96 ngày giành sự sống của cậu bé 5 tuổi bị cha đốt xăng bỏng đến 80%: “Phép màu từ nghị lực phi thường”

Chắc hẳn, nhiều người vẫn còn ám ảnh về vụ việc đặc biệt đau lòng xảy ra vào giữa tháng 8 vừa qua, khi hai em nhỏ ở Tây Ninh bị chính cha ruột đổ xăng lên người và châm lửa. Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm tại một phòng trọ, đã khiến cả gia đình chịu thương tích nghiêm trọng.

Giữa lằn ranh sinh tử với những vết bỏng sâu chiếm đến 80% cơ thể, nhưng cậu bé L. đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Sau hơn 3 tháng kiên cường chiến đấu, “chiến binh nhỏ” ấy đã có thể mỉm cười ngày xuất viện, để lại niềm xúc động nghẹn ngào cho đội ngũ y bác sĩ.

Bé L. được điều trị tích cực tại khoa hồi sức ngoại, sau đó được chuyển điều trị tiếp tại khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng – Tạo hình. Ảnh: BV Nhi Đồng Thành Phố

Bi kịch kinh hoàng và những giây phút đối diện tử thần

Vụ việc xảy ra vào giữa tháng 8 tại một phòng trọ ở Tây Ninh vẫn còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với dư luận. Trong cơn quẫn bách, người cha đã đổ xăng châm lửa đốt chính hai đứa con thơ của mình. Đám cháy bùng phát dữ dội khiến cả gia đình chịu thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi cha, mẹ và chị gái đều không thể qua khỏi, bé L. (5 tuổi) là người duy nhất còn sót lại, nhưng em phải nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Bé L. nhập viện với diện tích bỏng lên đến 80% cơ thể (độ II-III), tổn thương bao phủ từ đầu, mặt, cổ, thân mình đến tận các đầu ngón tay chân. Khi tiếp nhận, các bác sĩ không khỏi xót xa trước thân hình nhỏ bé bị phù cứng, da bong tróc, nhiều vị trí cháy xám bám đầy bụi than. Với mạch đập nhanh bất thường (175 lần/phút) và tình trạng bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích, sự sống của L. lúc bấy giờ chỉ còn tính bằng từng nhịp thở máy.

96 ngày trong đau đớn và cuộc hồi sinh kỳ diệu

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, sau khi được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại, bé L. đã được chuyển điều trị tiếp tại khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng – Tạo hình.

Hành trình 96 ngày tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là một cuộc chiến đầy gian nan. L. phải nằm trong phòng cách ly tuyệt đối, mọi vật dụng từ ga trải giường đến tã lót đều được hấp tiệt khuẩn để tránh nhiễm trùng.

Bé L ngày được xuất viện. Ảnh: BV Nhi Đồng Thành Phố

Để giữ lại mạng sống cho em, các bác sĩ đã áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất: Sử dụng gạc sinh học cao cấp và đặt máy hút áp lực âm (VAC) để xử lý vết thương. Các vết thương được chăm sóc bằng gạc sinh học cao cấp, rạch giải áp chèn ép khoang 2 chân, đặt VAC vết phỏng, ghép da từ cậu ruột, chăm sóc dinh dưỡng tĩnh mạch, nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày.

Suốt thời gian đó, dinh dưỡng của em hoàn toàn phụ thuộc vào đường tĩnh mạch và ống thông dạ dày. Mỗi lần thay băng hay thực hiện thủ thuật là một lần em phải đối mặt với nỗi đau thấu xương tủy. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, trái tim nhỏ bé ấy vẫn không ngừng đập một cách mạnh mẽ.

"Con đau lắm, nhưng con sẽ cố gắng"

Điều khiến các y bác sĩ tại khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình cảm động nhất chính là ý chí của L. Theo chia sẻ của điều dưỡng Trưởng Thanh Trúc, khi bước vào giai đoạn tập vật lý trị liệu, các vết sẹo bắt đầu co rút khiến mỗi cử động đều đau đớn đến phát khóc. Thế nhưng, cậu bé chưa tròn 6 tuổi ấy vẫn cắn răng chịu đựng, kiên trì thực hiện từng động tác theo hướng dẫn.

“Khi bắt đầu tập vật lý trị liệu, bé đau lắm vì các vết sẹo căng cứng, nhưng vẫn cố gắng, cho thấy ý chí sống phi thường của một cậu bé chưa tròn 6 tuổi. Chúng tôi cũng rất thương bà ngoại và cậu của con, luôn lo lắng, chăm sóc con từng ngày”, điều dưỡng Trúc xúc động cho biết.

Ngày xuất viện, một hình ảnh khiến ai cũng nghẹn lòng: L. rất muốn chào tạm biệt các bác sĩ ở khoa Hồi sức Ngoại - nơi đã cứu sống mình - nhưng em lại không dám bước qua vì nỗi ám ảnh về những ngày đau đớn nhất. Người cậu đã phải vờ đưa em đi chơi để em có thể đối mặt với nỗi sợ ấy. Khi nhận những món quà nhỏ, nụ cười đã trở lại trên môi cậu bé, ánh lên sự biết ơn vô ngần.

Thông qua sự vận động của phòng Công tác xã hội, rất nhiều mạnh thường quân và nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, viết tiếp hy vọng cho em. Ảnh: BV Nhi Đồng Thành Phố

Tương lai mới từ những tấm lòng nhân ái

Sống sót sau thảm kịch, hoàn cảnh của L. vô cùng đơn chiếc khi chỉ còn bà ngoại và cậu chăm sóc. Chi phí điều trị khổng lồ là một gánh nặng quá sức đối với gia đình. May mắn thay, thông qua sự vận động của phòng Công tác xã hội, rất nhiều mạnh thường quân và nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, viết tiếp hy vọng cho em.

Dẫu biết rằng hành trình phục hồi chức năng và ổn định tâm lý phía trước vẫn còn rất dài, nhưng với sự kiên cường đã thể hiện, L. chắc chắn sẽ không cô độc. Câu chuyện của em không chỉ là một ca cấp cứu thành công về mặt y khoa, mà còn là bài ca về nghị lực sống và tình người ấm áp trong hoạn nạn.