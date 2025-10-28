Thế giới nghệ thuật vốn luôn trù phú và đầy bất ngờ. Những con số hàng chục triệu USD cho một bức tranh không còn hiếm, nhưng việc một tấm toan chỉ phủ độc nhất một gam màu xanh lại có thể đổi chủ với giá cả trăm tỷ quả thực khiến giới nghệ thuật toàn cầu phải sững sờ.

Theo thông báo từ nhà đấu giá danh tiếng Christie's, bức California (IKB 71) của họa sĩ người Pháp Yves Klein vừa được bán với giá 18,4 triệu euro (tương đương gần 552 tỷ đồng). Tác phẩm này có kích thước 4m x 2m, là bức tranh đơn sắc lớn nhất của Klein thuộc sở hữu tư nhân, và cũng là bức đạt mức giá kỷ lục trong lịch sử đấu giá tại Pháp.

Họa sĩ Yves Klein đã qua đời ở tuổi 34 vào năm 1962, ông là biểu tượng của trường phái hội họa tối giản và được xem như “cha đẻ” của màu International Klein Blue (IKB), thứ sắc xanh sâu thẳm, bí ẩn và dường như nuốt trọn ánh nhìn. Ông đã đăng ký bằng sáng chế cho công thức pha chế độc quyền của mình, kết hợp nhựa tổng hợp, sơn mờ và sắc tố đặc biệt để tạo ra màu xanh mang tính biểu tượng này.

Christie’s cho biết California (IKB 71) được Klein hoàn thành đầu năm 1961 - ngay trước chuyến đi đầu tiên (và cũng là cuối cùng) của ông sang Mỹ để triển lãm tại New York và Los Angeles. Bề mặt tranh được rắc phủ một lớp sỏi nhỏ, tạo nên hiệu ứng lấp lánh, khiến người xem có cảm giác như đang nhìn xuống đáy đại dương sâu thẳm - nơi ánh sáng bị màu xanh nuốt chửng hoàn toàn.

Nhân viên của nhà đấu giá Christie's đang xem bức tranh California (IKB 71) tại Paris ngày 3.10.2025

Christie's dẫn lời họa sĩ Yves Klein cho biết không bức tranh đơn sắc nào của ông giống nhau, "mỗi tác phẩm đều có bản chất và bầu không khí riêng biệt". Và có lẽ, chính cái "bầu không khí" khó định nghĩa đó, cộng với vị thế tiên phong trong tư duy nghệ thuật - đã khiến những khung toan tưởng chừng giản đơn của ông trở thành biểu tượng, được săn đón với giá bạc tỷ.

Trước đó, vào năm 2013, tác phẩm điêu khắc Untitled Blue Sponge Sculpture của Yves Klein - làm từ bọt biển nhuộm xanh trên khung kim loại, từng được bán với giá 22 triệu USD tại Sotheby’s New York, phá vỡ mọi kỷ lục về giá trị tác phẩm của ông.

Yves Klein từng chia sẻ rằng nguồn cảm hứng cho tác phẩm trên đến từ việc ông bị cuốn hút và say mê bởi vẻ đẹp của màu xanh lan tỏa trên chính những miếng bọt biển. Có lẽ với ông, xanh không chỉ là màu, mà là vũ trụ vô tận. Còn với giới sưu tập, đó chính là "màu của tiền".