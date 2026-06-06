Mới đây, những hình ảnh và video ghi lại cảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng vợ là người mẫu Dianka Zakhidova đến trường đón con trai ngày tổng kết năm học đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự tình cảm, cặp đôi còn khiến dân tình trầm trồ vì ngoại hình nổi bật và thần thái chẳng khác nào bước ra từ một bộ phim ngôn tình.

Trong bức ảnh được chia sẻ, cặp đôi xuất hiện tại một sự kiện của trường quốc tế. Bùi Tiến Dũng diện nguyên cây đen đơn giản nhưng vẫn nổi bật với vóc dáng cao ráo và nụ cười rạng rỡ. Sánh bước bên cạnh anh là Dianka trong chiếc váy đen ôm sát, khoe đôi chân dài cùng thần thái của một người mẫu chuyên nghiệp. Cả hai bước đi giữa lối chào đón của nhà trường, tạo nên khung cảnh chẳng khác nào một cặp đôi ngôi sao đang dự thảm đỏ.

Nếu bức ảnh đã đủ khiến dân mạng phải ngoái nhìn thì đoạn video ghi lại hành trình đến trường của hai vợ chồng còn khiến nhiều người thích thú hơn. Trong clip, Bùi Tiến Dũng trực tiếp cầm lái chiếc xế hộp sang trọng, trong khi Dianka ngồi bên cạnh. Cả hai cùng diện trang phục tông đen đồng điệu, đeo kính râm và giữ thần thái cực "cool". Không cần quá nhiều cử chỉ tình cảm, sự ăn ý trong từng khoảnh khắc cũng đủ khiến người xem cảm nhận được sự gắn kết của cặp đôi.

Tiến Dũng lái xế hộp đưa vợ đến trường học của con trai dự lễ tổng kết

Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu Tây cực đẹp đôi khiến dân tình phải trầm trồ

Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất chính là sự tương xứng về ngoại hình của hai người. Bùi Tiến Dũng sở hữu vẻ điển trai nam tính quen thuộc, còn Dianka nổi bật với nhan sắc sắc sảo cùng chiều cao ấn tượng. Khi đứng cạnh nhau, cả hai tạo nên khung hình đẹp mắt đến mức nhiều người phải để lại bình luận: "Sao họ gặp được nhau vậy trời?", "Đẹp đôi quá mức cho phép", "Nhìn như diễn viên điện ảnh", hay "Con trai sau này chắc áp lực vì bố mẹ đều quá đẹp"...

Sau nhiều năm gắn bó, Bùi Tiến Dũng và Dianka vẫn luôn được xem là một trong những cặp đôi nổi bật của làng bóng đá Việt Nam. Từ ngày kết hôn đến khi chào đón cậu con trai đầu lòng, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc nhưng không quá phô trương. Chính sự giản dị ấy càng khiến hình ảnh của họ nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Lần xuất hiện mới nhất này một lần nữa cho thấy sức hút của cặp đôi. Không cần xuất hiện trên sàn diễn hay thảm đỏ, chỉ một buổi đi đón con bình thường thôi cũng đủ khiến mạng xã hội phải dành hàng loạt lời khen cho visual và khí chất "đỉnh của chóp" của Bùi Tiến Dũng cùng bà xã mẫu Tây.