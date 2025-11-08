Bùi Quỳnh Hoa dạo này đẹp quá

Trong loạt ảnh quảng bá mới nhất cho BST “Kẻ Mộng Du” – Thu Đông 2025 của NTK Cao Minh Tiến, Bùi Quỳnh Hoa – đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh mộng mị, hoang dại và đầy sắc thái nghệ thuật. Sau một năm đăng quang, người đẹp sinh năm 1998 ngày càng khẳng định bản lĩnh của một nàng hậu hiện đại, vừa giữ được khí chất sang trọng, vừa mang tinh thần thời trang táo bạo.

Khoác lên mình những thiết kế mang tinh thần “kẻ mộng du” vừa lãng đãng, vừa dữ dội Quỳnh Hoa như hóa thân thành người phụ nữ bước ra từ một giấc mơ. Trong concept đầu tiên với phông nền đỏ, cô diện áo blazer đen với phần tay phồng da bóng phối cùng chân váy gấm thêu và tua rua, tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính mà vẫn đầy quyến rũ. Từng đường cắt may, chi tiết chất liệu và tạo dáng của cô đều thể hiện rõ tinh thần “nghệ sĩ đang du hành trong thế giới riêng”.

Ở layout thứ hai, Quỳnh Hoa xuất hiện trong váy dài đen kết hợp áo patchwork denim, điểm xuyết bằng phụ kiện dây xích và sắc đỏ nổi bật – một bản phối vừa lạ vừa quen, vừa hoang dã vừa đầy chất couture. Thần thái tự tin, ánh mắt sắc lạnh cùng phong thái trình diễn giúp cô toát lên hình ảnh “kẻ mộng du” giữa hai thế giới – thời trang và nghệ thuật.

BST “Kẻ Mộng Du” sẽ chính thức ra mắt trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025, tổ chức vào ngày 15/11 tại Sân vận động Quần Ngựa, Hà Nội. Theo NTK Cao Minh Tiến, bộ sưu tập là lời tri ân và tiếp nối hành trình sáng tạo xuyên suốt của anh: tôn vinh vẻ đẹp truyền thống Việt Nam qua chất liệu gấm, kỹ thuật thêu đính thủ công, kết hợp cùng nghệ thuật hội họa sơn mài và ghép vải dân tộc.

Tổng thể “Kẻ Mộng Du” mang đến cảm giác huyền bí, phóng khoáng và đậm chất thơ nơi mỗi thiết kế là một bức tranh kể về tâm hồn người nghệ sĩ. Và giữa không gian đó, Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện như một điểm nhấn hoàn hảo: vừa mềm mại, vừa bản lĩnh, đúng hình ảnh người phụ nữ hiện đại mà thời trang Việt đang hướng tới.