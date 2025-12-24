Buộc tiêu huỷ thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng và buộc tiêu huỷ thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops của Công ty Cổ phần dược Medipharco.
Theo đó, tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Cục Quản lý Dược đã xử phạt Công ty Cổ phần dược Medipharco, địa chỉ trụ sở chính: 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, Việt Nam (cách ghi địa chỉ trước ngày 01/7/2025: Số 8 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, quận Thuận Hóa, thành phố Huế, Việt Nam). Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số: 1219/ĐKKDD-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 12 tháng 11 năm 2025; Phạm vi kinh doanh: sản xuất thuốc.
Về lý do xử phạt, theo Cục Quản lý Dược, công ty đã thực hiện hành vi Sản xuất thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops (Ofloxacin 0,3%), Số GĐKLH: 893115586524 (SĐK cũ: VD-32740-19), Số lô: 011024; Ngày SX: 25/10/2024; Hạn dùng: 24/10/2027 vi phạm chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật.
Hành vi trên vi phạm điểm b khoản 3 Điều 57 và khoản 5 Điều 4, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP. Cục Quản lý Dược buộc công ty tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm nêu trên theo quy định tại Điểm a khoản 9 Điều 57 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.