh tinh sinh năm 1999 đang ở độ chín muồi khi cô liên tục lọt vào mắt xanh của các nhà mốt xa xỉ, trở thành biểu tượng phong cách cho thế hệ khách hàng trẻ tuổi.

Trong những khung hình vừa được hé lộ, Tống Vũ Kỳ chọn lối trang điểm tự nhiên, nhấn vào nét thanh tú của gương mặt. Điều thú vị là cô nàng không diện những bộ cánh xa hoa mà lại khoác lên mình chiếc áo denim bụi bặm phối cùng áo thun tối giản.

Chính sự tương phản giữa nét khỏe khoắn của trang phục thường ngày và sự lấp lánh của bộ sưu tập trang sức cao cấp Forget Me Not đã tạo nên một tổng thể đầy cuốn hút. Cách Tống Vũ Kỳ đeo nhẫn xếp lớp và phối nhiều lớp vòng tay không chỉ là một gợi ý phối đồ mà còn là lời tuyên ngôn về sự xa xỉ trong nhịp sống hiện đại: Đồ trang sức không nhất thiết phải cất trong tủ kính chờ dịp đặc biệt, mà nó chính là món phụ kiện đồng hành cùng người phụ nữ trong mọi khoảnh khắc ngẫu hứng nhất.

Dòng trang sức Forget Me Not mà Tống Vũ Kỳ đang khoác lên mình lấy cảm hứng từ loài hoa lưu ly mang thông điệp "xin đừng quên tôi". Với sự cầu toàn trong chế tác, bộ sưu tập đã mô phỏng chính xác những đường cong hữu cơ của tự nhiên, chuyển hóa vẻ sống động của những cánh hoa đang độ nảy mầm vào chất liệu kim loại cao cấp. Điểm đắt giá nhất nằm ở kỹ thuật nạm đá pavé tinh xảo, biến mỗi món trang sức thành một điểm bắt sáng diệu kỳ, tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa ánh sáng và bóng tối trên từng chuyển động của người đeo.

Việc Tory Burch tái giới thiệu dòng trang sức cao cấp này thông qua hình ảnh của Tống Vũ Kỳ cho thấy một bước đi thông minh trong việc kết nối giá trị di sản với hơi thở hiện đại. Những đôi hoa tai sát vành hay các mẫu nhẫn tinh tế đều toát lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang "sức nặng" của một lời cam kết bền vững. Đây chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một món tín vật ý nghĩa để ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ trong mùa yêu năm nay.

PV