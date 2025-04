"Búp bê gầy đáng sợ" của showbiz vào viện cấp cứu lúc nửa đêm

Ngày 15/4, tờ 163 đưa tin 1 tài khoản MXH đăng tải hình ảnh bắt gặp Trương Dư Hi được mẹ đưa đi bệnh viện cấp cứu vào lúc nửa đêm. Nữ diễn viên có dáng vẻ mệt mỏi, ốm yếu. Tài khoản này cho biết tình trạng của Trương Dư Hi trông khá nghiêm trọng khi mẹ cô đưa con đi viện mà vẫn còn mặc đồ ngủ ở nhà. "Búp bê sống" của màn ảnh Hoa ngữ cũng phải lấy máu xét nghiệm ngay trong đêm.

Hiện, chưa rõ vấn đề sức khỏe Trương Dư Hi gặp phải. Studio nữ diễn viên cũng không đăng bài thông báo về tình hình thể chất bất ổn hiện tại của nữ diễn viên. Trên MXH, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng. Nhiều cư dân mạng cho rằng Trương Dư Hi bị suy kiệt vì giảm cân quá đà, lại còn làm việc cường độ cao. Cách đây không lâu, nữ diễn viên bị cảm lạnh, nhưng vẫn cố gắng dự sự kiện đảm bảo lịch trình. Do đó, fan yêu cầu công ty quản lý quan tâm hơn đến sức khỏe nghệ sĩ, tránh tình trạng để Trương Dư Hi làm việc quá sức trong lúc sức khỏe có vấn đề.

Trương Dư Hi tiều tụy, gầy yếu khi vào viện cấp cứu

Trương Dư Hi là 1 mỹ nhân được đánh giá có ngoại hình hiếm có của Cbiz, "búp bê sống" Trung Quốc khi sở hữu nhan sắc hoàn mỹ như khuôn đúc ra. Tuy nhiên, cô cũng được xem là nghệ sĩ bị ám ảnh bởi tiêu chuẩn "mình hạc sương mai" ở showbiz Hoa ngữ. Nữ diễn viên cao 1,68 m, nhưng cân nặng trung bình chỉ có 42 kg. Có thời điểm, Trương Dư Hi ăn cháo 1 tuần liền để giảm xuống còn dưới 40 kg vì muốn bản thân lên hình trông nhỏ nhắn.

Trương Dư Hi sở hữu vẻ đẹp siêu thực, gương mặt hoàn hảo 10 điểm

Nữ diễn viên cho biết phương pháp giảm cân bỏ bữa tối, chỉ ăn 2 bát cháo hạt kê vào 2 bữa sáng, trưa của cô cực đoan, không khuyến khích mọi người làm theo. Ngoài ra, để có vóc dáng đẹp, tay chân thon nhỏ, nữ diễn viên không ăn sau 17h chiều. Trước khi ngủ, Trương Dư Hi squat 50 lần, xoa chân tay để giảm mỡ. Cũng vì siết cân quá mức, thân hình gầy gò đến mức tưởng như có thể bị gió thổi bay của nữ diễn viên 9X từng nhiều lần gây tranh cãi, khiến khán giả hốt hoảng và lo lắng các hệ quả sức khỏe mà cô có thể gặp phải.

Thân hình gầy đến mức đáng sợ của Trương Dư Hi

Nguồn: 163, Sohu