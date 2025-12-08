Bước sang tuổi 40: 4 khoản tiền bắt buộc phải có nếu không muốn "khủng hoảng tuổi trung niên"

1. Quỹ khẩn cấp

Ở tuổi 40, những bất trắc không còn mang tính "hiếm khi xảy ra", mà là "kiểu gì cũng có". Từ việc công ty tái cơ cấu, sức khỏe đột nhiên có vấn đề, đến chuyện xe hỏng, nhà dột… bất kỳ thứ gì cũng có thể khiến bạn lao đao nếu không có quỹ dự phòng.

Quỹ khẩn cấp lý tưởng nên đủ cho 6–12 tháng chi tiêu , tùy mức độ ổn định của thu nhập. Nếu công việc bấp bênh hoặc đang nuôi con nhỏ, hãy chọn mốc 12 tháng cho an toàn. Khoản tiền này nên để ở nơi dễ rút – tài khoản tiết kiệm thanh toán hoặc ngân hàng số – chỉ dùng cho trường hợp thật sự cần.

Ảnh minh hoạ.

2. Quỹ sức khỏe

Nếu ở tuổi 20, đi khám bệnh chỉ là số lần đếm trên đầu ngón tay, thì sang tuổi 40, cơ thể bắt đầu lên tiếng rõ rệt hơn: đau lưng, mỏi vai, huyết áp, đường huyết, stress, thiếu ngủ… đủ thứ. Một chiếc thẻ bảo hiểm sức khỏe tốt hoặc một khoản tiền dành riêng cho y tế sẽ giúp bạn không phải đắn đo "khám hay không khám".

Ở tuổi 40, hãy ưu tiên:

- Bảo hiểm sức khỏe tư nhân với quyền lợi nội trú – ngoại trú tử tế.

- Kiểm tra định kỳ 1–2 lần/năm.

- Quỹ y tế dành riêng, tối thiểu bằng 3–6 tháng thu nhập.

Sức khỏe không chỉ là "điều kiện cần" để kiếm tiền mà còn là "điều kiện đủ" để tận hưởng cuộc sống. Không ai muốn dành nửa đời người còn lại để chữa hậu quả của nửa đời trước.

3. Quỹ hưu trí

Nhiều người bàn về hưu trí như một câu chuyện xa vời. Nhưng thật ra, tuổi 40 chính là mốc quan trọng nhất để bắt đầu nghiêm túc.

Nếu bạn muốn sau này có một tuổi già thong thả, không cần phụ thuộc vào con cái hay tiếp tục cày cuốc mệt mỏi, thì bây giờ phải đều đặn tích lũy. Không cần nhiều, chỉ cần 10–20% thu nhập mỗi tháng đưa thẳng vào danh mục đầu tư dài hạn: quỹ hưu trí tự nguyện, chứng chỉ quỹ, trái phiếu, hoặc danh mục cổ phiếu an toàn.

Khoản này không phải tiền để "lấy ra khi cần", mà là tiền để không bao giờ được đụng vào. Hãy để nó nằm yên ở đó và âm thầm sinh sôi.

Tuổi 40 tích lũy chậm hơn tuổi 25, nhưng bù lại bạn đã có trải nghiệm, hiểu rủi ro, biết cách chọn sản phẩm phù hợp. Quan trọng là: bắt đầu ngay bây giờ, đừng để thêm 5–10 năm trôi qua trong sự chủ quan.

Ảnh minh hoạ,

4. Quỹ cho những mục tiêu dài hạn

Tuổi 40 không phải lúc tắt ước mơ. Ngược lại, đây là thời điểm để bạn lên kế hoạch cho những điều mình thực sự muốn: mua ngôi nhà mơ ước, cho con học trường tốt, học thêm một kỹ năng mới, đổi xe, du lịch nước ngoài… Những điều này không "xa xỉ" nếu bạn có quỹ riêng.

Hãy phân tách mục tiêu theo 2 dạng:

- Mục tiêu cứng: nhà cửa, học phí cho con, công việc.

- Mục tiêu mềm: du lịch, trải nghiệm, phát triển bản thân.

Mỗi mục tiêu nên có một tài khoản hoặc công cụ đầu tư riêng, để bạn vừa tiết kiệm vừa có động lực thực hiện. Cuộc sống mà chỉ xoay quanh trách nhiệm thì rất nhanh mất cân bằng, từ đó dễ dẫn đến khủng hoảng tuổi trung niên. Có ước mơ và có tiền để theo đuổi nó sẽ giữ cho bạn nguồn năng lượng tích cực.

Bước sang tuổi 40, hầu hết chúng ta đều đi vào giai đoạn quan trọng nhất của đời mình: gây dựng sự nghiệp, chăm sóc gia đình, chuẩn bị cho tương lai. Những khoản tiền nói trên không phải để "khoe giàu", mà để đảm bảo rằng bạn có đủ nền tảng để sống bình tĩnh, chủ động và hạnh phúc hơn.