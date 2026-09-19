Bùi Công Nam bất ngờ nói "Anh yêu em", hàng nghìn khán giả vỡ òa ngay tại sân khấu

Chiều tối 18/9, Bùi Công Nam có mặt tại sự kiện Nam Long Experience 2026 với màn trình diễn khiến hàng nghìn khán giả vỡ òa. Khoảnh khắc gây chú ý nhất đến từ phần giao lưu: ngay sau khi kết thúc một ca khúc đầy tình cảm, nam ca sĩ bất ngờ gửi câu "Anh yêu em" xuống phía dưới sân khấu. Tiếng reo hò vang lên tức thì từ hàng nghìn người có mặt, đẩy không khí lên cao trào. Không cần một màn dàn dựng cầu kỳ, chính sự ngẫu hứng và duyên dáng của anh đã biến vài phút giao lưu thành điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất.

Trước đó, ngay từ khi bước lên sân khấu, Bùi Công Nam đã nhanh chóng khuấy động không gian bằng loạt ca khúc quen thuộc. Những bản hit vừa vang lên đã lập tức nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người xem, nhiều khán giả đồng thanh hát theo từng câu, tạo nên khoảnh khắc hòa giọng đầy hào hứng giữa nam ca sĩ và khán phòng.

Nếu phần giao lưu mang lại tiếng cười thì ở mảng âm nhạc, Bùi Công Nam lại cho thấy một phiên bản cực kỳ "cháy". Anh liên tục tung những màn popping cuốn hút, vừa hát vừa nhảy và chủ động di chuyển để kết nối với khán giả ở nhiều khu vực khác nhau, giữ nhịp sân khấu không một phút chùng xuống.

Khép lại phần trình diễn, nam ca sĩ gửi lời tri ân đến khán giả đã có mặt, lắng nghe và hòa giọng cùng mình. Anh cũng không quên nhắc đến các dancer và toàn bộ ê-kíp phía sau sân khấu, những người đã góp sức tạo nên một phần trình diễn trọn vẹn.

"Cho phép Nam gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các khán giả đã có mặt ngày hôm nay. Mong mọi người sẽ có thật nhiều những trải nghiệm đặc biệt, thú vị và tuyệt vời", Bùi Công Nam chia sẻ.