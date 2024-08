Bùi Minh Trọng - kẻ bị trinh sát quật ngã, bắt giữ ở sông Thị Vải là ai?

Lời khai của Quý "đen"

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, cơ quan này vừa bắt quả tang một nghi phạm cưỡng đoạt tài sản của người đánh bắt thủy sản trên sông Thị Vải.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và quá trình tuần tra trên sông, Tổ CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều ngư dân bị đối tượng này ngang nhiên "làm luật", gây khó khăn trong việc đánh bắt cá dưới sông.

Sau khi đã nắm cơ bản về lịch trình hoạt động của đối tượng, ngày 20/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cùng các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Long Thành bắt quả tang Bùi Minh Trọng (44 tuổi, có biệt danh là Quý "đen", ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành) đang cưỡng đoạt tài sản của một số chủ ghe đánh bắt thủy sản trên sông Thị Vải (đoạn thuộc cảng Gò Dầu B, xã Phước Thái).

Bùi Minh Trọng (ngồi trên) đang nhận tiền từ những người đánh bắt thủy sản trên sông Thị Vải. Ảnh cắt tử clip

Theo điều tra, từ năm 2017 đến nay, Trọng nổi lên là một tay "anh chị" ở khu vực sông Thị Vải, chuyên hăm dọa, chửi bới các chủ ghe thuyền từ miền Tây đi qua huyện Long Thành đánh bắt thủy sản.



Trọng còn lấy dao cắt dây, lưới, xua đuổi những người lạ đến khu vực này để thả lưới.

Nếu ai muốn yên ổn làm ăn ở khu vực này buộc phải chung chi cho Trọng từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng.

Nghi can Bùi Minh Trọng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Qua đấu tranh, bước đầu “Quý đen” đã thừa nhận việc dùng vũ lực đe dọa một số chủ phương tiện đánh bắt tôm cá trên sông phải đóng tiền hàng tháng cho mình.

Theo lời khai của đối tượng này, từ năm 2017, hắn bắt đầu nảy sinh ý định bắt các chủ ghe đánh bắt cá phải chung chi tiền hàng tháng (mỗi tháng 1 triệu đồng), về sau việc đánh bắt khó khăn hơn nên họ năn nỉ thì được giảm xuống còn 500 nghìn đồng.

Những lần thu tiền, “Quý đen” đều báo trước một ngày để đại diện những người đánh bắt đi gom tiền rồi giao lại cho hắn một cục.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng và những người có liên quan, tiếp tay cho “Quý đen”.

Khen thưởng nóng 4 tập thể phá nhanh vụ án thu tiền bảo kê trên sông Thị Vải

Ngày 22/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ trao thưởng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng Bùi Minh Trọng.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và trao thưởng.

4 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thưởng đột xuất gồm: Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Nghiệp vụ và Giám đốc Công an tỉnh cũng quyết định trao tặng giấy khen 4 tập thể về thành tích trên.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao thưởng đột xuất và trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các đơn vị phá án, kịp thời bắt giữ được đối tượng, đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị địa phương đấu tranh quyết liệt với tội phạm, không để tội phạm lộng hành, đảm bảo an ninh trật tự ở từng địa bàn cơ sở, tạo lòng tin tưởng tuyệt đối của người dân vào lực lượng công an.