Nhiều tiền đến đâu mà mua vàng kiểu này thì cũng chịu

Vàng đang trở lại như một “nơi trú ẩn” được săn lùng nhiều nhất mùa này. Người người rủ nhau đi mua, mạng xã hội đâu đâu cũng khoe lãi, khoe tích sản. Nhưng giữa làn sóng ấy, không ít người vẫn thấp thỏm dù tay cầm vàng, vì càng giữ càng thấy bất an. Giữ vàng thật ra không khó, chỉ khó ở chỗ quá nhiều người đang hiểu sai ngay từ đầu.

1. Mua theo trào lưu, không có kế hoạch

Thấy vàng tăng, nghe bạn khoe “mới mua tháng trước giờ lời rồi” là lập tức lao ra tiệm. Nhưng vàng không phải trend TikTok, không phải cứ theo là thắng. Giá vàng lên xuống theo chính sách, cung cầu và tâm lý đám đông. Người ta lời có thể vì may, còn bạn mua lúc giá đỉnh thì chỉ có mất ngủ. Nguyên tắc: Mua vàng để tích lũy, không phải để “lướt sóng”.

2. Không biết mình đang mua loại vàng gì

Cứ nghĩ “vàng nào chẳng là vàng”, ai nói sao mua vậy. Nhưng vàng miếng khác vàng nhẫn, vàng trang sức khác xa vàng đầu tư. Vàng miếng dễ mua bán, giữ giá tốt hơn. Vàng nhẫn trơn vẫn ổn nếu có thương hiệu và chứng nhận. Vàng trang sức có công chế tác, bán lại thường bị trừ hao. Nhiều người nghĩ mua nhẫn rẻ hơn miếng là lời, đến khi bán mới biết “rẻ đâu có nghĩa là hời”. Nguyên tắc: Nếu mục tiêu là giữ giá trị tài sản, chỉ nên mua vàng miếng hoặc nhẫn trơn có chứng từ rõ ràng.

3. Cất giữ cẩu thả

Một chỉ vàng bằng cả tháng lương, nhưng có người lại nhét đại trong hộp mỹ phẩm, tủ quần áo hay hũ kẹo. Mất rồi mới tiếc. Cũng có người gửi ngân hàng mà không nhớ ngày gửi, không biết sổ ở đâu. Nguyên tắc: Ít thì cất riêng, kín đáo, an toàn. Nhiều thì gửi ngân hàng hoặc dịch vụ uy tín. Và quan trọng nhất: biết chính xác mình đang giữ gì, bao nhiêu, ở đâu.

4. Nghĩ rằng vàng luôn lời

Không có gì “luôn lời”. Giá vàng có thể tăng mạnh, nhưng cũng từng “ngủ đông” cả năm trời. Đừng nghĩ cứ cất là lời vì nếu giá trong nước và thế giới chênh lệch lớn, bạn có thể cầm vàng nhưng vẫn lỗ. Nguyên tắc: Vàng không phải kênh kiếm lời nhanh, mà là kênh giữ giá trị. Mua vàng không sai, sai là ở chỗ kỳ vọng quá nhiều.

5. Dồn hết tiền vào vàng

Vì sợ rủi ro nên gom hết tiền mua vàng, nhưng khi cần tiền mặt, phải bán lúc giá rớt. Người tỉnh táo chỉ dành 10-20% tài sản để giữ vàng, phần còn lại chia ra nhiều kênh khác nhau. Nguyên tắc: Đa dạng hóa để ngủ ngon. Vàng là phao cứu sinh, không phải con thuyền duy nhất.

Tóm lại, giữ vàng không khó, nhưng khó ở chỗ đừng hiểu sai. Vàng không giúp bạn giàu lên trong một đêm, nó chỉ bảo vệ giá trị tiền của bạn qua thời gian. Trước khi mua vàng, hãy hỏi mình một câu: mình mua để giữ, hay mua để kể cho người khác nghe?