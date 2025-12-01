Sáng 1-12, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin đăng tải trên mạng xã hội về vụ việc cha xích chân con trong căn phòng bẩn thỉu.

Cháu gái bị cha xích chân trong căn phòng bẩn thỉu. Ảnh: MXH

Theo ông Y Ngơn Niê, ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã khẩn trương xác minh vụ việc.

"Mẹ của 2 cháu đã mất, 2 cháu ở với cha. Cơ quan chức năng sẽ làm việc với người đàn ông và gia đình bên ngoại để làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, nếu người cha không đủ khả năng nuôi con thì sẽ giao cho gia đình bên ngoại" – ông Y Ngơn Niê thông tin.

Trước đó, khuya 30-11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái khoảng 9 tuổi bị xích trong 1 căn phòng. Căn phòng để đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bức xúc trước hành động của người cha và đề nghị cơ quan chức năng giải cứu 2 cháu nhỏ.