Những ngày sau khi kỳ thi học kỳ I khép lại, mạng xã hội lại rộn ràng đủ mọi cung bậc cảm xúc: khoe bảng điểm đẹp, than thở vì con sa sút, thậm chí có không ít tranh cãi gay gắt xoay quanh chuyện học hành, thành tích. Giữa dòng chảy ấy, một bức thư được chia sẻ lại trên mạng xã hội bất ngờ thu hút sự chú ý và khiến nhiều người… phải “quay xe” khi đọc đến dòng cuối cùng.

Thoạt đầu, chỉ cần lướt qua một câu trong bức thư: “Thật lòng mà nói, điểm về môn Toán của con không làm ai vui được”, không ít người đã vội kết luận: lại thêm một ông bố chuộng thành tích, đặt nặng điểm số, khiến con áp lực sau kỳ thi. Nhưng càng đọc tiếp, cảm xúc ban đầu ấy dần nhường chỗ cho sự đồng tình, ngưỡng mộ.

Được biết, bức thư là những lời tâm sự của một người bố có tên Lenguyen Nguyen, viết cho con gái sau kỳ thi cuối học kỳ, từng được đăng tải trên Facebook cá nhân cách đây một thời gian và nay được chia sẻ trở lại.

Không né tránh thực tế, người bố thẳng thắn nhìn vào bảng điểm của con: kết quả không quá tệ nhưng cũng chưa khiến ai thật sự vui. Ông nhắc đến điểm Toán chưa tốt, nhưng đồng thời cũng không quên ghi nhận những điểm sáng khác, đặc biệt là môn Lịch sử, nơi con đạt điểm cao nhất lớp. Điều khiến ông vui hơn cả không chỉ là điểm số mà là cách người anh bảo vệ, động viên em gái.

"Con yêu thương!

Kết quả kỳ thi học kỳ này bố đã xem rồi nó không quá tệ nhưng không làm cho bố mẹ vui, con và anh con cũng vậy. Nhưng, xem cách anh con bảo vệ con, khen con về điểm Lịch sử cao nhất lớp, bố rất vui vì anh con rất thông minh và thương em nữa.

Thật lòng mà nói, điểm về môn Toán của con không làm ai vui được, nhưng còn những điểm khác thì cũng khá đấy. Con cần cố gắng thêm nhé nhất là về môn Toán con nhé.

Bố nghĩ, kết quả điểm thi không phản ánh được những khả năng đặc biệt ở một con người.

Các thầy cô ra đề và chấm điểm không thể hiểu con và các bạn của con như cô, bác, chú dì và nhất là bố mẹ của con hay bố mẹ của các bạn con.

Điểm thi không thể cho mọi người biết, con đã có bao nhiêu trải nghiệm, rằng con đã đi, con đã biết, đã yêu thương bao nhiêu người nghèo khó; nó cũng không cho mọi người biết về những niềm vui, nỗi buồn và những ước mơ cao đẹp của con, cách mà con đang cố gắng để tiến dần đến ước mơ đó.

Điểm thi không thể cho mọi người biết con có thể hài hước trêu chọc, làm cho mọi người vui cười (và đôi khi quá đã làm mọi người giận).

Điểm thi không cho mọi người biết con đánh piano hay như thế nào; con có thể làm thơ rất nhanh và tình cảm nữa. Nói tóm lại, điểm thi không thể cho mọi người biết con là một người tốt một người biết yêu thương mọi người, và có nhiều khả năng đặc biệt khác.

Vì vậy, điểm thi chỉ là điểm số. Chúng ta tự hào về điểm số của mình và sẽ luôn cố gắng để có điểm số cao. Nhưng nếu chẳng may điểm số không mong muốn, thì con hãy luôn nhớ rằng, chúng ta có nhiều phương cách để chứng minh bản thân mình. Thi cử tuyệt đối không phải là cách duy nhất!".

Bức thư nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều phụ huynh thừa nhận, họ đã “hiểu lầm” khi đọc những dòng đầu tiên, để rồi càng về sau càng thấy được sự sâu sắc và tỉnh táo trong cách người bố nhìn nhận chuyện học hành. Đây là cách đồng hành với con mà nhiều gia đình hiện nay vẫn đang loay hoay tìm kiếm.

Giữa một xã hội còn nặng áp lực điểm số, nơi không ít đứa trẻ lớn lên cùng cảm giác “chỉ được yêu thương khi đạt thành tích”, bức thư ấy như một lời nhắc nhở dịu dàng: điều quan trọng không phải là con đứng thứ mấy trong lớp, mà là con đang trở thành một người như thế nào.

Có lẽ vì thế mà nhiều người đã nói: đây là kiểu người bố mà gia đình nào cũng mong có: không hoàn hảo, không tô hồng nhưng đủ thấu hiểu để không biến điểm số thành thước đo duy nhất của giá trị con mình.