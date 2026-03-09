Bước vào tuổi trung niên mới thấm: Một lần đứng trước cửa ICU khiến tôi hiểu vì sao phải tiết kiệm tiền từ sớm

Khỉ khi bước vào tuổi trung niên, nhiều người mới thật sự hiểu ý nghĩa của hai chữ “dự phòng”. Không phải khi mua nhà, đổi xe hay lúc thu nhập tăng cao – mà là khi đứng trước một cánh cửa đóng kín nơi bệnh viện, nhìn bảng chi phí nhảy lên từng giờ.

Với tôi, nhận thức ấy đến trong một mùa đông không thể quên của năm 2024.

Những cánh cửa dẫn vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) có lẽ là cánh cửa đắt đỏ nhất trên đời. Mẹ tôi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, và chỉ trong một tháng, chi phí điều trị đã vượt quá 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng). Con số ấy gần bằng mười năm lương của tôi - một giáo viên vùng quê - nếu không ăn uống gì cả. Đó cũng là toàn bộ khoản tích lũy mà vợ chồng tôi dành dụm suốt nửa đời.

Tôi đã chi số tiền ấy mà không chần chừ

Mỗi ngày chỉ được vào thăm 10 phút, tôi nắm tay mẹ, nhìn những dây truyền dịch chằng chịt và nghe tiếng máy theo dõi kêu đều đều. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: “Mẹ đừng lo tiền bạc, con lo được”.

Thực tế, tôi không hề “lo được” như lời mình nói. Nhưng khi đứng trước ranh giới sống – chết, mọi phép tính tài chính đều trở nên vô nghĩa.

Chính lúc đó, tôi hiểu ra: tiền không thể mua được sự sống, nhưng có thể mua được cơ hội để giữ lại sự sống.

Cuối cùng, mẹ tôi vẫn ra đi. Tôi không cứu được bà, nhưng điều khiến tôi nhẹ lòng phần nào là mình đã không phải bỏ cuộc vì thiếu tiền. Bởi tôi từng chứng kiến một cảnh tượng khác trong hành lang ICU - nơi một người đàn ông phải ký giấy “ngừng điều trị” cho cha chỉ vì không đủ khả năng chi trả. Anh ngồi bệt xuống sàn, khóc và nói: “Bố ơi, con vô dụng, con không có tiền…”. Mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy nghẹn.

Sau biến cố ấy, tôi bắt đầu nhìn cuộc sống bằng con mắt khác.

Năm nay tôi 40 tuổi. Nửa đời trước trôi qua khá yên bình. Dù thu nhập không cao, tôi chưa từng lo thiếu ăn thiếu mặc. Tôi không ganh tị với người mua nhà, mua xe; cũng không hiểu vì sao nhiều người phải chạy theo tiền bạc.

Cho đến khi biến cố xảy ra.

Tôi nhận ra: cuộc sống không đánh giá bạn sống đơn giản hay tham vọng. Nó chỉ hỏi một câu duy nhất: “Bạn đã chuẩn bị gì cho ngày xấu nhất?”

Từ đó, tôi thay đổi hoàn toàn. Ngoài công việc chính, tôi bắt đầu viết lách, làm truyền thông cá nhân để tăng thu nhập. Không phải vì tham vọng giàu sang, mà vì tôi hiểu mức lương vài nghìn tệ mỗi tháng là quá mong manh trước những rủi ro lớn.

Tuổi trung niên dạy tôi ba điều

- Thứ nhất, đi làm chỉ giúp bạn tồn tại; còn kiếm tiền mới giúp bạn sống. Đừng nghĩ nói về tiền là thực dụng hay thô thiển. Khi người thân cần tiền để duy trì sự sống, mọi triết lý “sống đơn giản” sẽ trở nên nhạt nhòa.

- Thứ hai, không có tiền mới là điều đáng sợ nhất. Không phải cảm giác thiếu thốn hàng ngày, mà là khi đứng trong hành lang bệnh viện và âm thầm tính xem tài khoản của mình còn chịu được bao lâu. Khi bác sĩ hỏi có dùng thuốc ngoài danh mục không, bạn mới hiểu tiền bạc quyết định bao nhiêu thứ.

