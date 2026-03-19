Ai mà ngờ được một việc nhỏ nhặt như cách mở nắp một hộp thức uống lại có thể tạo nên một cuộc chiến mạng xã hội thực sự? Tất cả bắt đầu từ một bài đăng trên X về cách bóc nắp thiếc sữa chua như thế nào cho "giống người". Thế là cư dân mạng, đặc biệt là netizen Nhật, lập tức "khoe khoang" về muôn vàn cách unboxing Yakult không giống ai của họ.

Từ cách mở "bình thường" cho đến những kiểu "độc lạ" không ai ngờ tới, tất cả chứng minh một điều: con người có thể tranh luận vì bất cứ điều gì, và uống Yakult cũng cần phải có "đẳng cấp" riêng.

"Cuộc chiến" unboxing nắp thiếc bùng nổ

Mọi chuyện bắt nguồn từ một câu hỏi tưởng chừng ngây ngô trên mạng xã hội X, nơi một người dùng đăng tải hình ảnh một hộp sữa chua với nắp thiếc được bóc một phần và một cái khác được bóc sạch sẽ, hỏi mọi người nên chọn cách nào để "giống người" nhất. Bài đăng ngay lập tức nổ ra một cuộc tranh luận kịch liệt giữa hai phe: Phe bóc sạch nắp và phe chọc nắp rồi bóc một phần. Phe bóc sạch nắp lập luận rằng cách này gọn gàng, sạch sẽ, không để lại những mảnh thiếc thừa mất thẩm mỹ. Họ thích sự hoàn hảo và sự kiểm soát trong từng hành động nhỏ nhất.

Ngược lại, phe chọc nắp rồi bóc một phần cho rằng cách này tiện lợi, nhanh chóng, không cần phải tốn nhiều công sức để bóc sạch sẽ, và họ chấp nhận sự không hoàn hảo. Sự phân chia "hai kiểu người" rõ rệt này đã kích thích cư dân mạng vào cuộc, chia sẻ cách họ vẫn unboxing nắp thiếc của hộp sữa chua bấy lâu nay. Nhưng điều bất ngờ là câu chuyện không dừng lại ở sữa chua mà nhanh chóng "lây lan" sang một loại thức uống quốc dân khác mà ai cũng từng uống ít nhất một lần: Yakult.

Cư dân mạng Nhật Bản và muôn vàn kiểu unboxing "độc lạ"

Không để bỏ lỡ cơ hội, netizen Nhật Bản, những người vốn nổi tiếng với sự sáng tạo và đôi khi là sự "quái dị" trong thói quen hàng ngày, đã lập tức "khoe khoang" về muôn vàn cách unboxing Yakult không giống ai của họ. Họ không chỉ mở nắp, họ unboxing, unboxing theo cách mà bạn có thể không bao giờ ngờ tới. Bắt đầu là cách mở được coi là "bình thường" với nắp thiếc được bóc gọn gàng, sạch sẽ, để lộ miệng chai hoàn hảo. Cách này được nhiều người coi là cách mở "đúng" nhất, thể hiện sự trân trọng đối với thức uống.

Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu "mất kiểm soát" với kiểu unboxing nắp rách, bóc một phần, để lại những mảnh nắp thiếc thừa trông khá lộn xộn, mà họ gọi là cách "không bình thường". Những người mở theo cách này thường không quan tâm đến thẩm mỹ, họ chỉ muốn mở chai nhanh nhất có thể để uống. Rồi đến hệ "siêu lười", những người không bóc nắp mà chọc ống hút qua nắp của cả vỉ Yakult để uống một lúc nhiều chai. Bạn có thể tưởng tượng cảnh một vỉ Yakult 5 chai với 5 cái ống hút chọc thẳng vào, trông thật "quái" nhưng cũng thật tiện lợi phải không? Cách này thường được các bạn trẻ, những người bận rộn thích sự nhanh gọn, áp dụng.

Và chưa hết, còn có hệ "sáng tạo" hơn khi họ biến việc bóc nắp thành một tác phẩm nghệ thuật, tạo hình một ngôi sao trên nắp thiếc. Hay hệ "uống cho bõ" khi họ đổ nhiều chai Yakult vào một cốc lớn để uống một lần. Cứ đổ 5-10 chai vào một cốc, uống một ngụm cho đã đời, cảm giác đó chắc hẳn rất khác biệt. Cách này thường được những người thích thưởng thức hương vị của nhiều chai cùng một lúc, hoặc những người thích "thử thách" bản thân, áp dụng.

Nhìn vào muôn vàn cách unboxing và uống Yakult của cư dân mạng Nhật Bản, bạn có thấy hình ảnh của mình ở trong đó không? Có người thích sự gọn gàng, sạch sẽ, có người lại thích sự tiện lợi đến mức "lười biếng", có người lại thích sự sáng tạo và phá cách. Không có cách nào là đúng hay sai, chỉ có cách bạn thích nhất và cảm thấy thoải mái nhất khi uống. Cách uống Yakult, tưởng chừng như chỉ là một thói quen nhỏ, lại có thể thể hiện phần nào cá tính và cách sống của mỗi người.

Bạn có thể là một người thích sự hoàn hảo, một người thích sự nhanh gọn, một người thích sự sáng tạo, hay chỉ đơn giản là một người thích "uống cho bõ" mà thôi.