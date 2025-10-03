Các bậc phụ huynh luôn quan tâm đến việc chăm sóc dinh dưỡng phù hợp để giúp con phát triển khỏe mạnh. Với các trường hợp cần dùng sữa công thức, các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu công thức dinh dưỡng để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Trẻ sinh mổ có hệ vi sinh đường ruột kém đa dạng do không tiếp xúc với vi khuẩn có lợi từ mẹ (2)(3). Điều này làm tăng nguy cơ miễn dịch kém và khả năng gặp các vấn đề tiêu hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ về lâu dài. Vì vậy, việc bổ sung dinh dưỡng phù hợp từ sớm đóng vai trò quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện.

HMO - oligosaccharides sữa mẹ - là một phức hợp carbohydrate độc đáo được tìm thấy trong sữa mẹ. Hợp chất quan trọng này đang được bổ sung vào các công thức dinh dưỡng tiên tiến ngày một nhiều nhờ lợi ích giúp tăng cường miễn dịch và sức khỏe của trẻ. Tuy vậy, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô đánh giá lợi ích của HMO trong dài hạn.

Ba mẹ luôn mong con miễn dịch vững vàng, thêm sáng dạ để khám phá thêm nhiều điều mới

Tiến sĩ Elizabeth J. Reverri, RD, FAND, Nhà nghiên cứu Khoa học Cấp cao tại Abbott và Hội viên danh dự của Viện Hàn lâm Dinh dưỡng và Tiết chế Hoa Kỳ (FAND – Fellow of the Academy of Nutrition and Dietetics cho biết: "Tại Abbott, chúng tôi luôn nỗ lực nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng, khám phá nhiều lợi ích của HMO như lợi ích trong hỗ trợ miễn dịch và phát triển nhận thức."

Kết quả nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và dài hạn vừa được Abbott công bố tại Hội Nghị Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng Nhi Châu Âu (ESPGHAN) lần thứ 57 cho thấy công thức bổ sung 5 loại HMO (2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL, và 6′-SL) hàm lượng cao 2.5g/L mang lại nhiều cải thiện về miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não cho trẻ (4) (5).

Tiến sĩ Elizabeth J. Reverri chia sẻ: "Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung 5 loại HMO hàm lượng cao (2.5g/L) mang lại lợi ích rõ rệt như tăng cường đề kháng, giảm ngày bệnh, đặc biệt với trẻ có nguy cơ miễn dịch kém như trẻ sinh mổ. Đây là một giải pháp dinh dưỡng khoa học đã được chứng minh, giúp bố mẹ hỗ trợ trẻ sinh mổ phát triển khỏe mạnh"

Cụ thể, trong nhóm trẻ sinh mổ, nghiên cứu ghi nhận các kết quả tích cực. Về khả năng miễn dịch: Trẻ sinh mổ sử dụng công thức bổ sung 5HMO 2.5 g/l có số ngày nhiễm trùng ít hơn so với nhóm không bổ sung HMO (6). Điều này cho thấy hệ miễn dịch non nớt của trẻ được cải thiện rõ rệt, giảm các bệnh nhiễm trùng.

Về sức khỏe tiêu hóa: Ở tháng thứ 6, trẻ sinh mổ sử dụng công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao 2.5g/L có lượng lợi khuẩn trong đường ruột cao hơn so với trẻ dùng giải pháp dinh dưỡng không có HMO (6). Điều này giúp trẻ có hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn, hệ miễn dịch được cải thiện sẽ giúp trẻ khỏe mạnh hơn trong dài hạn.

Nghiên cứu còn cho thấy toàn bộ trẻ dùng công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao tăng trưởng khỏe mạnh, thể hiện qua các số đo chiều dài, cân nặng và chu vi vòng đầu phát triển tương đương nhóm tiêu chuẩn*. Trẻ phát triển nhận thức và ngôn ngữ tốt: Trẻ có điểm số cao hơn về phát triển ngôn ngữ và xã hội so với nhóm dùng giải pháp dinh dưỡng không có HMO (4).

Abbott có hơn 30 năm nghiên cứu khoa học để khám phá nhiều lợi ích của HMO

Công bố mới của Abbott là bằng chứng khoa học vững chắc về lợi ích của công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao 2.5g/L, đặc biệt với những ai đang cần giải pháp dinh dưỡng cho trẻ có nguy cơ miễn dịch kém như trẻ sinh mổ.

Công trình nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và dài hạn này của Abbott ghi nhận định kỳ các chỉ số tăng trưởng và sức khỏe của 607 trẻ trong 2 năm.

Abbott đã đầu tư nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng khoa học cho trẻ em trong hơn 100 năm, với các công trình khoa học về HMO đăng tải trên 50 bài báo quốc tế. Abbott cũng là công ty tiên phong đưa đại dưỡng chất này vào sản phẩm, góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc hơn cho trẻ em.

Nguồn:

1. Dữ liệu chủ yếu dựa trên hồ sơ sinh sản tại bệnh viện; Loenzien et al. (2019)

2. Masson, I, et al. (2024). Caesarean section and risk of infection in offspring: systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ Medicine;3:e000995.

3. Dominguez-Bello, et al. (2010). Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proceedings of the National Academy of Sciences;107(26):11971-5.

4. Reverri EJ, et al. Cognitive Outcomes after 12 Months of Feeding an Infant Formula with 5 Specific Human Milk Oligosaccharides: A Large, Randomized, Controlled Trial. JPGN Reports 2025;6(S1):S1174.

5. Niemiro G, et al. Infant Formula with 5 Human Milk Oligosaccharides Promoted a Gut Microbiome Like Breastfed Infants at 6 Months of Age. JPGN Reports 2025;6(S1):S1279.

6. Hill DR, Sabag-Daigle A, Niemiro G, Buck RH, Reverri EJ, Hicks PD. Infant Formula with 5 Specific Human Milk Oligosaccharides Supported Microbiome Development in Infants Born via C-Section. JPGN Reports 2025;6(S1):S1235. e-Poster presented at the 57th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN); May 17, 2025; Helsinki, Finland.

*nhóm tiêu chuẩn = nhóm dùng sữa mẹ