- Thứ ba, tiết kiệm là tuyến phòng thủ cuối cùng của người trưởng thành. Mỗi tháng dành ra 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng) có thể không đáng kể, nhưng 10 năm sẽ thành hơn 400 triệu đồng. Khoản tiền ấy không làm bạn giàu, nhưng đủ giúp bạn có quyền lựa chọn khi cần.

Góc nhìn tài chính: Chuẩn bị thế nào để không rơi vào thế bị động?

Biến cố y tế là một trong những cú sốc tài chính lớn nhất với người trung niên. Nếu nhìn dưới góc độ tài chính cá nhân, câu chuyện này cho thấy một điều rõ ràng: tiết kiệm không chỉ là thói quen, mà là chiến lược sống còn.

1. Cần một quỹ dự phòng đủ lớn

Nhiều chuyên gia tài chính khuyến nghị quỹ dự phòng nên bằng 6–12 tháng chi tiêu thiết yếu. Với một gia đình chi khoảng 20 triệu đồng/tháng, quỹ an toàn cần tối thiểu 120–240 triệu đồng. Khoản này không nhằm đầu tư sinh lời, mà để giữ sự bình tĩnh khi biến cố xảy ra.

2. Không chỉ tiết kiệm – phải đa nguồn thu

Một nguồn thu duy nhất rất dễ “gãy” khi gặp rủi ro. Người trung niên hiện nay ngày càng có xu hướng tạo nguồn thu thứ hai: viết lách, bán hàng online, làm dịch vụ nhỏ, đầu tư an toàn… Không cần lớn, chỉ cần đều và ổn định.

3. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe là lớp bảo vệ thứ hai

Nhiều người chỉ nhận ra vai trò của bảo hiểm khi đã quá muộn. Với chi phí vài triệu đồng mỗi năm, bảo hiểm có thể giảm áp lực hàng trăm triệu trong những ca điều trị dài ngày.

4. Tiết kiệm phải có hệ thống

Thay vì “còn bao nhiêu để bấy nhiêu”, nhiều gia đình trung niên áp dụng nguyên tắc đơn giản:

- 50% cho chi tiêu thiết yếu

- 20% tiết kiệm

- 30% linh hoạt (đầu tư, bảo hiểm, trải nghiệm)

- Chỉ cần duy trì đều đặn, sau 10–15 năm, khoản tích lũy sẽ tạo thành lớp đệm rất lớn.

5. Đừng chờ có tiền mới tiết kiệm

Sai lầm phổ biến nhất là nghĩ “thu nhập cao hơn sẽ tiết kiệm”. Thực tế, phần lớn người tiết kiệm được là vì họ bắt đầu từ khi thu nhập còn thấp.

Sau khi mẹ mất, tôi thường tự hỏi: nếu có thể quay lại, liệu tôi có tiết kiệm sớm hơn không? Liệu tôi có cố gắng kiếm tiền nhiều hơn từ trước không?

Câu trả lời luôn là “có”.

Nhưng thời gian không quay lại. Điều duy nhất tôi có thể làm là nhắc những người đang đọc bài viết này: khi mọi thứ còn yên ổn, hãy chuẩn bị trước.

Tiết kiệm tiền không phải để hơn thua hay phô trương. Nó đơn giản là cách để bạn đứng vững khi biến cố xảy ra và đủ bình tĩnh để nói với người thân: “Đừng sợ, mình vẫn còn đường”.

Ở tuổi trung niên, tôi hiểu ra một điều rất giản dị: cảm giác an toàn không đến từ số dư tài khoản lớn bao nhiêu, mà từ việc bạn biết mình đã sẵn sàng đến đâu. Và đôi khi, chính khoản tiền tiết kiệm lặng lẽ ấy mới là thứ giữ cho một gia đình không sụp đổ khi sóng gió ập tới.