Xu hướng nối mi 2026: Kiểu mi chùm đuôi dài giúp mắt trông to như búp bê

Thay vì tập trung vào độ dày, các tín đồ làm đẹp đang chuyển sang kiểu mi chùm (spiky lashes) kết hợp phần đuôi mi dài , tạo hiệu ứng mắt to tròn, long lanh như búp bê nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên.

Chỉ cần nhìn những hình ảnh đang viral trên các nền tảng làm đẹp châu Á gần đây, có thể thấy kiểu mi này xuất hiện với tần suất dày đặc. Những sợi mi được tạo thành từng cụm nhỏ nổi bật xen kẽ với lớp mi nền mỏng nhẹ, giúp đôi mắt có chiều sâu hơn mà không tạo cảm giác nặng mắt.

Điều gì khiến dáng mi này được yêu thích?

Khác với kiểu mi volume truyền thống, mi chùm tập trung tạo điểm nhấn ở từng cụm mi riêng biệt. Khi nhìn trực diện, các cụm mi tạo hiệu ứng như những tia nắng nhỏ tỏa quanh mắt, giúp ánh nhìn trở nên sắc nét hơn.

Đặc biệt, phần đuôi mi được kéo dài nhẹ về phía thái dương tạo cảm giác mắt dài và mở rộng hơn. Đây cũng là lý do nhiều người gọi kiểu mi này là "mắt búp bê phiên bản trưởng thành" vì vừa giữ được nét đáng yêu vừa không quá trẻ con.

Nhờ cấu trúc mi thưa – dày đan xen, đôi mắt trông to hơn rõ rệt ngay cả khi không trang điểm cầu kỳ. Chỉ cần một lớp son môi nhẹ và làn da căng bóng, tổng thể gương mặt đã trở nên nổi bật.

Phù hợp với những dáng mắt nào?

Một trong những ưu điểm lớn nhất của xu hướng này là tính ứng dụng cao. Người có mắt nhỏ hoặc mí lót sẽ thấy đôi mắt có chiều sâu hơn nhờ các cụm mi tạo điểm nhấn.

Những ai sở hữu mắt tròn có thể tận dụng phần đuôi mi dài để kéo dài tỷ lệ mắt, giúp gương mặt trở nên thanh thoát hơn.

Trong khi đó, người có mắt hạnh nhân vốn đã cân đối sẽ càng nổi bật với hiệu ứng long lanh, giống như được chỉnh filter ngoài đời thực.

Vì sao kiểu mi này được dự đoán sẽ bùng nổ trong năm 2026?

Xu hướng làm đẹp hiện nay đang dịch chuyển từ "càng nhiều càng tốt" sang "ít nhưng hiệu quả". Thay vì nối mi thật dày để gây ấn tượng ngay lập tức, nhiều người muốn tìm kiếm những kiểu mi giúp khuôn mặt đẹp hơn một cách tự nhiên.

Mi chùm đuôi dài đáp ứng đúng nhu cầu đó. Nó tạo hiệu ứng mắt mở to, trong trẻo như búp bê, nhưng vẫn đủ mềm mại để phù hợp với môi trường công sở, đi học hay những buổi gặp gỡ hàng ngày.

Đây cũng là kiểu mi rất ăn ảnh. Dưới ánh sáng tự nhiên hoặc khi chụp cận mặt, từng cụm mi hiện lên rõ nét, giúp đôi mắt trở thành điểm nhấn mà không cần thêm nhiều lớp makeup.

Có thể nói, sau thời kỳ của mi volume siêu dày hay mi manga cá tính, năm 2026 đang chứng kiến sự lên ngôi của một phiên bản cân bằng hơn: mi chùm với phần đuôi kéo dài mềm mại . Một thay đổi nhỏ nhưng đủ để khiến đôi mắt trông lớn hơn, có hồn hơn và mang cảm giác giống như bước ra từ những bộ phim hoạt hình Nhật Bản.