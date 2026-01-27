Học sinh nuốt phải dị vật, cô giáo có pha cứu nguy xứng đáng 10 điểm: Đã giỏi còn cực xinh đẹp

Một sự cố bất ngờ xảy ra trong lớp học tiểu học ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã khiến nhiều phụ huynh “thót tim” nhưng cũng để lại dư âm rất đẹp về hình ảnh người giáo viên thời hiện đại: vững chuyên môn, bình tĩnh trước nguy hiểm và đầy yêu thương với học trò.

Nhân vật chính là cô Giang Vũ Sảng, giáo viên chủ nhiệm lớp 3, dạy Ngữ văn tại Trường Tiểu học số 1 đường Cao An (quận Từ Hối). Cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Sư phạm Hoa Đông cách đây ba năm, vóc người nhỏ nhắn, hiền lành.

Cô Giang Vũ Sảng

Nếu không có một bức thư cảm ơn dài hàng nghìn chữ được gửi tới hòm thư nhà trường, có lẽ không nhiều người biết rằng, trong một tiết học giữa tuần, cô giáo trẻ này đã xử lý một tình huống nguy cấp theo cách… rất 10 điểm.

Được biết, trong giờ Ngữ văn hôm đó, cậu học sinh Tiểu Tây (tên đã được thay đổi) ngồi ở cuối lớp, lơ đãng tháo bút nghịch chơi. Không may, một linh kiện nhỏ từ chiếc bút trượt thẳng vào miệng, mắc ở cổ họng.

Giữa lớp học yên ắng, tiếng hét bật ra. Cậu bé đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, hai tay ôm cổ, cố nói nhưng chỉ phát ra được một âm rời rạc. Chỉ trong tích tắc, cô Giang nhận ra điều bất thường. Không hoảng loạn, không chần chừ, cô lập tức đánh giá tình huống: lớp học ở tầng 4, nếu chạy đi tìm nhân viên y tế thì có thể đã muộn. Cách duy nhất là xử lý ngay tại chỗ.

Cô giáo nhỏ con nhanh chóng vòng ra sau lưng học sinh, áp dụng phương pháp Heimlich - kỹ năng từng được học kỹ trong các buổi huấn luyện an toàn của nhà trường. “Cắt - nắm - đẩy”, cách ghi nhớ động tác bằng hình ảnh “kéo - búa - bao” mà giảng viên từng dạy, bất ngờ hiện lên rất rõ trong đầu cô.





Ban đầu, cô còn dè dặt, nhưng khi thấy học sinh vẫn khó thở, cô tự nhủ: không được bỏ cuộc. Chỉ chưa đầy một phút sau, dị vật bật ra, cậu bé thở mạnh một hơi dài, lớp học như trút được gánh nặng. Khi nhân viên y tế chạy tới nơi, nguy hiểm đã được hóa giải.Buổi tối hôm đó, khi nghe lại toàn bộ sự việc từ con, mẹ của Tiểu Tây đã bật khóc vì biết ơn.Trong suốt quá trình xử lý và sau đó, cô Giang không hề trách phạt hay nặng lời với học sinh. Cô chỉ nhắc phụ huynh theo dõi sức khỏe của con, dặn dò nhẹ nhàng về an toàn. Chính điều này đã thôi thúc cha mẹ cậu bé viết một bức thư cảm ơn dài, gửi tới nhà trường với mong muốn: “Những giáo viên vừa có năng lực, vừa có trái tim như vậy cần được nhìn thấy và trân trọng nhiều hơn”.

Trong mắt đồng nghiệp và học sinh, cô Giang là “chị giáo dịu dàng”: người luôn nhắc các em uống đủ nước, rửa tay sạch sẽ; người tết lại tóc cho học sinh sau giờ thể dục; người kiên nhẫn lắng nghe phụ huynh và tin vào điểm mạnh của từng đứa trẻ, kể cả những em “hiếu động nhất lớp”.

Cô không nhìn sự nghịch ngợm như lỗi cần sửa ngay mà như một cách trẻ con đang học cách khám phá thế giới chỉ là đôi khi cần người lớn chỉ cho ranh giới an toàn.Ba năm đứng lớp, điều khiến cô tự hào không phải là thành tích mà là việc các học sinh của mình biết quan tâm đến nhau: trong một buổi bầu chọn lớp, có em chủ động xin bỏ “phiếu khích lệ” cho bạn chưa nhận được sự ủng hộ nào.

Hình ảnh cô Giang Vũ Sảng chính là lời nhắc nhẹ nhàng rằng: một nền giáo dục tốt không chỉ tạo ra những đứa trẻ giỏi, mà trước hết phải được dẫn dắt bởi những người lớn đủ bản lĩnh, đủ nhân hậu và đủ trách nhiệm.

(Nguồn: Sohu)